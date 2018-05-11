Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

11 Mayıs Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MAYIS CUMA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde Cuma günümüz başlıyor. Olumlu düşünmeye çalışacağız. Hayatı algılama biçiminiz, çevrenizdeki insanları değerlendirme şekliniz ve olaylara verdiğiniz yanıtların temelinde iyi niyet, şefkat ve vefa duygusu ön planda olacaktır. Kimseyle tartışmayayım, iç huzurum önemli şeklinde düşüneceğiz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, burcumuzla uyumlu bir enerji olan Ay-Balık geçişiyle güne adım atıyoruz. Saat 12:02 olana dek önemli işlerimizi halledelim. Acil olanlara öncelik tanıyalım. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Cuma günümüz Ay-Balık burcu seyriyle başlıyor. Maddi ve manevi değerlerimizi korumaya çalışacağız. Bu enerji, yaşam biçimimiz, birlikte aynı ortamı paylaştığımız insanlarla aramızdaki uyumun önemini işaret ediyor. Kendine güvenmenin önemini hatırlatırken aynı zamanda gerçekçi düşünmenin de altını çiziyor. 7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Ay-Balık burcu geçişiyle Cuma gününü selamlayacağız. Bu enerji, sevgi-şefkat hissi uyandırıyor. Hayata bakış açınızı yenileyen ve sizi başka insanlarla irtibatta bulunmaya ve onları kardeşçe selamlamaya çağıran yöneticiniz Ay, çevrenizdeki insanların hayata bakış açıları ne olursa olsun onları sevgiyle kucaklamanızı sağlar.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Balık burcu geçişiyle Cuma gününe uyanıyoruz. Bu enerji, iyimserlik ve şans verici, sevgiyle buluşmanızı sağlayıcıdır. Maddi birikiminiz, parasal ilişkileriniz, cinsellik gibi geniş alanda sizleri destekleyici özel bir kuvvettir. Borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma yönünde sizi inançlı kılar. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde güne adım atacağız. İyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular ön plandadır. İsteriz ki, problemlerimiz bir an önce çözülsün ve hayatımızda artık güzellikler var olsun. Mutlu bir ilişkimiz varsa, huzurumuz iki misli artar. Sevgiyle kucaklaşmak kolaylaşır. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler dünden bu yana Balık burcunda ilerleyen Ay, saat 13:27 de, Neptün ile kavuşum yapacak. Günlük yaşamda hassasiyetin işaretçisi bu enerji, en ufak bir terslikte kolayca etkilenmenize neden olabilir. Sözgelimi, konuşulmayan veya bilinmeyen durumlar, geleceğinizi içeren ancak elinizde olmayan meseleler kısaca her şey sizi etkisi altına alabilir.