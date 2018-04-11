Günlük burç yorumları: 11 Nisan Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Nisan Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 11 NİSAN ÇARŞAMBA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Ay-Jüpiter görünüm etkisinde sıkıntılarımızdan kurtulmak, maddi-manevi anlamda rahatlamak isteriz. Piyasa şartlarının zorluğu ortadadır. Bir şekilde çözüm bulmak isteriz. Bir yerden para gelmesini, birisinin destek vermesini veya bir sürpriz gelişmenin bizi rahatlatmasını isteriz. Boğa Günlük Burç Yorumu Başkalarına yaptığınız iyiliklerden söz edilmesi, vefa duygunuzdan bahsedilmesi sizi mutu eder. Eğer çevrenizde güvenebileceğiniz, gerçek dost tanımlamasına uyan insanlar varsa hele bir de size bir parça destek vermişlerse değmeyin keyfinize. İkizler Günlük Burç Yorumu Olayları fazla büyütür ve ani kararlar vermeye kalkışabilirsiniz. Birilerinin desteğine fazlasıyla ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz için, kurtarılmayı bekleyen bir kişi gibi, başkaları üzerinde baskı kurmaya kalkışabilirsiniz. 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Yaşamınızı dönüştürmek ve yeni bir hayat kurabilmek için yüreğinizin içinde inanılmaz bir kuvvet hissedebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu, hedefinizin ne olduğu konusunda düşünmenizdir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:11 Ay-Güneş görünümüyle güne adım atıyoruz. Karşı cinsle olan ilişkinizde duyguların ve iletişimin rahat akışı demektir. Eğer sorunlarınız varsa hem geçmişte olanları gözden geçirirsiniz hem de bundan sonrasında anlaşmazlık yaşanmaması için tedbir alabilirsiniz. Başak Günlük Burç Yorumu Ay-Balık burcunda seyredecek. Bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini düşüneceğiz. Partnerimizin gelgitli davranışları bizi düşündürürken, o da bizden şikayetçi olabilir. Aranızdaki empati azlığı, sorunların bir türlü çözüme kavuşmamasına neden olabilir. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Çarşamba günümüz saat 04:11 Ay-Güneş görünüm etkisinde başlıyor. Aşkta aktif olma ihtiyacınızı gösteriyor. Huzuru içinizde hissetmenin yolu, ilişkinizin düzgün seyirde yürümesine bağlıdır. Anlaşmakta zorlandığınız meseleler üzerinde her ikiniz de taviz vermekten yana değilsiniz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler günün ilk etkili görünümü, saat 04:11 Ay-Güneş arasında gerçekleşiyor. İş hayatı ve ailevi konularda bildiğiniz yolda ilerlemekten yanasınız. Farklı işler arıyorsunuz. Mevcut göreviniz ve yaşamanız tatmin edici gelmiyor. İş görüşmenizde şartları inceleyiniz.