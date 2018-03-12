Günlük burç yorumları 12 Mart Pazartesi - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

12 Mart Pazartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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12 MART PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, iş yaşamınız ve genel olarak sorumluluklarınızla alakalı konular üzerinde sizi yoğunlaştırıcıdır. Dönüşümde bulunmak için, derinlikli düşünmekte yarar vardır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, tutarlı ve sağlam olanı tercih eden sizler açısından gayet olumlu. Elinizdekilerin kıymetini bildiğiniz için, hem sorumluluklarınızla başa çıkabilir hem de arzu ettiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz.