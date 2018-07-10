Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

9 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 10 Temmuz saat:05:32 -7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçişte, birlikte çalıştığımız kişilerle olan ilişkimiz, bir iş amacıyla karşı karşıya geldiğimiz insanlarla olan temasımız, günlük hayatımızın bizi tatmin edici olup olmadığı, işimizden kazandığımız paranın bizim üzerimizdeki tesiri ve partnerimizle aramızdaki sevgi alışverişinin özü gibi konular önem taşıyacak. Devamını okumak için tıklayınız