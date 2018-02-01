Günlük burç yorumları 1 Şubat Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

1 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 Şubat Perşembe Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, miras, hisseli bir paranın bölüşümü, kredi, bankalarla alakalı işlemlerde dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, gerek ailevi ve gerekse ilişki konularında uzlaşmazlık, bazı meselelerin yanlış anlaşılması, abartılması gibi durumlara neden olur. İster istemez biraz çatışmalar görülür. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, evdeki hesap çarşıya uymaz halleri sizi yorar. Sağlığınız bundan etkilenebilir. Kısa süreli bir yansımadır. Birkaç saat içinde geçer. Bu saatlerde biraz ılımlı, çatışmadan iletişimde bulunmakta yarar var. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, sevdiklerimizi mutlu etme çabamızı, bu yöndeki harcamalarımızı gösteriyor. Bu çocuklarımız olabilir veya sevgilimiz. Ancak abartıya kaçmamakta bunun ayarını yapmakta yarar var.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, aileyle alakalı meselelerin sizi biraz zorlamasına neden olur. Bu bir özlemden kaynaklanabilir veya mecburi nedenlerle birbirinizden kopmanız yüzünden yaşanabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, iç dünyanızda bir çatışma yaratabilir. Sosyal ilişkiler bu saatlerde pek istediğiniz gibi değildir. Arkadaşlarınızla aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü etkisinde, geçmişte yaşananlar veya şu andaki durum içsel bir çatışma yaratır. Hep sizden bir şeyler bekleniyor olması sizi yorar. Siz de destek görmek istersiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, iş hayatınızla ilgili konularda biraz endişeleriniz olabilir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek istersiniz. Ancak koşullar yorucudur. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, beklediğiniz incelikleri, anlayışı insanlardan görmekte zorlanmaya neden olur. Bu kadar iyi davranırken, başkalarının rahat tavırları size itici gelir.