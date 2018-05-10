Günlük burç yorumları: 10 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

10 Mayıs Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 MAYIS PERŞEMBE Koç Günlük Burç Yorumu Ay-Venüs zorlu görünümünde moralimizin yükselmesi için, işlerimizin düzgün ilerlemesi, ilişkimizde partnerimizin bizimle aynı yolun yolcusu olması gerekir. Bu etki altında her durumu çelişkili bir şekilde ele alabiliriz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar gün boyu Balık burcunda seyrini sürdürecek Ay, saat 13:27 de Neptünle kavuşum yapacak. Size ihtiyacı olan insanlara elinizden geldiği kadar yardımcı olacaksınız. Bu enerji, hayallerinizin peşinden koşmanızı, arzuladığınız bir hayata kavuşma özleminizi işaret ettiği gibi önsezilerinizi güçlendiriyor. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Balık burcu seyri devam ediyor ve saat 13:27 itibariyle Ay-Neptün kavuşumu gerçekleşiyor. Bu görünüm, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen bireyin ne kadar arzulu olduğunu gösteriyor. Bu arzu yüreğinizin içinde öylesine etkili ki, artık kaybetmeye asla tahammülünüz yok. 7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Balık burcunda dün itibariyle seyrine başlayan Ay, saat 13:27 de Neptünle kavuşuyor. Bu hoş görünüm kendinize has tüm güzellikleri dış dünyada sergilemeniz adına gayet etkileyicidir. Ayrıca fiziksel açıdan insanların sizi gördüklerinde büyülenmelerini sağlayabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Balık burcunda dünden bu yana ılımlı etkisiyle bizleri kucaklıyor. Bugün saat 13:27 de, Neptünle kavuşum yapacak. Sıkıntılarınızı, endişelerinizi gideren, sizi rahatlatan gayet hoş bir yansıma sizi sakinleştiriyor. Bu yansımanın özünde inanç gizli. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, dünden bu yana Ay-Balık burcunda seyrini sürdürüyor. Bugün saat 13:27 de Neptünle kavuşum yapıyor. Düşleriniz ve vizyonunuzu, önsezileriniz ve ilham gücünüzü, sadakat duygunuzu yükselticidir. Böyle bir etki altında, ileriye yönelik hedeflerinizi inançla gerçekleştirme kuvveti kazanabilirsiniz. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler dünden bu yana Balık burcunda ilerleyen Ay, saat 13:27 de, Neptün ile kavuşum yapacak. Günlük yaşamda hassasiyetin işaretçisi bu enerji, en ufak bir terslikte kolayca etkilenmenize neden olabilir. Sözgelimi, konuşulmayan veya bilinmeyen durumlar, geleceğinizi içeren ancak elinizde olmayan meseleler kısaca her şey sizi etkisi altına alabilir.