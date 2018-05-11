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Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

11 Mayıs Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

11 Mayıs Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MAYIS CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde Cuma günümüz başlıyor. Olumlu düşünmeye çalışacağız. Hayatı algılama biçiminiz, çevrenizdeki insanları değerlendirme şekliniz ve olaylara verdiğiniz yanıtların temelinde iyi niyet, şefkat ve vefa duygusu ön planda olacaktır. Kimseyle tartışmayayım, iç huzurum önemli şeklinde düşüneceğiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, burcumuzla uyumlu bir enerji olan Ay-Balık geçişiyle güne adım atıyoruz. Saat 12:02 olana dek önemli işlerimizi halledelim. Acil olanlara öncelik tanıyalım.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Cuma günümüz Ay-Balık burcu seyriyle başlıyor. Maddi ve manevi değerlerimizi korumaya çalışacağız. Bu enerji, yaşam biçimimiz, birlikte aynı ortamı paylaştığımız insanlarla aramızdaki uyumun önemini işaret ediyor. Kendine güvenmenin önemini hatırlatırken aynı zamanda gerçekçi düşünmenin de altını çiziyor.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Ay-Balık burcu geçişiyle Cuma gününü selamlayacağız. Bu enerji, sevgi-şefkat hissi uyandırıyor. Hayata bakış açınızı yenileyen ve sizi başka insanlarla irtibatta bulunmaya ve onları kardeşçe selamlamaya çağıran yöneticiniz Ay, çevrenizdeki insanların hayata bakış açıları ne olursa olsun onları sevgiyle kucaklamanızı sağlar.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Ay-Balık burcu geçişiyle Cuma gününe uyanıyoruz. Bu enerji, iyimserlik ve şans verici, sevgiyle buluşmanızı sağlayıcıdır. Maddi birikiminiz, parasal ilişkileriniz, cinsellik gibi geniş alanda sizleri destekleyici özel bir kuvvettir. Borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma yönünde sizi inançlı kılar.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde güne adım atacağız. İyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular ön plandadır. İsteriz ki, problemlerimiz bir an önce çözülsün ve hayatımızda artık güzellikler var olsun. Mutlu bir ilişkimiz varsa, huzurumuz iki misli artar. Sevgiyle kucaklaşmak kolaylaşır.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler dünden bu yana Balık burcunda ilerleyen Ay, saat 13:27 de, Neptün ile kavuşum yapacak. Günlük yaşamda hassasiyetin işaretçisi bu enerji, en ufak bir terslikte kolayca etkilenmenize neden olabilir. Sözgelimi, konuşulmayan veya bilinmeyen durumlar, geleceğinizi içeren ancak elinizde olmayan meseleler kısaca her şey sizi etkisi altına alabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Cuma günümüz Ay-Balık burcu geçiş etkinliğinde başlıyor. Sevgi, şefkat ve ılımlılık anlamına geliyor. Kurallar ve kısıtlamalardan uzaklaşma ihtiyacımız oldukça yoğun. Aşk hayatımızda romantik paylaşımlar, güzel ve huzur verici sözlerle günü geçirmek istiyoruz. Sevgiyi yüreğimizde bir çiçek gibi büyütüyor, duygularımızın karşılık görmesini umuyoruz. Çevremizdeki insanlarla, çocuklarımız, sevgilimizle, can bildiklerimizle gönül gönüle kucaklaşmayı arzuluyoruz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde Cuma gününe adım atıyoruz. Bu enerji, ailenizi sevgiyle kucaklayarak sorunlarınızı biraz olsun geride bırakmak anlamında gayet olumludur.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Balık burcunda ilerlemekte olan Ay, yalnız olmadığımızı, hayatın zorlukları varsa güzellikleri de var diyerek moralimizi güçlendiriyor. Önemli karar ve işlerin saat 12:02 olana dek gözden geçirilmesi, uygulanması yerinde olur.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Cuma günümüz, Balık burcunda ilerlemekte olan Ay etkisinde başlıyor. Bu enerji çevrenizle olan bağınızı güçlendirir. Manevi zenginliğimiz yükseltir. Empati gücümüzü arttır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Cuma günümüz, burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay geçişiyle başlıyor. Çevrenizdeki her insanın ve nefes aldığınız her anın ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksiniz.

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