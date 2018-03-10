Günlük burç yorumları 10 Mart Cumartesi - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

10 Mart Cumartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Merkür-Satürn görünümü, etrafımıza özellikle yaşça büyük kişilere kendimizi ifade etmenin, anlatmanın, anlaşmanın önüne geçiyor. Kurallar bizi bağlıyor. İster istemez olumsuz düşündürüyor. İş hayatından ailevi konulara zorlanıyoruz. Bu durumda önemli kararlar vermekten, bir şeyleri yoluna koyacağım diye zorlanmaktan kaçının. Zamanla bir şeyler yerine oturacaktır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Cumartesi günümüz saat 05:05 Ay-Satürn kavuşum etkisinde başlıyor. Duygular ciddileşiyor, sorumluluklar önemseniyor, günlük işlerimiz dikkatli bir şekilde yapılıyor. Güne adım atarken, kendimize güvenimiz gayet yüksek olacak. Öyle çok sıcak davranmasak da, sevdiklerimizin varlığını önemseyeceğiz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Cumartesi gününe, saat 05:05 Ay-Satürn kavuşum etkisinde başlıyoruz. Başkalarıyla parasal yöndeki bağımız bir miktar sıkıntı yaratabilir. Birilerine ihtiyaç duyabiliriz veya destek bekleriz. Bu durumdan asla memnun değilizdir. Bize karşı samimi davranılmıyor gibi hissederiz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Cumartesi günümüz saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumuyla başlarken ciddileşiyoruz. Bu enerji ilişkide mesafeli bir duruşun işaretçisidir. Sorumluluktan kaçan bir partneriniz varsa canınız sıkılabilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumu, Cumartesi gününün, ilk görünümü olup işlerimize ağırlık vermenin işaretçisidir. Yapılacaklar planlanır, pratik şekilde hareket edilir, hiçbir şey hafife alınmaz. Sağlığımıza dikkat ederiz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Cumartesi gününe, saat 05:05 Ay-Satürn kavuşum etkisinde adım atıyoruz. Aşk hayatımız, çocuklarımız, sorumluluklar, ciddiyetimiz ön planda olacak. İşimize gücümüze dikkat edeceğiz. İsteklerimizi dürüstçe ortaya koyacağız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumu, günün ilk etkili görünümü olup, ailevi sorumluluklar, iş hayatımızla ilgili önemli işler önceliğimiz olacak. Biraz soğuk davranabiliriz. Kısıtlanmaya gelemeyiz. Duygular öyle sıcacık değildir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Cumartesi gününü saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumuyla karşılıyoruz. Fikirlerimizi kendimizden emin şekilde dile getirebiliriz. Sorumluluk duygumuz yüksektir. Disiplinli, dikkatli ve pratik şekilde hareket ederek başarılı işler çıkarırız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Cumartesi günümüz saat 05:05 Ay-Satürn kavuşum etkisinde başlıyor. Planlanmış işlerin yürürlüğe konacağı, sorumlulukla hareket edileceği bir gündeyiz. Bütçemizin dışına çıkmadan hareket etmek zorundayız. Bu bizim hoşumuza gitmese de, dikkat etmeliyiz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Siz bu enerjiyi faydalı yönde kullanabilecek kişisiniz. Birileri üzerinde etkili olma, çalışmanızla takdir toplama, kötülüklere karşı önlem alabilme gücüne sahipsiniz. Sorumluluk, disiplin ve çalışkanlık, soğukkanlılıkla her zorluğun üstesinden gelirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Cumartesi gününü, saat 05:05 Ay-Satürn kavuşumuyla karşılıyoruz. Duygular biraz mesafeli olabilir. Bunun nedeni, unutmak istediğiniz, sizi zorlayan ve içinde bir türlü çıkamadığınız sorunlardır. Ya bir şeylerle meşgul olursunuz veya mecbur olduğunuz işlere ağırlık verirsiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Cumartesi günümüz saat 05:05 Ay-Satürn kavuşum etkisinde başlayacak. Disiplinli çalışma, planlandığı şekilde işleri bitirme, önemli bir görüşmede bulunmak için bu enerjiden yararlanabilir, başarılı olabilirsiniz.
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