Günlük burç yorumları: 10 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, iş hayatı-toplumsal yaşam-ilişkilerimiz yönünde yaşanabilecek gerginliklerin, ayrılık ve sorunların işaretçisidir. Ilımlı, paylaşıma dönük ve sorumluluk çerçevesinde duruma bakmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, günlük hayatın içinde yaşanması muhtemel anlaşmazlık ve zorlukların işaretçisidir. Sorumluluklar ağır gelebilir. Uygun çözüm yolları bulmak zorunda kalabiliriz. İlişkilerde gerginlik yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ödemeler yönünde yaşanan zorlukların göstergesidir. Bir yanıyla hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ancak diğer taraftan günü gelen borçlar veya bir takım nedenlerle sıkışabiliriz. Bu görünüm, çözüm yolu bulmak için verilen mücadelenin göstergesidir. İlişkiler sıkıntıya düşebilir, anlayışlı olmamız kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, aile içinde sorunlara ve birbirimizi anlamakta zorlanmaya sebep olabilir. Huzur bulmak isterken, sorumlulukların ağırlığı altında kalırız. Anlayışa, sevgiye ve hep birlikte problemi çözmeye ihtiyacımız var. Yangına körükle gitmemek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, yakınlarımızla aramızda yaşanan sorunların göstergesidir. Elimizden geldiğince anlayışlı olmaya çalışırız. Fakat bizi anlamamakta ısrar eden kişiler canımızı sıkar. İş veya özel sorunlar sağlığımızı etkileyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, bütçemizi zorlayan ve ister istemez bizi gerebilecek sorunların göstergesidir. Sorumluluklar yüzünden hayatımızı dilediğimiz gibi yaşayamamak canımızı sıkar. Ilımlı davranmak kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ilişkide yaşanabilecek sorunların göstergesidir. Bu durum ev içinde gerginliğe neden olabilir. Bizim isteklerimize uymayan eş veya kişiler problem yaratabilir. Ne kadar nazik ve ılımlı davransak da, birileri problemi körüklemeye çalışır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, kendimizi herkesten ve her şeyden uzak hissedebiliriz. Ne ilişkiler istediğimiz gibidir ne de yaşadığımız dünya güzeldir. Gizli ve oldukça derinde yatan duygularımızı kimsenin anlamadığını düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, maddi açıdan zorlanmanın işaretçisidir. Pek olumlu düşünmeyiz. Bir mucize bekliyor gibiyizdir. İlişkilerde zorlanma görülebilir. Sorumluluklar ağır gelebilir. Finansal bir çıkış yolu ve çözüm ararız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, birilerine anlayış göstermekte zorlanmamıza neden olur. Herkes bizden ılımlı, paylaşımcı, nazik olmamızı bekler. Oysaki bizim de arzu ve isteklerimiz vardır. Bunu anlamayan kişilere mesafe koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, iş veya özel sorunların yarattığı stresin işaretçisidir. Hayatın güzel yanlarını yaşamak, alıştığımız ortamdan uzaklaşmak isteriz. Aradığımız huzur ve güvencedir. İlişkilerde gerilime, çabuk kopmaya, mesafeye neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, finansal sıkışıklığa çözüm bulmak için verilen mücadelenin göstergesidir. Sorumluluklar ağır gelebilir. İlişkilerimizi düzgün tutmak mecburiyetindeyiz. Kredi çekmede zorluk yaşanabilir. Vadesi gelen borçlarımızı yapılandırmamız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak
ABD'den bir Türkiye açıklaması daha: Müzakere süreci devam ediyor
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını
Transparanda sınır tanımadı!
Dünya yansa umurunda değil! 'Babamın ne kadar parası var bilmiyorum'
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum