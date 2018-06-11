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Günlük burç yorumları: 11 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 06:48 | Son Güncelleme

11 Haziran Pazartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 11 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

11 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığında bir yandan kendi kazancımız ve sahip olduklarımızı önemserken, diğer yandan eşimizden, dostumuzdan, miras veya bankalar yoluyla kaynak elde etmeyi de isteyeceğiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlık etkisinde, huzuru önemsiyoruz. İlişkide, ayıran taraf değil, toparlayan, yoran değil yorgunluğu alan, zorlukta kaçan değil, yanımızda kalanla mutlu olacağımızı biliyoruz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, huzurumuzu kaçıran mecburiyetlerin işaretçisidir. Biz de buna pek gelemeyiz. Başkaları çıkarlarını düşünürken, işlerinin halledilmesini beklerken, bizi önemsemeleri halinde canımız sıkılır.

Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, sahip olduğumuz ne varsa, bunu başkalarıyla paylaşmaya hazırız. Ancak diğerlerinden de bunu bekleriz. Huzur, güvence olguları ve maddi-manevi paylaşım bizim için önemlidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş hayatımız, sorumluluklarımız tabii ki çok önemli. Ancak ailemizin desteği ve onlarla birlik ve bütünlük duygusu hepsinden önemli. El ele sorunlar çözülmeli, gönül gönüle yürünülmelidir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, fikirlerimizi başkalarıyla ortak çıkarlarımız adına paylaşmaya hazırız. Ancak hep bana diyenlerle uzlaşmaya açık değiliz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, geleceğimizi garanti altına almak, huzur bulmak, güven altında olmak için paramızı doğru şekilde kullanmamız gerekir. Ortaklaşa maddi veya manevi anlamda birbirimize yardımcı olabiliyor muyuz, bu gayet önemli.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, ilişkinin huzur ve güvence yönünden doyurucu olması çok önemli. Birbirine karşı aynı hislerle yaklaşan çiftler için bu görünüm olumludur. Tam tersi davranan kişiler için bir yol ayrımını işaret ediyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, huzursuzluk ve biraz da güvensizlik yaratabilir. Çıkarlarını düşünen ve keseri kendine yontan kişilerle çalışmak veya aynı ortamda nefes almak istemeyiz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, arzu ve isteklerimizi ortaya koyabileceğimiz ve karşılıklı anlayış ve ortaklaşa hareket edeceğimiz kişilerle olacağız. Sosyal dünya ve özel hayatımıza bakış açımız bu yönde olacak.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş-ev arasındaki yaşamımızı gözden geçirmemizi sağlıyor. Hem kazanmak hem bölüşmek niyetindeyiz. Ancak sadece kendini düşünen kişilerle yola devam etmek niyetinde değiliz. Bizim de çıkarlarımız önemli diye düşüneceğiz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 08:15 Ay-Jüpiter karşıtlığı, birlikte yol alacağımız, paylaşımda bulunacağımız insanlarla bağlantıyı önemseyeceğiz. Fikirlerimizi, tecrübelerimizi ortaya koyarken, başkalarının da görüşlerini öğrenmek isteyeceğiz.

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