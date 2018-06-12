Günlük burç yorumları: 12 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

12 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, yakın çevrenizde ilgili her türlü meselenin ev içinde görüşülmesini etkili kılıyor. Eğer kardeşlerinizle sorunlar varsa, bu süreçte aile çatısı altında bunları hassasiyetle ele alabilirsiniz. Zihnin, geçmişi, anıları, yaşananları anımsadığı bu süreçte eskiyi hatırlarız. Yaşımız genç veya yaşlı olsun fark etmez, çocukluğumuz, ailemiz, güvencemiz gayet kıymetlidir. Bugüne dek yaşananları şöyle bir düşünürüz. Mutlu ve huzurlu muyuz? Geleceğimizle alakalı bir başlangıç veya bir bitiş niyetinde miyiz? Ailemizle olan temasımız ne durumda? Bunları, duygularımızın veya kırgınlıklarımızın esiri olmadan, kendimize dönük düşünmeden zihnimizi kontrol altında tutmayı başararak ele almalıyız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Merkür Yengeç burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, parasal ve aşk hayatınızla ilgili meseleleri gündeme getirdiği gibi, bunları yakın çevrenizde güvendiğiniz insanlarla paylaşmanız anlamında etkilidir. Genel olarak bağlantıda olduğunuz kişiler kardeşleriniz, çocuklarınız, partneriniz, eski tanıdıklarınızdır. Tanımadığınız kişilerle zaten pek konuşmazsınız. Güven olgusu sizin için gayet önemlidir. Bu yüzden de sırlarınızı, yapacaklarınızı pek kimseyle paylaşmazsınız. Sevdikleriniz söz konusu olduğunda hassasiyetiniz yüksektir. Onların gelecekleri, barınma ve ihtiyaçlarını önemsersiniz. Eğer tek başınıza yaşıyorsanız tümüyle kendinize dönük, iç dünyanızla temas halinde, size huzur veren ortamları tercih edersiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 Merkür-Yengeç burcunda geçişini sürdürecek. Parasal açıdan güven içinde yaşamak isteğimiz öne çıkıyor. Genel olarak zihnimiz, hem geçmiş hem de gelecek meseleleriyle dolu olacak. Hayatımızı garanti altına alabilecek şekilde para kazanmak, paramızı değerlendirmek isteyeceğiz. Eskiye dair meseleler, yuvanızla ilgili işler, kişisel ihtiyaçlarınız gündem maddenizde ilk sırayı alacak. Ev sahibi olmayı düşüneceğiz. Üç beş kuruşumuz bir kenarımızda olsun isteyeceğiz. Eğer cüzdanımız dolu değilse, rahat etmeyeceğiz. Merkür-Yengeç burcunda zihnin yavaşlamasını, meselelerin hassasiyetle ele alınmasını sağlar. Aile, eş desteği, güvenli bir iş gayet kıymetli hale gelir. Hissi davranabiliriz. Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında, burcunuzda ilerleyecek Merkür süresince, etrafınızdaki dünya ile temasınız güçlenir. Şimdi düşünceleriniz, hisleriniz ve siz canlanmaya başlıyorsunuz. Kimsenin etki altında kalmadan kendiniz adına yeni kararlar alarak bunları uygulamaya çalışmak, eskiye yeni bir yüz geçirerek veya tümüyle değiştirerek hayatınızın kontrolünü ele geçirmektir. Duygusal konularda yaşamınızı gözden geçirebilir, geçmişin izlerini silmeye çalışırsınız. Kimi zaman birileri veya bazı olaylar sizi bağımlı olduğunuz alanlara doğru sürükleyebilir. Fakat bunların tümünde aldığınız dersler ön plandadır. Yani nerden nereye geldim tarzı bir düşünce halidir. Aileniz, vatanınız, değerleriniz, sizi bugüne getiren olaylar, insanlar ne varsa hepsine sahip çıkabilir, hatalarınızın bile sizi olgunlaştırdığını düşünebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, ruhsal anlamda içe yönelmenin işaretidir. Birçok mesele gözden geçirilir. Eskiye ait anılar bunların içinde yer alır. Neler yaşamıştınız, nasıl dersler almıştınız, şimdi ne durumdasınız? Hisler öylesine geçmişle alakalıdır ki, kişi eskiyi hatırlar, bütün bir hayat film şeridi zihninden akıp geçer. Özelini kimseye açmaz, sahip olduklarını korur ve gözetirsiniz. Şiir, söz, sanat, müzik veya ritüellerle uğraşma zamanıdır. En büyük zenginlik kişinin kendiyle olan temasıdır sözü, böyle zamanlar için söylenmiş olabilir. Ancak duyarlılık bazen fazlaca yükselir. Dalgınlık sonucu yanlışlıklar yapabilirsiniz. Takıntılı düşünülebilir. Güvendiğiniz insanlarla konuşmalı, paylaşımda bulunmalısınız. Ruh ve beden sağlığınız bu dönemde önemlidir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek yöneticiniz Merkür, güven içinde yaşama arzumuzu yükseltiyor. Artık geleceğimizi düşünerek kararlar vereceğiz. Kariyer hayatımızı, hedeflerimizi önemseyeceğiz. Ona göre seçimler yapacağız, kararlar vermeye çalışacağız. Aile içinde, birlikte olduğunuz kişilerle, arkadaşlarınızla olan ilişkinizde yarım yamalak değil bütünlük duygusu içinde hareket edilmesine dikkat edeceğiz. Kimlerle yola çıkıyorsak, bizim hassasiyetimize kıymet veren insanları tercih edeceğiz. Böyle insanları destekleyeceğiz. Geçmişte olanlara takılı kalmamak lazım. Yaşandı bitti diye düşünüp önümüze bakmamızda yarar var. Ailemiz, arkadaşlarımızla bağımız güçlenecek. Mistik faaliyetler, sanatsal konular, gruplarla ilişkiler, eğitmenlik, ailelere, kadınlara yönelik faaliyetler, sosyal yardımlaşmalar bu dönemde önemlidir.