HABER

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazar - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 07:20 | Son Güncelleme

11 Şubat Pazartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazar - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

11 Şubat Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 11 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 Şubat Pazar

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişinde, sosyal yaşantımızda, ilişkilerimizde ılımlı, merhametli yanlarımız ön planda olacak. Problemleri bir süreliğine rafa kaldırabilir, ilişkiyi olduğu şekliyle kabullenip devam ettirmeyi tercih edebiliriz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişi genel olarak, ilişkilerde verici, ılımlı, şefkatli yaklaşımların göstergesidir. Güzel olan duygular, dostluklar, çalışma hayatımızda ve genel olarak arkadaşlık ilişkilerinde öne çıkar.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Kariyer hayatıyla ilgili konularda ve aşk yaşamınızı ilgilendiren meseleler üzerinde etkili görünmektedir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Venüs süresi hayatı, sevgiyi, birlik ve beraberlik duygusunu, inancı, sevginin önemini, ilişkilerde merkez alacağımız bir dönemdir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda seyredecek. Bu geçiş, ortaklaşa kazanç ilişkilerimizi ele almamızı gerektiriyor. Enerji ihtivasında rahatlık hali vardır, ancak bizim de gözümüzün açık olması lazım.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Özünde yargılama, endişe, kurcalama ve umutsuzluk hali pek yoktur bu geçişin. Bu dönemde kişi bilinçaltında yer etmiş, derinliklerinde saklı duran geçmişe ait kötü izlenim yaratmış ilişki deneyimlerini, artık geride bırakmak niyetindedir.

Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleriBurçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu süreci, sağlık ve çalışma hayatıyla ilgili konular, kişisel anlamdaki kararlar ve kendimizi gözden geçirme anlamında önemlidir. Bazen, kafamızı karıştıran ve hayatı zorlaştıran meseleler üzerinde gelgitler yaşayabiliriz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Tutkulu, istekli bir şekilde ilişkilere bakmaktan yanayız. Romantizm, ılımlılık, şefkat ararız. Aşk hayatımızla ilgili konularda ılımlı düşünürüz

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında etkili olacak Venüs-Balık burcu geçişinde, ev içi ve ailevi konular üzerinde duracağız, sevgi birliliğinin oluşmasına önem vereceğiz. Sorunların üstünü kapatmayacağız, huzursuzluklara neden olmayacağız. Problemler olsa dahi, bunlar göz ardı edilerek veya büyütülmeden çözümlemekten yana olacağız.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Venüs-Balık burcunda ilerleyecek. Bu süreç, aşkta ılımlı bir dönemin, güzel paylaşımların, çevremizle olan hoş bağlantıların işaretçisidir. Duyarlı yönlerimiz bilhassa ön plandadır. İnsanları mutlu etmek, kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak bizi de rahatlatır.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek. Bu süreç, mali konular üzerinde, özellikle evimizle ve ailemizle ilgili konularda kazanç durumumuza bakmamızı gerektirir. Sevdiklerimiz söz konusu olduğunda parayı pek önemsemeyiz. Hoşumuza giden bir şey varsa, kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyorsa onu alırız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 11 Şubat saat:02:19-7 Mart saat:02:45 tarihleri arasında burcunuzda ilerleyecek Venüs döneminde, sevgiye, şefkate, merhamete açığız. Bu olgular başımızın tacı olacak. Negatif insanlar gözümüze pek gözükmesin isteyeceğiz. Bu geçiş, sizin en sevimli, en olumlu, en güzel yanlarınızı dış dünyada öne çıkartıcıdır. İnsanlar sizi zaten her zaman sevgi dolu bulmuşlardır.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları irem su 2018 burç yorumları astroloji burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

İlginizi Çekebilir

Sınırda büyük hareketlilik

Sınırda büyük hareketlilik

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

Minikler can dostlarıyla güzel bir hafta sonu geçirdi

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Gençlerden hayat kurtaracak proje

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da 250 öğrenci kayaklı koşu ve ayak yarışmalarında yarışacak

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

Hamur’da Z- Kütüphane açılışı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.