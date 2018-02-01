HABER

Günlük burç yorumları 1 Şubat Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 06:57 | Son Güncelleme

1 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 1 Şubat Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

1 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 Şubat Perşembe

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, miras, hisseli bir paranın bölüşümü, kredi, bankalarla alakalı işlemlerde dikkatli ve tedbirli olmalıyız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, gerek ailevi ve gerekse ilişki konularında uzlaşmazlık, bazı meselelerin yanlış anlaşılması, abartılması gibi durumlara neden olur. İster istemez biraz çatışmalar görülür.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, evdeki hesap çarşıya uymaz halleri sizi yorar. Sağlığınız bundan etkilenebilir. Kısa süreli bir yansımadır. Birkaç saat içinde geçer. Bu saatlerde biraz ılımlı, çatışmadan iletişimde bulunmakta yarar var.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, sevdiklerimizi mutlu etme çabamızı, bu yöndeki harcamalarımızı gösteriyor. Bu çocuklarımız olabilir veya sevgilimiz. Ancak abartıya kaçmamakta bunun ayarını yapmakta yarar var.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, aileyle alakalı meselelerin sizi biraz zorlamasına neden olur. Bu bir özlemden kaynaklanabilir veya mecburi nedenlerle birbirinizden kopmanız yüzünden yaşanabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, iç dünyanızda bir çatışma yaratabilir. Sosyal ilişkiler bu saatlerde pek istediğiniz gibi değildir. Arkadaşlarınızla aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü etkisinde, geçmişte yaşananlar veya şu andaki durum içsel bir çatışma yaratır. Hep sizden bir şeyler bekleniyor olması sizi yorar. Siz de destek görmek istersiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, iş hayatınızla ilgili konularda biraz endişeleriniz olabilir. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmek istersiniz. Ancak koşullar yorucudur.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, beklediğiniz incelikleri, anlayışı insanlardan görmekte zorlanmaya neden olur. Bu kadar iyi davranırken, başkalarının rahat tavırları size itici gelir.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, insaların çıkarlarına düşkünlüğü sizi üzer. Siz dostça ve iyi niyetle yaklaşırken, onların tavırları rahatsız edicidir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde ister partneriniz ister iş yaptığınız kişilerle aranızda anlaşmazlık yaşanabilir. Görüşleriniz farklı oluşu nedeniyle yaşan bu sorunlar, birkaç saat içinde düzelir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 08:00 Ay-Jüpiter görünümü, aile içinde, iş hayatında bazı ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Uzlaşmazlık, tartışma ve gereksiz abartılı davranışlar sıkıntı yaratır.

31 Ocak Tam Ay Tutulması
22-31 Ocak haftalık burç yorumları

[

2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

[

Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mynet astroloji irem su astroloji burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları Günlük burç yorumları yıllık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Hadid kardeşlerin çıplak fotoğrafına tepki: Rahatsız edici!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

Pelin Akil takipçisini ifşa etti: Delirmiş!

İlginizi Çekebilir

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Selahattin Demirtaş kararı Resmi Gazete'de

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

Bakan öğrencilere müjdeyi verdi! Bilgisayar geliyor

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

GÜNCELLEME PYD/PKK'dan roketli saldırı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.