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Günlük burç yorumları: 11 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 06:58 | Son Güncelleme

11 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 11 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

11 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Yarım kalan işlerimizi bitiriniz. Bu saatler arasında beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız önce bekleyiniz ve durumu bir çerçeve içine alarak düşünmeye çalışınız. Bu size zaman kazandırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Yaş tahtaya ayak basmamanız, hangi konuda olursa olsun elinizdeki veriler ışığında hareket etmeniz açısından faydalıdır. Boşluktaki kısacık süre içinde benim size tavsiyem kafanızı karıştıran bir durum olduğunda olayın üzerine gitmemeniz, kendinizi akışa bırakarak olabildiğince rahat düşünmeye çalışmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Yeni bir kararın verilmesi, dün verilmiş olan bir kararın bugün değiştirilmesi yanlış olur. Durumları gözlem altına almak, olur ve olmazları tespit etmek çok daha faydalıdır. Bu zaman süresi içinde bir çoğunuz işlerin yavaşladığını, hatta gereksiz yere zaman aldığını, huzursuz ettiğini fark edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisindeyiz. Yeni bir aşk veya yenilik anlamındaki mevzular üzerinde çok dikkatli durmak gerekir. Çünkü atılacak bir adımın uzun ömürlü olması zordur. Aceleci karar verilmemeli, enine boyuna düşünülmelidir. İç huzursuzluğu, gerginlik, net bir karar verememe gibi durumlar boşluk etkisi altında mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Belirsizlik içeren ve sizi bir hayli düşündüren konularda karar vermeyelim. Boşluk kimi zaman, bizi yanlış bir karar vermekten koruyabilir. Düşünme ve analiz etme fırsatı buluruz. İşler yolunda gitmiyor diye hemen olumsuz düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 17:59 Ay-boşluk etkisi altındayız. İlişkiniz ve parasal konularda eğer kafanız karışıksa beklemede kalıp, durumları gözden geçiriniz. Günlük iş planlamanızı boşluk etkisini göz önüne alarak yapmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Güvenliğimizi ön planda tutacak şekilde düşünmekte yarar var. Eğer işiniz iletişim, yolculuk, haberleşmeye dayalı ise, dikkat dağınıklı nedeniyle yanlışlıklar yapabiliriz. Onun için tedbirli olmamızda yarar var. Boşluk etkisi altında, dediğimiz saatte bir yere varmak güç olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Partnerinizle alakalı meseleler üzerinde sakin olmanızdır. Çünkü birbirinize ulaşmakta veya birbirinizi anlamakta güçlükler yaşayabilirsiniz. Parasal konularda bu saate dek, hesabınızı iyi yapınız. Bir yere havale mi göndereceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Yanlış anlamaya, anlaşılmaya açık olduğumuzu bilerek konuşmakta, dinlemekte yarar var. Kendinizi yönlendirmekte, hedef belirlemekte, karar vermekte zorlanabiliriz. Aslında bu zorlanmalar, bizi yanlışlardan koruyucu olabilir. Düşünmeden etmeden hiçbir konuda karar almamak gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 17:59 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde bir toplantınız varsa, biriyle buluşacaksanız gecikebileceğinizi düşünerek karşı tarafı bilgilendirmek, işlerinizi ona göre ayarlamakta yarar var. Eğer yeni bir şey almak istiyorsanız, ben derim ki bekleyin. Fiyat araştırmasında bulunun. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisi altındayız. Bir mesele üzerinde düşünmek, neler eksik veya tamam diye tespitlerde bulunmak mümkündür. Eğer nişan, nikah veya sözlenme gibi bir ciddi durum söz konusuysa, bu saatlerde bir tarih belirlemek yanlış olur. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 17:59 olana kadar Ay-boşluk etkisindeyiz. Evimiz veya ofiste her zaman yaptığımız alışagelmiş işlere ağırlık verelim. Eğer bazı pürüzler varsa, işler yolunda gitmiyorsa, bunları ele alalım. Bu zaman içinde gelen haberlere dikkat edelim. Söz vermemeye, verilmiş sözümüzü tutmaya da özen gösterelim. Devamını okumak için tıklayınız

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