Günlük burç yorumları: 12 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

12 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, iş ortamında ve günlük hayatta insanlarla olan ilişkinizi titizlikle sürdürmeye çalışmanın göstergesidir. Zorluklar olsa da veya bir şeyler sizi rahatsız etse de, yine de elinizden gelen desteği gösterirsiniz. Saygı, sevgi olgularına önem verirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, sevdiğiniz her şeye karşı iyi niyetli yaklaşımın, yardımcı olmanın, mükemmellik arzunuzun, sevgi-saygı-güven olgularına önem vermenin işaretçisidir. İnsan değer verdiği kişilerin üzerine titrer. Mutlu olmalarını ister. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, ailemizin ihtiyaçları konusundaki hassasiyetin işaretçisidir. Yararlı ve gerçekten tatmin edici olanı isteriz. Buna göre yaşantımızı kurarız, bu yönde geliştiririz. Bu görünüm, maddi zorlukların bir an önce bitmesi ve rahata kavuşma ihtiyacımızı belirlediği için, yaş tahtaya ayak basmayız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, çevremizle olan bağımızı güçlendirici, verimli ilişkilere yönelticidir. Mükemmel olanı isteriz. Gördüğümüz bir yanlışı, haksızlığı sineye gömmek yerine, bundan nasıl kurtuluruz, buna nasıl çare buluruz diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, parasal konularda yeni bir arayış veya düzenlemenin işaretçisidir. Sorunlara çare bulmak için strateji belirleriz. Alışverişlerde dikkatli olmak, önünüzü görmediğiniz yollara sapmamak gerekir. Parasal açıdan güvence olgusu güne damgasını vuruyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, yeni bir şeyler denemek, hayatı yeniden organize etmek arzumuzun göstergesidir. Bu ilişkilerimizden iş hayatımıza, eğitime kadar her alanda geçerlidir. Güçlenmek ve mevcut sıkıntıları aşmak için çabalarız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, bizi rahatsız eden her şeyden uzak durmak ve yeni bir tavır belirleyerek yola devam etmek arzumuzdur. Bu ilişkimizde de göze çarpar. Bir şeyler kafamızı karıştırıyor mu, canımızı sıkıyor mu, sorunlar yaşatıyor ve bizi üzüyor mu, artık ona dur demek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, her alanda değişim arzumuzu yükseltiyor. Sıradan, verimsiz, zorlayan hiçbir şeyi hayatımızda istemeyiz. Yeni planlar yaparız, üzerinde düşünürüz, inceleriz. Amacımız mevcut sıkıntıları geride bırakmaktır. Bu görünüm sizi sosyalleştirir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, değişim olgusu hayatın her alanında bir ihtiyaç ve güçlü bir istektir. Mevcut düzene başkaldırıştır. Çünkü sıradan bir iş veya hayat bizi doyurmaz. Değişiklik isteriz. Ancak bu değişimin tabii ki çok iyi planlanması ve üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ben biraz temkinli hareketten yanayım. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü olumlu bir enerjidir. Değişim arzusu ve yeniliktir. Canlılık getirir, farkındalık yaratır. Plan yapmak, projelendirmek, insanlara bilgi ve tecrübenizle yol göstermek, tercihte bulunmak, yön belirlemekte faydalıdır. Titizlikle her detay gözden geçirilir. Sorun yaratan ne varsa çözüm bulmak amaçlı ele alınır. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, finansal konularda dikkatli hareket etmemizi gerektiriyor. Kredi ödemeleri, özellikle yabancı parayla yapılan işler, geciken faturalar zorlayıcı olabilir. Yeni bir çözüm bulmak için, sakin olmak gerekiyor. Bu görünüm aslında bize şunu söylüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, ilişkimizde yeni bir değişimin göstergesidir. Ancak Mars gerilediği için, evlilik veya boşanma gibi konuların, iş ortaklığı kurulması gibi meselelerin tekrar gözden geçilmesi gerekiyor. Bu görünüm sayesinde eskiye bir sünger çekip yeni bir adım atmak istiyoruz. Bekar Balıklar yeni birisiyle tanışabilirler. Devamını okumak için tıklayınız
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