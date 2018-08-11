Günlük burç yorumları: 11 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması sadece aşk hayatımızla ilgili değil, finansal çıkarlarımızı gözetmek, iş hayatında başarılı olmak ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirerek hedefimize varmak yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, ailevi ve ilişki konularında etkili olduğu gibi, kariyerimiz ve somut planlarımızı hayata geçirme arzumuzun da göstergesidir. Bu Tutulma Mars ve Merkürün geri hareketleri nedeniyle, iş-eğitim-yolculuk-görüşmeler-hukuk veya belgeler yönünde zorluk çıkartıyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, tutkulu ve kendimizden emin bir şekilde isteklerimizi öne sürerek, başarılı işler çıkarmak, sağlıklı olmak, yenilikte bulunmak ve finansal sorunlarımızı aşmak arzumuzu işaret ediyor. Mars ve Merkürün geri hareketleri tüm burçlar için bu tutulmada zorlanmaya neden oluyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, maddi açıdan güçlü olmak, bize ait olana sahip çıkmak, parasal krizleri aşarak rahatlamak, güven dolu bir ilişki yaşamak isteğimizi vurguluyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, 11 Ağustos saat 12:47 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, kendinizi her alanda güçlü hissetmek, ailevi sıkıntıların üstesinden gelmek, ilişki sorunlarını halletmek, sizi zorlayan meseleleri kökten çözüme kavuşturmak arzunuzun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizin önünde duran engelleri aşmak, özgür olmak, güven dolu bir ilişki yaşamak arzunuzu çok daha fazla vurguluyor. Sizi daha önce bilgilendirdiğim gibi Mars ve Merkür geri hareketleri etkili oluyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması kendinizi hem toplumsal yaşamda hem maddi anlamda güçlü göstermek, başarılı olmak, yenilikler yapmak, kimseye eğilip bükülmeden yaşamak, ailenizle, yuvanızla ilgili konuları güvence altına alarak rahatlamak arzunuzun işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, başarılı bir iş hayatı ve kariyerde yükselmek isteğinizi işaret ettiği gibi, bu konuda son derece tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Siz ne olursa olsun isteklerinizi elde etmekten yanasınız. Baskıya gelemediğiniz gibi, özgürce karar vererek yaşamınızı sürdürmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, yenilikler yapmak, özgür olmak, canlanmak, kendinize gelmek arzunuzu gösteriyor. Siz oldukça hırslı, tutkulusunuz. Çünkü özgür olmak, yenilikte bulunmak, maddi açıdan güçlenerek rahat etmekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, finansal meseleleri halletmede, arzu ettiğiniz hamleleri yapmakta bir hayli tutkulu olduğunuzu gösteriyor. Ödemeler veya alacaklarla ilgili meseleler bir hayli önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, evlilik, iş hayatı, boşanma, yeniden bir araya gelme, fiziksel ve ruhsal sağlığımız gibi geniş bir alanda etkili olup, bu meseleleri tekrar gözden geçirmemizi sağlıyor. Bir tür yüzleşme hali diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 11 Ağustos saat 12:47 Aslan Burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, çalışma hayatınız, kendinizi güçlü görmek arzunuzu işaret ettiği gibi, yeni bir yol belirleme ihtiyacınızı da vurguluyor. Ayrıca, sizi baskı altına alan her şeyden uzaklaşmak, hedefinize göre ilerlemek isteğiniz de şu aralar bir hayli önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
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