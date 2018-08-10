Günlük burç yorumları: 10 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, iş hayatı-toplumsal yaşam-ilişkilerimiz yönünde yaşanabilecek gerginliklerin, ayrılık ve sorunların işaretçisidir. Ilımlı, paylaşıma dönük ve sorumluluk çerçevesinde duruma bakmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, günlük hayatın içinde yaşanması muhtemel anlaşmazlık ve zorlukların işaretçisidir. Sorumluluklar ağır gelebilir. Uygun çözüm yolları bulmak zorunda kalabiliriz. İlişkilerde gerginlik yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ödemeler yönünde yaşanan zorlukların göstergesidir. Bir yanıyla hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ancak diğer taraftan günü gelen borçlar veya bir takım nedenlerle sıkışabiliriz. Bu görünüm, çözüm yolu bulmak için verilen mücadelenin göstergesidir. İlişkiler sıkıntıya düşebilir, anlayışlı olmamız kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, aile içinde sorunlara ve birbirimizi anlamakta zorlanmaya sebep olabilir. Huzur bulmak isterken, sorumlulukların ağırlığı altında kalırız. Anlayışa, sevgiye ve hep birlikte problemi çözmeye ihtiyacımız var. Yangına körükle gitmemek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, yakınlarımızla aramızda yaşanan sorunların göstergesidir. Elimizden geldiğince anlayışlı olmaya çalışırız. Fakat bizi anlamamakta ısrar eden kişiler canımızı sıkar. İş veya özel sorunlar sağlığımızı etkileyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, bütçemizi zorlayan ve ister istemez bizi gerebilecek sorunların göstergesidir. Sorumluluklar yüzünden hayatımızı dilediğimiz gibi yaşayamamak canımızı sıkar. Ilımlı davranmak kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ilişkide yaşanabilecek sorunların göstergesidir. Bu durum ev içinde gerginliğe neden olabilir. Bizim isteklerimize uymayan eş veya kişiler problem yaratabilir. Ne kadar nazik ve ılımlı davransak da, birileri problemi körüklemeye çalışır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, kendimizi herkesten ve her şeyden uzak hissedebiliriz. Ne ilişkiler istediğimiz gibidir ne de yaşadığımız dünya güzeldir. Gizli ve oldukça derinde yatan duygularımızı kimsenin anlamadığını düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız