Günlük burç yorumları 12 Ocak Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ikinci haftasının ikinci günü yani 12 Ocak Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeniayın burçlara etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 8-14 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 10:04 itibariyle Yay burcunda seyrine başlayacak Ay, insanlarla paylaşım içinde olmanız, içsel derinliklerinizi keşfetmeniz ve her şey güzel olacak inancı içinde hareket etmeniz kolaylaşabilir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 10:04 itibariyle etkili olacak Ay-Yay burcu seyir etkinliğinde, sizi rahatsız eden bazı konuları ister iş ve para isterse duygusal anlamda olsun, gözden geçirebilir ve iyi niyetli düşünmeye çalışabilirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 10:04 itibariyle Yay burcunda seyrine başlayacak Ay, ilişkiniz olsun veya olmasın bugün karşı cinsle olan temasınızda, üstünde en fazla durduğunuz nokta, karşınızdaki kişinin derin bir bakış açısına sahip olması ve size güven duyması ayrıca her türlü zenginliğini sizinle paylaşmasıdır.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 10:04 itibariyle Yay burcu üzerinde ilerlemeye başlayacak Ay, iş hayatınızdaki aktiviteleriniz, hizmet ve görevleriniz konusunda her şeyi belli bir plan dahilinde, dağılmadan planlama arzunuzun göstergesidir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Hafta sonunun yaklaşması, özellikle çalışan kesim için alışveriş, gezmek, dostlarla bir araya gelmek veya dinlenmek anlamında her zaman rahatlatıcıdır. Bunun heyecanı Cuma gününden üstümüzde etkili olmaya başlar.
Başak Günlük Burç Yorumu
Bazı Başaklar bugün can sıkıcı meseleler yüzünden dışarı çıkmak yerine ev sınırları içinde kendilerini oyalamayı tercih edebilirler. Kafanızın içinde birçok düşünce ve istek olduğu halde, sorumluluklarınız nedeniyle biraz tepkisel davranabilirsiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün popülerliğiniz de yüksek. Eğlenme, seyahat etme dürtüsü içinde olabilirsiniz. İletişim, bağlantılar kurabilme konusunda bugün kimseler elinize su dökemez dersem abartmamış olurum.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Çevrenizdeki insanların sizi takdir etmeleri kendinizi mutlu hissetmenizi sağlasa da, siz özellikle yeni tanıştığınız insanlara dikkat ediniz. İnsanlar mutlu olsunlar veya sizi sevsinler diye neyiniz var neyiniz yoksa ortaya koymayınız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Günün tümünde çevrenizin takdirini kolayca kazanmanız mümkündür. Serüvenci yapısı, neşeli hali ve bulunduğu ortamı germekten hiç hoşlanmayan Yaylar için arkadaşlık ilişkileri daima önemli olmuştur. Ay etkisiyle bu durum iki misli artar.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay-Yay burcu geçişleri her ne kadar olumlu gibi dursa da, abartılı tepkilerde bulunmak kolaydır. Bir anda olayların içinde buluruz kendimizi. Çözmemiz kolaydır, ancak zaman alır.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Cuma günümüz, saat 10:04 itibariyle Yay burcunda ilerleyecek Ay etkisinde başlıyor. Sizler açısından bu enerji, dış dünya ile temaslarınızda başarılı bir gün geçirmenizi sağlayıcıdır.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar Cuma günümüz saat 10:04 Ay-Yay burcu seyriyle başlıyor. Bu enerji, hem kendinize hem de hayata karşı dürüst bir insan olmanın ve buna göre davranmanın işaretçisidir. Aslında güven duygumuz bugün yüksektir.
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