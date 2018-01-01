Günlük burç yorumları 1 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 09:11 |5 saat önce

2017'in ilk günü İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 1 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 1 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 OCAK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar yeni yılın ilk gününe, saat 09:11 Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atıyoruz. Sosyal faaliyetleriniz, idealleriniz ve hedefleriniz konusunda sadece kendi adınıza değil, başkalarının da yararına olacak şekilde hareket edebilirsiniz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yeni yılın ilk gününü, saat 09:11 itibariyle etkili Ay-Yengeç seyriyle karşılıyoruz. Güvence konusunda sağlam temelli olan girişimlerde bulunmak anlamında gayet faydalıdır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler yeni yılın ilk günü, saat 09:11 Ay-Yengeç burcu seyriyle başlıyor. Güvence son derece önemli. Maddi ve manevi açıdan günü olumlu bir şekilde değerlendirmenin yolu, umutsuz düşünmemekle mümkündür. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yeni yılın ilk gününü burcunuzda saat 09:11 itibariyle ilerleyecek Ay etkisinde karşılıyorsunuz. Ailevi konularda kendi duygularınız kadar, birlikte yaşadığınız kişilerin de hislerine önem vermenizde fayda vardır.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yeni yılın ilk gününde bizleri, saat 09:11 itibariyle etkili olacak Ay-Yengeç burcu seyri selamlıyor. Maddi ve manevi açıdan dışarıdan destek görmek veya elde etmeyi düşündüğünüz paralar konusunda olumlu haberler duymak ihtiyacının yoğun olduğu bir güne adım atmaktasınız. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni yılın ilk gününe, saat 09:11 itibariyle Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atıyoruz. İlişkinizle ilgili mevzularda, şefkatli ve düşünceli yaklaşımların size pozitif bir yansıma şeklinde geri dönmesi anlamı taşıyor. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yeni yılın ilk günü, saat 09:11 Ay-Yengeç burcu seyriyle başlıyor. Maddi ve manevi konularda ihtiyaçlarınızın farkında olmak ve bu ihtiyaçlara göre gününüzü değerlendirmek gayet yararlıdır. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yeni yılın ilk gününe, saat 09:11 Ay-Yengeç burcu seyriyle adım atıyoruz. Her şeyi ve herkesi kontrol altına alma güdünüz, özellikle çalışma hayatınız ve gündelik temponuz içinde fazlasıyla etkin olabilir.