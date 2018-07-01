Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Haftanın son ama yeni bir ayın ilk günü bugün. 1 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve bunAyın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz saat 02:10 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. Bize yeni bir adım atabilme cesareti veriyor. Ekip çalışması ve sosyal ilişkiler güçlenir. Bir amaç etrafında birleşilir. Siyasi grup, organizasyon, takım halinde yapılan aktiviteler başarılı şekilde lanse edilir. İnsancıl amaçlar, geleneksel olandan uzaklaşmak, yeniye yer açmak, maddi-manevi kazançlı çıkmak bu görünümün size sunduğu kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, hedefe odaklanmanın, yararlı ilişkilere yönelmenin işaretçisidir. Siz bu kuvvet sayesinde yeteneklerinizi bir grup, takım veya organizasyonda gösterebilirsiniz. Yeniliklere, değişime özellikle mesleki alanda açık olmanızda yarar var. Sosyal, hümanist ve insancıl duygularınız sayesinde yeni fırsatlar, kazançlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, inandığınız bir dava için verilen mücadeledir. Farkınızı ortaya koymak için çaba gösterirsiniz. Bazıları sizi tuhaf bulabilir. Bu umurunuzda olmaz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Ay-Mars kavuşumu, üstünüzde baskı kurabilecek kişi veya durumlara karşı tavır almanızı sağlar. Özellikle eş, iş veya başkalarıyla olan ortaklıkta para v.b paylaşımlar sorun yaratabilir. Birbirine söz geçirmeye, üstünlük taslamaya kalkmaları soruna yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, ilişkide bir tarafın baskın oluşu sorun yaratabilir. Arkadaşça yaklaşım, birbirinizin özgürlük alanına saygı göstermeniz önemlidir. Burada eş veya sevgili kendi hedef ve isteklerini dayatabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, gönlünüzce zamanı geçirme isteğinizdir. Bundan ödün vermezsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Sosyalleşmek, aktif olmak, istediğiniz gibi hareket etmek için bu enerji size cesaret veriyor. Devamını okumak için tıklayınız