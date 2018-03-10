Günlük burç yorumları 10 Mart Cumartesi - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

10 Mart Cumartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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10 MART CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Merkür-Satürn görünümü, etrafımıza özellikle yaşça büyük kişilere kendimizi ifade etmenin, anlatmanın, anlaşmanın önüne geçiyor. Kurallar bizi bağlıyor. İster istemez olumsuz düşündürüyor. İş hayatından ailevi konulara zorlanıyoruz. Bu durumda önemli kararlar vermekten, bir şeyleri yoluna koyacağım diye zorlanmaktan kaçının. Zamanla bir şeyler yerine oturacaktır.