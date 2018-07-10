Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

9 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 10 Temmuz saat:05:32 -7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Bu geçişte, birlikte çalıştığımız kişilerle olan ilişkimiz, bir iş amacıyla karşı karşıya geldiğimiz insanlarla olan temasımız, günlük hayatımızın bizi tatmin edici olup olmadığı, işimizden kazandığımız paranın bizim üzerimizdeki tesiri ve partnerimizle aramızdaki sevgi alışverişinin özü gibi konular önem taşıyacak. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Aşk hayatımızı ilgilendiren konularda titiz bir incelemede bulunacağız. Pürüzleri tespit edeceğiz. Karşımıza birisi çıktığında onun hakkında karar vermeden önce iyice düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda seyrini sürdürecek Venüs, aileniz başta olmak üzere, karşılaştığınız insanlarla bağınızı gözden geçirmenizi ve evinizle alakalı konuları titizlikle düzenlemenizde yardımcıdır. Bazı zamanlarda eleştirinin dozunu kaçırma riskimiz vardır. Kolay kolay tatmin olmayız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, yakın çevrenizdekilere yardımcı ve destek olmanız yönünde mutlu edicidir. Belki karşılık beklemezsiniz ancak en azından kıymeti bilinsin istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, kazancımızla alakalı konular ve bu yönde kurulan ilişkilerin hayatımızdaki yeri bir hayli önem kazanır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Venüs, dışarıyla bağlantınız ve çevrenizle birebir ilişki kurma tarzınız sizin bakış açınıza göredir. Bir yandan paylaşıma açıksınızdır ancak diğer yandan belli bir mesafe koymayı ihmal etmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, mesleki, ortaklık ilişkileri, kişisel girişimler, hedefler anlamında titizlenmenizi sağlıyor. Doğru ve yanlışları sadece kendi bakış açımız çerçevesinde ele alırsak zorlanırız. Tabii ki analiz yapacağız ve sorgulayacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 10 Temmuz saat:05:32 - 7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, ilişkimizle alakalı konuların titizlikle ele alınmasını sağlıyor. Burcumuzla uyumlu bir görünüm yapması tabii ki olumludur. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatınız ve kariyerinizle ilgili konularda titizlikle durulması, düzenli ve işler hale getirilmesi yönünde önem taşıyor. Problemler varsa titizlikle ele alacağız. Sıkı çalışacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, bizim isteklerimizle hayatın bize sundukları ve mevcut durumumuzun gözden geçirilmesini sağlıyor. Yanlış ve doğrular, artılar ve eksiler, olması gerekenler tespit edilirken oldukça titiziz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Venüs-Başak burcunda ilerleyecek. Yuvanızı, ailenizi ilişkilerinizi, birbirinize yaklaşım tarzınızı, ortaklaşa mal mülk paylaşımını tümüyle gözden geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 10 Temmuz saat:05:32-7 Ağustos saat:02:27 tarihleri arasında Başak burcunda ilerleyecek Venüs, ilişkide paylaşım, yaklaşım biçimi ve niyetin karşılıklı olarak gözden geçirilmesinde fayda var. Birbirine destek olmak, yan yana yürümek, eleştirmeden, yargılamadan bir olmak halinin önemi büyük. Devamını okumak için tıklayınız
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