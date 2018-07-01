Günlük burç yorumları: 1 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Haftanın son ama yeni bir ayın ilk günü bugün. 1 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve bunAyın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Pazar günümüz saat 02:10 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. Bize yeni bir adım atabilme cesareti veriyor. Ekip çalışması ve sosyal ilişkiler güçlenir. Bir amaç etrafında birleşilir. Siyasi grup, organizasyon, takım halinde yapılan aktiviteler başarılı şekilde lanse edilir. İnsancıl amaçlar, geleneksel olandan uzaklaşmak, yeniye yer açmak, maddi-manevi kazançlı çıkmak bu görünümün size sunduğu kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, hedefe odaklanmanın, yararlı ilişkilere yönelmenin işaretçisidir. Siz bu kuvvet sayesinde yeteneklerinizi bir grup, takım veya organizasyonda gösterebilirsiniz. Yeniliklere, değişime özellikle mesleki alanda açık olmanızda yarar var. Sosyal, hümanist ve insancıl duygularınız sayesinde yeni fırsatlar, kazançlar elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, inandığınız bir dava için verilen mücadeledir. Farkınızı ortaya koymak için çaba gösterirsiniz. Bazıları sizi tuhaf bulabilir. Bu umurunuzda olmaz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Ay-Mars kavuşumu, üstünüzde baskı kurabilecek kişi veya durumlara karşı tavır almanızı sağlar. Özellikle eş, iş veya başkalarıyla olan ortaklıkta para v.b paylaşımlar sorun yaratabilir. Birbirine söz geçirmeye, üstünlük taslamaya kalkmaları soruna yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, ilişkide bir tarafın baskın oluşu sorun yaratabilir. Arkadaşça yaklaşım, birbirinizin özgürlük alanına saygı göstermeniz önemlidir. Burada eş veya sevgili kendi hedef ve isteklerini dayatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, mecburi her şeyden sıkılmamıza yol açar. Günü kendimize göre yaşamak, özgür olmak isteriz. Birileri bizi yönlendirmeye kalktığında veya şartlar uygun olmadığında canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu, gönlünüzce zamanı geçirme isteğinizdir. Bundan ödün vermezsiniz. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelirsiniz. Sosyalleşmek, aktif olmak, istediğiniz gibi hareket etmek için bu enerji size cesaret veriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu aile içindeki baskıdan uzak kalmanın işaretçisidir. İster evli olun ister yalnız yaşayın veya bekar olun, hiç fark etmez, gönlünüze göre hareket etmek isteyeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Pazar günümüz saat 02:10 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. Kararlarınızı özgürce vermenizde, bildiğiniz gibi hareket etmenizde destek oluyor. Saat 11:02 Ay-Jüpiter görünümü, dile getirmesek de, bazı insanların fikirleri, tavırları, halleri canımızı sıkar. Ne kadar anlamsız ve bazen ne kadar tuhaf davrandıklarını düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz saat 02:10 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlarken, maddi harcamaları yükseltici bir etki yaratıyor. Ekonomik davranmak pek kolay olmaz. Lütfen aldığınıza verdiğinize dikkat ediniz. Gelen, geldiği gibi gidebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:10 Ay-Mars kavuşumu burcunuzda oluşuyor. Size özgürce hareket etmek ve karar vermek yönünde hızlılık kazandırıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Pazar günümüz saat 02:10 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlarken, birilerine mecburen veya sevginizden dolayı katlanırsınız. Ancak pek de hoşunuza gitmez. Bazen de siz kendinizi dışarıdan uzak tutarsınız. Karışık duygular yaratabilir. Dostlarla konuşmak, soyut çalışmalar, kültürel aktiviteler size iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız
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