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Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:29 | Son Güncelleme

12 Mayıs Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

12 Mayıs Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MAYIS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 07:35 Ay-Satürn görünüm etkisinde bir yandan sorumluluklar ağır basıyor, diğer taraftan arzularımıza uygun hareket etmek istiyoruz. Ancak öncelikli işlerimize ağırlık vermemizde yarar var. Sağduyulu ve olgun davranmalıyız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Hedeflerinizi, ideallerinizi gerçekleştirme yönünde gayet arzulu olduğunuzu gösteriyor. Böyle bir etki altında kişi, güçlü ve etkin biri olmak isteğiyle doludur. Hem sosyal hayatta sevilen, elde tutulan biri olmak istiyor hem de konusunda deneyim sahibi, herkesin danıştığı biri olmak niyetinde.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Maddi konularda dikkatli olmanızı sağlar. Zaten böyle bir enerji altında kişi ister istemez, nereden ne kazanabileceği ve bununla ne gibi işler yapabileceğini kafasının içinde kurgulayabilir. Amaç: kimseye eğilmeden işlerini yoluna koymak olmalıdır. Burada benim tavsiyem planlarınızı, dış dünyadaki şartlara göre gözden geçirmenizdir.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. İlişkileri kuvvetlendiricidir. Ayakları sımsıkı yere basan, gerçekten kendine tam anlamıyla güvenen bir partnerle olmak size güven kazandırır. İlişkinin özündeki samimiyet ve dürüstlük sizin için her zaman kıymetli olmuştur. Problemleri olan çiftler için bu enerji, adil ve tarafsız bir şekilde düşünülmesi halinde her sorunun altından kalkılacağını garanti eder.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Hangi konuda olursa olsun, üzerinizde baskı kurabilecek her şeyden kurtulma arzunuzu gösteriyor. Kişi kendi kendine yetmekten yana. Ancak şöyle bir baktığında kurallara uymak zorunda kaldığını ve alışkanlıkların kimi zaman kendisini çember içine aldığını düşünüyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Gelip geçici zevklerden ziyade, kalıcı ve uzun vadeli bir beraberliğe verdiğiniz önemin göstergesidir. Böyle bir enerji altında kişi ilişkisini gayet bilinçli bir şekilde gözden geçirir. İki farklı duygu arasında gidip gelmek mümkündür. Bir yandan ilişkinize sahip çıkarsınız diğer yandan bu ilişkide aksayan noktaları gerçekçi bir şekilde ele alırsınız.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Şu andaki mevcut sorunlarımızdan bir şekilde kurtulma arzumuzun ve güce yeniden kavuşma ihtiyacının göstergesi. Kişi ister ailevi ister özel anlamda olsun sağlıklı ve güvenli yaşamaktan yana. Yeni bir düzen kurduysa başarılı bir şekilde onun devamını isteyebilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Gayet faydalıdır. Güneş-Boğa burcunda ilerlediği için, ilişkideki sorunların düzeltilmesi anlamında bir güç birliğinin oluşmasını sağlıyor. Enerjimiz şu aralar özellikle beraberlik anlamında zayıf. Karşı tarafın inatçı tavırları veya kendinden yana oluşu bizi rahatsız ediyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Son zamanlarda finansal anlamda çözüm yolu arayan Yaylar bir hayli zorlanıyorlar. Kazanç anlamında ileriye dönük düşünüyoruz. Şu andaki mevcut durumun düzelmesi veya iyileştirilmesi şart. Çalıştığınızın karşılığını almak veya en azından güven içinde yaşamak isterken, koşullar gereği katlanıyoruz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Balık burcunda ilerlemekte olan Ay, yalnız olmadığımızı, hayatın zorlukları varsa güzellikleri de var diyerek moralimizi güçlendiriyor. Önemli karar ve işlerin saat 12:02 olana dek gözden geçirilmesi, uygulanması yerinde olur.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Cumartesi günümüz, Balık burcunda ilerlemekte olan Ay etkisinde başlıyor. Bu enerji çevrenizle olan bağınızı güçlendirir. Manevi zenginliğimiz yükseltir. Empati gücümüzü arttır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Cumartesi günümüz, burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay geçişiyle başlıyor. Çevrenizdeki her insanın ve nefes aldığınız her anın ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksiniz.

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