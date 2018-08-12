Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, partnerinizle aranızdaki sorunu tatlıya bağlar. Bu bir iş ortağı, bir dava veya farklı bir konuda da olabilir. Saat 07:59 Ay-Başak burcu seyir etkinliğinde, insanları eleştirel bir gözle izleyebilirsiniz. Başkaları da, size ve davranışlarınıza bugün daha fazla dikkat edebilirler. Mesleği sağlık, yazarlık, hesap uzmanlığı olan kişiler başarılı işler çıkabilirler. Titiz ve sistemli çalışmakta yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, herhangi bir problemi karşılıklı anlaşma ve işbirliğiyle çözmenizi sağlar. Herkese yararı olacak bir çıkış yolu bulunur.
Saat 07:59 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, aşk hayatınızla ilgili her konuda seçici davranacağız. Durumumuzu analiz edeceğiz. Yalan dolan veya lafı evirip çeviren kişilerden uzak duracağız. Bazen karşımızdaki kişiyi eleştireceğiz bazen de ilişkimizi nasıl daha düzgün bir şekilde yaşarız, bunlar üzerinde düşüneceğiz. Düzene koymamız gereken işlerimize ağırlık vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, sizi karşı cins üzerinde etkili ve çekici kılıyor. Daha önceki bir anlaşmazlığı çözüyor, tatlıya bağlıyor. Bu görünüm, bir tanışma, birlikte iş yapma, herkese faydası dokunacak bir kararın verilmesini sağlayan olumlu bir etkidir. Saat 07:59 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, ailenizle olan ilişkiniz ve güvenliğinizi ilgilendiren konular üzerinde fazlasıyla titiz düşünebiliriz. Eşinizle, ailenizle ve varsa çocuklarınızla bizzat yakından ilgilenmeniz, sorunlarına çare bulmanız anlamında önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, parasal sıkışıklığın veya problemlerin çözümünde yararlıdır. Farklı bir yol bulunur, hem sizin hem ailenizin hoşuna gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, bir görüşme, bir haber ve olumlu bir gelişme moralinizi yükseltir. Arzu ettiğinize ulaşırsınız. İleriye dönük bir karar verilir veya bu yönde umudunuz artar. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, bir işi halletmek amaçlı işbirliğine gitmenin işaretçisidir. Bu maddi veya tamamen özel bir konuda olabilir. Sözgelimi özgür olmak, rahatlamak, baskıdan kurtulmak istersiniz. Sizi bir şey sıkıştırıyor, yoruyordur. Siz de buna karşılıklı anlaşarak çözüm bulmaya çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, sosyal ilişkiler veya özel yakınlaşmalar için olumludur. Hedefinize sizi ulaştıran bu görünüm hayattan zevk almanızı sağlar. Sizi aranılan, sevilen, arzu edilen kişi yapar. Hem karşı cinsi hem dostlarınızı etkileme gücünüz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, sizi rahatsız eden meseleleri çözme arzunuzdur. Bu ilişki, iş hayatı veya parasal konularda olabilir. Haksızlığa susmak, yanlışa göz yummak istemezsiniz. Sizi üzen durumları içinize atmayın. Çözüm bulmak için bilinçli yaklaşım faydalıdır. Belki de sandığınız gibi değildir. Anlamakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, size arzu ettiğiniz güzellikleri, keyfi, gelişmeleri yaşatır. Dostlarınızdan destek görürsünüz. İnancınız yükselir. Azimli ve kararlı şekilde ilerlersiniz. Bu saatler, doğru bir karar vermek için idealdir. Karşı cins üstünde etkiniz bir hayli artar. Yeni bir tanışma ve karşılaşmanın işaretçisidir. İlişkiyi besleyicidir. Arzu edilene sizi ulaştıran bir kuvvettir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, ilişki ve iş hayatıyla ilgili konularda hakkınız olanı almak istersiniz. Ne kadar iyi niyetli düşünseniz de, tatmin olmazsınız. Çıkarlarını öne alan kişilerden uzak durursunuz. Sıkıntınızda yanınızda olan, size destek veren kişilere saygınız, sevginiz artar. İlginç bir gelişme, yüreğinize su serpebilir. Çok da olumsuz düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, karşı cins üzerinde etkili olmanızı sağlar. Bu sadece kendi isteklerinizi kabul ettirmek değil, ortaklaşa bir karar vermek, birlikte hareket etmek anlamına gelir. Yeni birisiyle tanışabilir veya problemli ilişkinizde sorunları halledersiniz. Yaklaşımınız, zarafetiniz ve çekiciliğiniz, etrafınızdaki insanların size yönelmesini sağlar. Sabah yaşanan tatsızlıklar bu saatte sona erer. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, istediğiniz bir şeyi elde etmenizi, karşınızdakini ikna etmenizi sağlar. Eğer arzu edilen çok daha büyük bir şeyse, size sunulanı kabul etmek zorunda değilsiniz. Bu ilişki, para, iş hayatı veya farklı bir konuda olabilir. O zaman isteğinizi tekrar belirtin. Sizin ne kadar ciddi olduğunuzu anlayacaklardır. Devamını okumak için tıklayınız
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