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında meslek evinizde etkili olacak Merkür-Yengeç burcu geçişi, kişinin hassasiyetle durumunu ele almasına yol açar. Sözgelimi geçmişte yaşanılanlar gözlerimizin önünden bir film şeridi gibi geçer. İlişkiler, iş hayatı, ailevi konular, uygulamak istenen planlar tecrübeler ışığında ele alındığı için, kişi değerlendirmeleri ister istemez bunlara göre yapabilir. Bu dönemde dikkatleri üzerinizde toplamak istemezsiniz. Fakat yaptığınız konuşmalar, tavırlarınız, başkalarının sizin hakkınızda bir yargıda bulunmalarını sağlar. Sorumluluklarınızın farkında olmanız gayet faydalıdır. Geriye dönüp düşündüğünüzde neden bunları yaşadım demek yerine, tecrübe olarak görürseniz ne kendinizi ne de hayatı suçlamamış olursunuz. Çünkü bu tecrübeler size rehber olabilir ve aynı hataları tekrarlamadan doğru seçimlerde bulunursunuz. Bu süreçte bir başka şehirde çalışma, yerleşim, ihtisas yapma, tayin, eğitim, ticari gibi meseleler gündeminizi oluşturur.

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, geçmiş problemlerinize çözüm bulmanızda ve geleceğinizi şekillendirmenizde dikkatli ve mantıklı düşünmenin önemini gösteriyor. Hassas düşünmeye neden olabilir. Güç ve kontrole bu denli önem veren bir Akrep bu süreçte ileriye bakmalı ve eski tecrübelerini göz önüne alarak geleceğe yönlenmelidir. Çünkü şimdi önemli olan tarafsız düşünmektir. Gereksinimler, gelecek, maddi konular, hedefler anlamında gerçekçi olma zamanımız. Sezgilerinizin gücünü yükseltici olan bu enerji, atacağınız her adımın daha sonra nereye varabileceğini de tahmin etmenizde kuvvet olacaktır. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, özel ilişki, mesleki konular, finansal meseleler ve ortaklıklar anlamında gerçekçi olunması gereken zaman dilimidir. Sabırsız ve sadece kendimize yönelik, bir de hassasiyet içinde durumları ele almamalıyız. Bir bakacağız olan bitene. Sözgelimi evlilik veya boşanma gibi meseleleri geleceğe dönük bir şekilde ele almalıyız. İş ortaklarımızla aramızdaki her türlü alışverişte dürüstlüğü ilke edinmeliyiz. Bu dönemde duygusal ve ruhsal anlamda hassasız. İstikrarlı yürümeyen ilişki ve iş ortaklıklarımızı mutlaka ele almalıyız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, çalışma hayatı, sağlık ve birebir ciddi ilişkinizle alakalı konular üzerinde ihtiyaçların gözden geçirilmesi ve güvenlik çerçevesinde ele alınmasında önemlidir. Sözgelimi iş konularında sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve her türlü noktanın önemle ele alınması önemlidir. Sağlığınızla ilgili konulara da önem vermek lazım. Eğitim, bir başka yere yerleşim, ihtisas, ticari konularda iyi düşünmek gerekiyor. İlişkilerde, görüş ayrılıkları var mı diye bir bakalım. Eğer evlenmeyi düşünüyorsak nerede yaşanacak, partnerin iş durumu, ailesine olan bakış açısı bunları iyice ele almak gerekiyor. Diyelim ki ayrılık kararı verdik. Duygusal düşünmemeli, probleme neden olan noktaları tekrar gözden geçirmeliyiz. Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar 12 Haziran saat:22:59-29 Haziran saat:08:16 tarihleri arasında, Yengeç burcunda ilerleyecek Merkür, aşk hayatınız, ortaklaşa gelirler, çalışma ve sağlıkla alakalı meseleler bir hayli hassas ele alınır. Kişi hem kendi hem de değer verdiği insanların ihtiyaçlarına öncelik tanımak hem de kendisiyle alakalı meselelere eğilmek durumundadır. Ancak duygular, mantığımızın önüne geçmemelidir. Tamam yardımcı olacağız, başkalarına destek çıkacağız ama kendimize dikkat edeceğiz. Eğer iş hayatı, aşk yaşamı, maddi konularda belirsizlik yaşıyorsak, bunları gerçekçi bir şekilde ele alacağız. Geçmişte yaşanmış problemlerin etkisi altında kalmayacağız ve bunların bilinçaltımızda yarattığı baskılarla hareket etmeyeceğiz. Önümüzdeki duruma bakacağız. Nasıl çalışıyoruz, nasıl ilişki yaşıyoruz, kimlerden destek görüyoruz ve kimlere hizmet ediyoruz. Bunları ele alacağız.