Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Haziran ayının kinci Pazarı yani 10 Haziran Pazar günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 07:04 itibariyle Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmak arzusu bu enerjinin özünde yer alıyor. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Güvenli bir ortam oluşturmak adına düşünürüz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 07:04 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Ağzınızın tadı yerine gelir desem beni gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ancak yönlendirilmekten, şunu şöyle yap denilmesinden, rahatsız edilmekten pek hoşlanmazsınız. Küçücük şeylerin bile sizi mutlu ettiğini fark edebilirsiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 07:04 Ay-Boğa burcu seyriyle Pazar günümüz başlıyor. Huzur veren kişilerle bağlantı kurmaya, gönlümüzü arındırıp canlandırmaya çalışacağız. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. Geleceğe güvenle bakma arzumuz bir hayli yükselecek. Eldekini çoğaltmak ve duygusal konularda sağlam olarak yere basmaya dikkat ediyoruz.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar günümüz saat 07:04 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır. Kendimizden başkasına güven duymamız pek kolay olmayabilir. O yüzden temkinli davranabiliriz. Eğer emin olursak, o zaman yüreğimizin içine alır, sevgiyle onu sarmayabiliriz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Pazar günümüz, saat 07:04 Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Geleceğimiz veya şu anki durumumuzla alakalı düşündüğümüzde, güvence olgusu ister istemez öne çıkar. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 07:04 Ay-Boğa burcu seyriyle Pazar günümüz başlıyor. Huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. Ne kadar çok sevsek de, değer bilmeyen kişilerin peşinden koşmayız. Sizin isteğiniz huzur bulmaktır. İnsanların tuhaf şakalarından hoşlanmazsınız. Zaman önemli ve en iyi şekilde değerlendirilmeli diye düşünürsünüz. Size söylenene değil, gördüğünüze ve duyduğunuza inanırsınız.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 07:04 itibariyle etkili olacak Ay-Boğa burcu geçişinde, huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Zor kazandığımızı, birilerinin hafife almasından hoşlanmayacağız ve değerlerimizden ödün vermeyeceğiz. Parasal konular da emniyette olma isteğimiz yüksektir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 07:04 Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Dengesiz bir ilişkide zaman kaybetmekten yana değiliz. Bunları biliyoruz. Ancak gel gör ki, gönlümüze söz geçirmek pek kolay olmuyor. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 07:04 Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerji bize inandığımız bir şeyden vazgeçmememiz, değerlerimize sahip çıkmamız, kazancımıza göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Huzurumuz kıymetli ve bunu kimsenin bozmasına müsaademiz yok. Maddiyat bir hayli öne çıkacak. Eğer kafanızın içini kurcalayan meseleler varsa bunları çözmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ailemiz, sahip olduklarımız ve yarınlarımız anlamında kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 07:04 Ay-Boğa burcunda ilerleyecek. Bu enerjinin özündeki sağlamlık her alanda hissedilir. Aşka ve hayata bakış açımız sağlamlık ve uzun vadelilik esasına göredir. Bu enerji rahatlatır, sakinleştirir, huzuru bilhassa önemsememizi sağlar. Kişi değerlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Etrafında inandığı, güvendiği ona güzellikler sunan insanları arar. Sevdiğini yanında ister. Karmaşadan uzak durmaya niyetlidir. Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar saat 07:04 Ay-Boğa burcu seyir etkinliğinde Pazar günümüz başlıyor. Huzurumuzu kaçıracak, güven vermeyen her şeye karşı temkinli ve dikkatliyiz. Güçlü görünmeye çalışacağız. Toplum içindeki konumumuz, insanların bizi takdir edip etmediği, ailemizle olan ilişkimiz tümüyle baş planda yer alabilir. Ancak, hiç kimsenin keyfimizi kaçırmasından hoşlanmayız. Geleceğimizi garanti altına almak isteriz. Günlük alışverişimizde ekonomik olanı tercih ederiz. İnsanların bizde güven uyandırmasını bekleriz.