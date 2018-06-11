Günlük burç yorumları: 11 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

11 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığında bir yandan kendi kazancımız ve sahip olduklarımızı önemserken, diğer yandan eşimizden, dostumuzdan, miras veya bankalar yoluyla kaynak elde etmeyi de isteyeceğiz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlık etkisinde, huzuru önemsiyoruz. İlişkide, ayıran taraf değil, toparlayan, yoran değil yorgunluğu alan, zorlukta kaçan değil, yanımızda kalanla mutlu olacağımızı biliyoruz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, huzurumuzu kaçıran mecburiyetlerin işaretçisidir. Biz de buna pek gelemeyiz. Başkaları çıkarlarını düşünürken, işlerinin halledilmesini beklerken, bizi önemsemeleri halinde canımız sıkılır. Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, sahip olduğumuz ne varsa, bunu başkalarıyla paylaşmaya hazırız. Ancak diğerlerinden de bunu bekleriz. Huzur, güvence olguları ve maddi-manevi paylaşım bizim için önemlidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş hayatımız, sorumluluklarımız tabii ki çok önemli. Ancak ailemizin desteği ve onlarla birlik ve bütünlük duygusu hepsinden önemli. El ele sorunlar çözülmeli, gönül gönüle yürünülmelidir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, fikirlerimizi başkalarıyla ortak çıkarlarımız adına paylaşmaya hazırız. Ancak hep bana diyenlerle uzlaşmaya açık değiliz. 2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, geleceğimizi garanti altına almak, huzur bulmak, güven altında olmak için paramızı doğru şekilde kullanmamız gerekir. Ortaklaşa maddi veya manevi anlamda birbirimize yardımcı olabiliyor muyuz, bu gayet önemli. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, ilişkinin huzur ve güvence yönünden doyurucu olması çok önemli. Birbirine karşı aynı hislerle yaklaşan çiftler için bu görünüm olumludur. Tam tersi davranan kişiler için bir yol ayrımını işaret ediyor.