Günlük burç yorumları - 12 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

12 Nisan Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 12 NİSAN PERŞEMBE İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Venüs-Neptün görünümü, hem maddi hem de manevi anlamda yaratıcı gücünüzü ön planda tutacak olan bu görünüm, ister sanatsal konularda olsun isterseniz geri planda üzerinde çalıştığınız alanda olsun sizi destekler. Boğa Günlük Burç Yorumu Karşınıza değişik tarzda teklifler çıkabilir. Bunları değerlendirmenizde yardımcı insanlarla tanışabilirsiniz. Renk, koku, lezzet, düzenleme, şekillendirme gibi çalışmalar için uygundur. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Balık burcunda ilerleyen Ay, başkalarıyla olan sorunlarınızı çözüme kavuşturmanın, ancak gerçekçi düşünmekle mümkün olduğunu gösteriyor. Rehavet içeren böyle bir enerji, kimi zaman inandığınız yolda çelişkiler yaşanmasına sebep olabilir. 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Balık burcunda ilerleyen Ay etkisinde güne adım atarken, sorumluluklarınızı yerine getirmekten ziyade, kendinizi rahatlama ihtiyacınız çok daha ön plandadır. Dünyayı ben mi kurtaracağım, kendimi düşünmeyi ihmal etmemeliyim diyen iç sesiniz hakikaten doğruyu söylüyordur.

Aslan Günlük Burç Yorumu Balık burcunda ilerleyen Ay etkisinde, aşkı değerlendirme biçimimiz, aşka bakış açımız farklı bir pencereden güne uyanmak gibidir. Görülen manzara öylesine güzeldir ki, insan kelimelerle ifade etmekte zorlanır. Başak Günlük Burç Yorumu Balık burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, farklı bir pencereden hayatı gözlemlemek, üstümüzdeki yüklerden bir an önce kurtulmak isteriz. Gördüklerimiz ve bildiklerimiz bizi tatmin etmez. Geleneksel düşünceler, alışılmış hayatlar, doğrusu budur diye size dayatılan ne varsa reddetmek istersiniz. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Ay-Satürn görünümü, fedakarca yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını görme arzumuzun işaretçisidir. Empati yapabilen, yükümüzü hafifleten, sorumlu ve güvenilir olan insanlara ihtiyacımız var. Bu enerji sayesinde ne isteğimizi bilerek karar vereceğiz. Akrep Günlük Burç Yorumu Balık burcunda ilerleyen Ay, her zaman olduğu gibi, bizi bir anne şefkatiyle sarıp sarmalar. Köklerimizi geliştiren, güçlendiren, büyüten ve bizi hayata bağlayan bu enerjiyi ister işlerimizde ister ilişkimizde istersek gelişmemizde kullanabiliriz.