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Günlük burç yorumları: 10 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 06:59 | Son Güncelleme

10 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 10 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

9 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, iş hayatı-toplumsal yaşam-ilişkilerimiz yönünde yaşanabilecek gerginliklerin, ayrılık ve sorunların işaretçisidir. Ilımlı, paylaşıma dönük ve sorumluluk çerçevesinde duruma bakmak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, günlük hayatın içinde yaşanması muhtemel anlaşmazlık ve zorlukların işaretçisidir. Sorumluluklar ağır gelebilir. Uygun çözüm yolları bulmak zorunda kalabiliriz. İlişkilerde gerginlik yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ödemeler yönünde yaşanan zorlukların göstergesidir. Bir yanıyla hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ancak diğer taraftan günü gelen borçlar veya bir takım nedenlerle sıkışabiliriz. Bu görünüm, çözüm yolu bulmak için verilen mücadelenin göstergesidir. İlişkiler sıkıntıya düşebilir, anlayışlı olmamız kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, aile içinde sorunlara ve birbirimizi anlamakta zorlanmaya sebep olabilir. Huzur bulmak isterken, sorumlulukların ağırlığı altında kalırız. Anlayışa, sevgiye ve hep birlikte problemi çözmeye ihtiyacımız var. Yangına körükle gitmemek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, yakınlarımızla aramızda yaşanan sorunların göstergesidir. Elimizden geldiğince anlayışlı olmaya çalışırız. Fakat bizi anlamamakta ısrar eden kişiler canımızı sıkar. İş veya özel sorunlar sağlığımızı etkileyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, bütçemizi zorlayan ve ister istemez bizi gerebilecek sorunların göstergesidir. Sorumluluklar yüzünden hayatımızı dilediğimiz gibi yaşayamamak canımızı sıkar. Ilımlı davranmak kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, ilişkide yaşanabilecek sorunların göstergesidir. Bu durum ev içinde gerginliğe neden olabilir. Bizim isteklerimize uymayan eş veya kişiler problem yaratabilir. Ne kadar nazik ve ılımlı davransak da, birileri problemi körüklemeye çalışır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, kendimizi herkesten ve her şeyden uzak hissedebiliriz. Ne ilişkiler istediğimiz gibidir ne de yaşadığımız dünya güzeldir. Gizli ve oldukça derinde yatan duygularımızı kimsenin anlamadığını düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, maddi açıdan zorlanmanın işaretçisidir. Pek olumlu düşünmeyiz. Bir mucize bekliyor gibiyizdir. İlişkilerde zorlanma görülebilir. Sorumluluklar ağır gelebilir. Finansal bir çıkış yolu ve çözüm ararız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, birilerine anlayış göstermekte zorlanmamıza neden olur. Herkes bizden ılımlı, paylaşımcı, nazik olmamızı bekler. Oysaki bizim de arzu ve isteklerimiz vardır. Bunu anlamayan kişilere mesafe koyabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, iş veya özel sorunların yarattığı stresin işaretçisidir. Hayatın güzel yanlarını yaşamak, alıştığımız ortamdan uzaklaşmak isteriz. Aradığımız huzur ve güvencedir. İlişkilerde gerilime, çabuk kopmaya, mesafeye neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:34 Venüs-Satürn görünümü, finansal sıkışıklığa çözüm bulmak için verilen mücadelenin göstergesidir. Sorumluluklar ağır gelebilir. İlişkilerimizi düzgün tutmak mecburiyetindeyiz. Kredi çekmede zorluk yaşanabilir. Vadesi gelen borçlarımızı yapılandırmamız gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

6-12 Ağustos haftalık burç yorumları6-12 Ağustos haftalık burç yorumları
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