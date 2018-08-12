Günlük burç yorumları: 12 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Ağustos Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, partnerinizle aranızdaki sorunu tatlıya bağlar. Bu bir iş ortağı, bir dava veya farklı bir konuda da olabilir. Saat 07:59 Ay-Başak burcu seyir etkinliğinde, insanları eleştirel bir gözle izleyebilirsiniz. Başkaları da, size ve davranışlarınıza bugün daha fazla dikkat edebilirler. Mesleği sağlık, yazarlık, hesap uzmanlığı olan kişiler başarılı işler çıkabilirler. Titiz ve sistemli çalışmakta yarar görüyorum. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, herhangi bir problemi karşılıklı anlaşma ve işbirliğiyle çözmenizi sağlar. Herkese yararı olacak bir çıkış yolu bulunur.

Saat 07:59 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, aşk hayatınızla ilgili her konuda seçici davranacağız. Durumumuzu analiz edeceğiz. Yalan dolan veya lafı evirip çeviren kişilerden uzak duracağız. Bazen karşımızdaki kişiyi eleştireceğiz bazen de ilişkimizi nasıl daha düzgün bir şekilde yaşarız, bunlar üzerinde düşüneceğiz. Düzene koymamız gereken işlerimize ağırlık vereceğiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, sizi karşı cins üzerinde etkili ve çekici kılıyor. Daha önceki bir anlaşmazlığı çözüyor, tatlıya bağlıyor. Bu görünüm, bir tanışma, birlikte iş yapma, herkese faydası dokunacak bir kararın verilmesini sağlayan olumlu bir etkidir. Saat 07:59 itibariyle Başak burcunda ilerleyecek Ay, ailenizle olan ilişkiniz ve güvenliğinizi ilgilendiren konular üzerinde fazlasıyla titiz düşünebiliriz. Eşinizle, ailenizle ve varsa çocuklarınızla bizzat yakından ilgilenmeniz, sorunlarına çare bulmanız anlamında önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, parasal sıkışıklığın veya problemlerin çözümünde yararlıdır. Farklı bir yol bulunur, hem sizin hem ailenizin hoşuna gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, bir görüşme, bir haber ve olumlu bir gelişme moralinizi yükseltir. Arzu ettiğinize ulaşırsınız. İleriye dönük bir karar verilir veya bu yönde umudunuz artar. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, bir işi halletmek amaçlı işbirliğine gitmenin işaretçisidir. Bu maddi veya tamamen özel bir konuda olabilir. Sözgelimi özgür olmak, rahatlamak, baskıdan kurtulmak istersiniz. Sizi bir şey sıkıştırıyor, yoruyordur. Siz de buna karşılıklı anlaşarak çözüm bulmaya çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:28 Venüs-Kuzey düğüm görünümü, sosyal ilişkiler veya özel yakınlaşmalar için olumludur. Hedefinize sizi ulaştıran bu görünüm hayattan zevk almanızı sağlar. Sizi aranılan, sevilen, arzu edilen kişi yapar. Hem karşı cinsi hem dostlarınızı etkileme gücünüz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız