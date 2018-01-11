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Günlük burç yorumları 11 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 06:52 | Son Güncelleme 8 saat önce

2018'in ikinci haftasında 11 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 8-14 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 11 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ikinci haftasının ikinci günü yani 11 Ocak Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 8-14 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 OCAK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihlerinde Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Mesleki konularda ciddi düşünmenin, işlerimize sorumluluklarımıza önem vermenin şartlara göre konuşmanın işaretçisi bir süreçtir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihlerinde Merkür-Oğlak burcunda ilerleyecek. Ciddi bilgi edinme ve gerçekçi düşünme sürecidir. Hiçbir işi yarım bırakmaz, mutlaka bir sağlam temel üzerine oturtmayı tercih edersiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ailemiz, evimiz, güvencemiz, geleceğimizle alakalı konularda ciddi düşünmek zorundayızdır. Sözler vermekten kaçınırız veya kaçınmamız gerekir. Çünkü verdiğimiz sözün arkasında durup duramayacağımızı bilemeyiz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Dağılan zihnimiz veya bizi yoran meselelere şimdi ciddi bir şekilde bakmamız gerekecek. Aslında bir yerde iyi, ancak problemler varsa, eski meseleler yine kafamızın içini kurcalayabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Eğer siz, ne istediğinizi biliyor ve bunun üzerine giderek elde etmek istiyorsanız, düşüncelerinizi hedefinizin üzerinde yoğunlaştırdığınızı onu elde etmeniz kolaydır. Bu geçiş mantıklı düşünerek kararlar vermenizde yardımcıdır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihleri arasında aşk evimizde seyrini sürdürecek Merkür, aşk hayatımızla ilgili meselelerde ciddiyetle düşünmeyi sağladığı için öyle kolay kolay hislerimizi açıklamayız.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Özellikle aile içinde her mesele sizin arzularınıza uygun şekilde gelişmeyebilir. Belli bir baskı altında kalmanız mümkün olduğundan, size tavsiyem önceliklerinizi, planlarınızı ve isteklerinizi gerçekçi bir şekilde ele almanızdır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Çevre ilişkilerinde belli bir mesafe duygusu ön plandadır. Yani öyle herkesle pek sıkı fıkı olmak istemezsiniz. Genelde güvendiğiniz insanlarla konuşmayı tercih edersiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Maddi ve manevi anlamda kendinizi garanti altına almak istersiniz. Karşımıza çıkabilecek fırsatları değerlendirirken oldukça işimize yarayabilir. Mali konularda daha ciddi ve ayaklarınızı sağlam yere basacak şekilde düşünebilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihleri arasında burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, disiplinli ve belli prensipler çerçevesinde düşünmenin işaretçisidir. Sağlamlık, güvenilirlik ve istikrar ilkesi ve sorumluluk bizim dış dünyadaki durumları ele almamızdaki kriterlerimizdir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihleri arasında Oğlak burcunda ilerleyecek Merkür, hem geçmişte yaşanılanları ciddi bir şekilde düşünmenizi hem de yarınlarınızı garanti altına alabilecek hedefler belirmenizi sağlayabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 11 Ocak saat:08:09-31 Ocak saat:16:39 tarihleri arasında Merkür-Oğlak burcunda seyrini sürdürecek. Bizim de ciddiyetle ilişkilerimizi, dostluklarımızı, projelerimizi, planlarımızı gözden geçirmemiz mümkün olacak.

8-14 Ocak haftalık burç yorumları
1 - 7 Ocak haftalık burç yorumları

[

2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

[

Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)

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