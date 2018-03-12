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Günlük burç yorumları 12 Mart Pazartesi - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 06:54 | Son Güncelleme

12 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 12 Mart Pazartesi - İrem Su'dan 2018 Mart aylık burç yorumları

12 Mart Pazartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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12 MART PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, iş yaşamınız ve genel olarak sorumluluklarınızla alakalı konular üzerinde sizi yoğunlaştırıcıdır. Dönüşümde bulunmak için, derinlikli düşünmekte yarar vardır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, tutarlı ve sağlam olanı tercih eden sizler açısından gayet olumlu. Elinizdekilerin kıymetini bildiğiniz için, hem sorumluluklarınızla başa çıkabilir hem de arzu ettiğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, gündelik akış içinde yaşadığınız olayları derinlemesine ele almanızı sağlar. Eğer durum, gücünüzü ve kontrolünüzü kaybetmenize neden oluyorsa mutlaka bir çözüm yolu bulmanızda yarar vardır.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, ilişkinizin hayatınızdaki baskınlığını, sevgilinizden destek görmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bazı engelleri birlikte aşmak durumundasınız.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, mücadele verdiğiniz alanlarda bazı derslerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bunlar gelişiminiz açısından çok derece kıymetlidir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, aşk hayatınız ve ilişkilerinizde bazen esnek düşünmekte zorlandığınızı gösteriyor. Fazla sert ve taviz vermez biri gibi görülebilirsiniz.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, ilişkinizi, aile hayatınızı, gücünüzü sürekli büyütme arzunuzun göstergesidir. Derinlikli bir şekilde durumunuzu gözden geçirebilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, gayet olumlu bir yansımadır. Size gücünüzü hatırlatır. Düşüncelerinizi dışa karşı pek belli etmeseniz de, aslında ne yapmanız gerektiğini gayet iyi bilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, uzun vadeli düşünmenizi, devlet, kurumsal işler, yetenekleriniz, toprak, miras, krediler veya değişik yollardan gelir elde etmenizde yardımcıdır.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, gayet olumlu bir yansımadır. Kendinizi her konuda lider, güçlü ve derin düşünebilen bir kişi olarak hissedersiniz. Algılarınız gayet açıktır ve gerekli olduğunda her türlü duruma müdahalede bulunabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, karmanız gereği yaşamanız gereken deneyimlere sizi hazırlar. Siz bilirsiniz ki, çetin şartlar aslında sizi güçlü kılıcıdır. Bazı kişilerle aranızda telepatik bağlar kurabilirsiniz. Hissedişleriniz oldukça yükselir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 07:15 Ay-Pluto kavuşumu, protest yanlarınızı ortaya çıkartır. Gerektiğinde olaylara müdahalede bulunmanızda yardımcıdır. Ruhunuzun derinlikleriyle temasa geçmeniz kolaylaşır. Telepatik hissedişleriniz yüksektir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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