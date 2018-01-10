Günlük burç yorumları 10 Ocak Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ikinci haftasının ikinci günü yani 10 Ocak için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 10 Ocak Çarşamba günlük burç yorumları, 8-14 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, iş-para-ilişki konularında destekleyici bir etki olup, zorlukların bizi asla yıldırmaması gerektiğini hatırlatıyor. İşimizi bilmeliyiz, amacımızı iyi belirlemeliyiz ve kendimize güvenmeliyiz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, sizi itekleyici ve isteklerinizi elde etmeniz için kuvvetlendiricidir. Özellikle ilişkide sadakat, güven unsuru önemini korurken, bir önemli nokta da, aranızdaki çekim. Eğer bu varsa, her bir problem çözülür.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, parasal konularda ve çalışma hayatımız, sağlığımızla ilgili meseleler üzerinde ciddiyetle durmamızı sağlıyor. Hayatla bağımızı güçlü tutarak ve hedefimizin bilincinde olarak hareket edersek, zorluklar bizi yıldırmaz. Bilakis daha istekli kılar.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, size destek olacak kişilerin ve inandığınız yola olan güveninizin işaretçisidir. İlişki hayatınızla ilgili yeni gelişmelerin, tutkuların, köklü ve sağlam bir temel için elinizden geleni yapmanın işaretçisi olar bu görünüm gayet olumludur.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, sizi baskı altına alan, gücünüzü azaltan her türlü meseleyi yine kendinizin çözebileceğini hatırlatıyor. Pes mi edeceksin diyor, hayır etmemelisin ve oyunu kuralına göre oynayarak dimdik durup, hedefine kilitlenmesin diyerek bizi uyarıyor.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, gayet olumlu etkidir. İsteklerinizi elde edebilmeniz için sizi yüreklendiriyor. Bir şeyleri arzu ediyorsak, onu elde etmek için mücadeleye hazır olmalıyız. Bu görünüm o mücadelede size kuvvet aşılıyor.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, ilişki hayatınız ve finansal konularda sizi hırslandırıcıdır. Güçlü ve hakimiyeti elinde tutan taraf olma arzunuzun da belirtecidir. Belki bir şeyler zorluyor, kıskaç altına alıyor olabilir. Ancak bu zincirleri kırmanın yolu, sizin hedefinize ne kadar inandığınızı tespitten geçiyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, gayet olumludur. Önünüze çıkabilecek fırsatların ve bu fırsatları değerlendirmenin göstergesidir. Siz neyi ne kadar istiyorsanız ve gerçekleşeceğine ne kadar inanıyorsanız, hayat da size onu getirir. İsteyin, mücadele edin ve pes etmeyin.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, sizin şu anda finansal konularda süreklilik gösterecek işlere yönelmeniz, plan ve projelerinizi, hedefinizi tayin etmenizin önemini vurguluyor. Eğer ne istediğimizi iyice belirlersek, bizi kıskaç altına alan meseleleri de kökünden çözmüş oluruz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, desteklerin göstergesidir. Özellikle dostlar, toplumsal ilişkiler, bilgi ve tecrübeniz size ışıktır. Gücünüzü hafife almayınız. Eğer isterseniz, her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, duygularınızı mesafeli kılabilir. Hatta bazen ilişkide yaşanan meselelerin sizi hayattan uzaklaştırması anlamına da gelebilir. Ancak madem yenilik istiyorsunuz, o zaman sizin de geçmişe takılıp kendinizi engellemek yerine, yeniye yer açıp şöyle bir toparlanmanız gerekiyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:08 Venüs-Mars görünümü, size destek bir kuvvettir. İlerisi adına doğru bir tercihte bulunmanız için size ışık olmaktadır. Geçmiş değil, şimdi gelecek önemlidir. Buna hazır olan Balıkların önünde yeni kapılar aralanır, fırsatlar doğar.
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