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Günlük burç yorumları: 10 Nisan Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları (9-15 Nisan haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 06:52 | Son Güncelleme

10 Nisan Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Nisan ayının ikinci haftası boyunca burçlarınızda sizleri neler bekliyor? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 10 Nisan Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları (9-15 Nisan haftalık burç yorumları)

Nisan ayının ikinci haftasına başladık. 10 Nisan Salı günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

10 NİSAN SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, özgürce hareket etmek isteğimizi gösteriyor. Baskı altında kalmak istemiyoruz. Toplumsal ilişkiler ve özel hayatımızla ilgili konularda gelişimden yanayız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, sorumlulukların üstümüzdeki baskısını işaret ediyor. Özgür karar vermek, yenilikte bulunmak istiyoruz. Ancak şartlar gereği biraz zorlanıyoruz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, fikirlerimizi özgürce ifade etmemizi sağlıyor. Kendimize güveniyoruz ve inandığımız yoldan geri dönmemeye kararlıyız. Bu belki birileriyle aramızda sorun oluşturabilir.

9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, eş veya iş ortağının parasal anlamda üstümüzdeki etkisidir. Birilerine uymak zorunluluğu bizi yorar. Kendi kazancımızı kendimize göre yönetmek isterken, başkaları buna karşı çıktığı için sıkılırız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, ilişkide karşı tarafın özgür yaklaşımlarına karşılık biz merkez sahnede yer almak isteriz. Bize göre olması gerekenler vardır. Ancak eşimiz, sevgilimiz buna uymayabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, bizi bir şeylerin sıkıştırdığını, arzu ettiğimiz gibi hareket etmediğimizi gösteriyor. Bu iş veya özel hayatımızda yaşanabilir. Bireysel olarak herkes bizden bir şeyler bekler.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, ilerisi adına planlar yapmak ve bunları uygulamak arzumuzu işaret ediyor. Aşkta keyif bulmak, mutlu olmak ihtiyacımız büyük. Aynı zamanda toplumsal hayatın içinde de yer almaktan yanayız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm görünümü, üstümüzdeki baskının işaretçisidir. Aslında dış dünyada kendimizi güçlü şekilde ifade etmeye çalışırken, en yakınımızda bulunan kişiler bizi anlamamakta ısrar ederler.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı hem bireysel anlamda kendinizi güçlü şekilde ifade etmenizi hem de inandığınız bir yolda ilerlemenizi sağlayan bir kuvvettir. Ancak bir tavsiyede bulunayım. Sadece bildiğiniz çevrede değil, farklı ortamlara da giriniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, maddi açıdan daha rahat bir yaşam arzunuzu işaret ediyor. Ancak harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Eğer kredi borçlarınız varsa veya borçlanarak ayakta durmaya çalışıyorsanız bu yanlış olabilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar karşıtlığında, ilişkinin mutlaka gerçekçi şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir taraf özgürlüğüne bu kadar önem verirken, diğer taraf da baskın olmaya çalışırsa sorun çıkabilir. Karşılıklı olarak birbirinizin özlük haklarına önem vermelisiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar Saat 09:18 Ay-Kuzey düğüm karşıtlığı, özgürlüğünüzü kısıtlayan ve sizi baskı altına alan her şeyden uzak durmaya çalışmanın önemini vurguluyor. Eğer amacınız ilerlemek ise, kendinizi ifade etmelisiniz. Güven duygunuzu yitirmeyiniz.

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