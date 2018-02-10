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Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 07:28 | Son Güncelleme

10 Şubat Cumartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 10 Şubat Cumartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

10 Şubat Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Şubat Cumartesi

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü arkadaşça paylaşımları güçlendirici, fikirlerimizi özgür bir biçimde ifade etmemizi sağlayıcıdır. Ne istediğini bilen kişi, ona göre davranır ve hareket edebilir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay-Chiron görünümü nakit para ihtiyacınızın göstergesi olduğu gibi, bazı borçların temizlenmesi adına bir hayli mücadele verdiğinizi gösteriyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay-boşluk etkisi altında, pozitif düşüncelerinizle kendinizi sakinleştirmeyi başarabilirsiniz. Birilerinin değerinizi anlamasını beklemek yerine kendinizi mutlu edecek şekilde gününüzü planlayabilirsiniz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Hani sorunlar olsa dahi, tatlılıkla bir şekilde çözüm bulunmaya çalışılmalı diye düşünebilirsiniz. Sizin isteğiniz diğer insanlardan farklı yönlerinizin en azından değer bulması ve buna göre de, ufak meselelerin büyütülmemesidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ne istediğinizi veya neyin sizi mutlu edebileceğini de tam olarak kafanızın içinde oturtmanız güç olabilir. Boşluk etkisinde bir şeyleri zorlamak yerine, kendinizi dinlendiren, keyiflendiren paylaşımlara açık olun.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü aile birliğinizi olumsuz yönde etkileyen problemleri gözden geçirmenizi sağlar. Bunları nasıl düzene kavuşturacağınızı şöyle olumlu bir bakış açısıyla ele alınız.

Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleriBurçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü hem iletişimde sizi güçlendirici hem de aşk hayatınızla ilgili meselelerde olumlu yönde düşünmenizi sağlayıcıdır. Sosyal açıdan da destekleyicidir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Saat 19:37-10 Şubat saat 05:21 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Aileniz veya sevgilinizin, size anlayışlı bir şekilde yanaşması gerekir. Çünkü tepki göstermeye veya yalnız kalmaya ihtiyacınız var.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü gayet olumlu, heveslendirici, sosyal açıdan güçlendiricidir. Çevrenizle olan temasınız iyimser, pozitif etkiler altındadır. Kendinizi olduğu gibi, başkalarını da mutlu etmeyi bilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü iç dünyamızda pozitif düşünmenin, kendimizi dinlendirmenin, moral olarak güçlendirici aktivitelere yönelmenin işaretçisidir. Parasal konular üzerinde arzu ettiğimiz gelişmelerin yaşanmasını dileriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü gayet olumludur. Yeni bir arkadaşlığın işaretçisi olduğu gibi, sosyal açıdan da güçlü paylaşımların simgesidir. Dostlarınızla bir araya gelebilir, güzel bir zaman geçirebilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 12:14 Ay-Güneş faydalı görünümü toplumsal ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak. Değişime açığız. Ancak her şeyin bir zamanı var diyerek düşüneceğiz.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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