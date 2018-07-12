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Günlük burç yorumları: 12 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 06:48 | Son Güncelleme

12 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 12 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

12 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, iş ortamında ve günlük hayatta insanlarla olan ilişkinizi titizlikle sürdürmeye çalışmanın göstergesidir. Zorluklar olsa da veya bir şeyler sizi rahatsız etse de, yine de elinizden gelen desteği gösterirsiniz. Saygı, sevgi olgularına önem verirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, sevdiğiniz her şeye karşı iyi niyetli yaklaşımın, yardımcı olmanın, mükemmellik arzunuzun, sevgi-saygı-güven olgularına önem vermenin işaretçisidir. İnsan değer verdiği kişilerin üzerine titrer. Mutlu olmalarını ister. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, ailemizin ihtiyaçları konusundaki hassasiyetin işaretçisidir. Yararlı ve gerçekten tatmin edici olanı isteriz. Buna göre yaşantımızı kurarız, bu yönde geliştiririz. Bu görünüm, maddi zorlukların bir an önce bitmesi ve rahata kavuşma ihtiyacımızı belirlediği için, yaş tahtaya ayak basmayız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, çevremizle olan bağımızı güçlendirici, verimli ilişkilere yönelticidir. Mükemmel olanı isteriz. Gördüğümüz bir yanlışı, haksızlığı sineye gömmek yerine, bundan nasıl kurtuluruz, buna nasıl çare buluruz diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, parasal konularda yeni bir arayış veya düzenlemenin işaretçisidir. Sorunlara çare bulmak için strateji belirleriz. Alışverişlerde dikkatli olmak, önünüzü görmediğiniz yollara sapmamak gerekir. Parasal açıdan güvence olgusu güne damgasını vuruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, yeni bir şeyler denemek, hayatı yeniden organize etmek arzumuzun göstergesidir. Bu ilişkilerimizden iş hayatımıza, eğitime kadar her alanda geçerlidir. Güçlenmek ve mevcut sıkıntıları aşmak için çabalarız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, bizi rahatsız eden her şeyden uzak durmak ve yeni bir tavır belirleyerek yola devam etmek arzumuzdur. Bu ilişkimizde de göze çarpar. Bir şeyler kafamızı karıştırıyor mu, canımızı sıkıyor mu, sorunlar yaşatıyor ve bizi üzüyor mu, artık ona dur demek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, her alanda değişim arzumuzu yükseltiyor. Sıradan, verimsiz, zorlayan hiçbir şeyi hayatımızda istemeyiz. Yeni planlar yaparız, üzerinde düşünürüz, inceleriz. Amacımız mevcut sıkıntıları geride bırakmaktır. Bu görünüm sizi sosyalleştirir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, değişim olgusu hayatın her alanında bir ihtiyaç ve güçlü bir istektir. Mevcut düzene başkaldırıştır. Çünkü sıradan bir iş veya hayat bizi doyurmaz. Değişiklik isteriz. Ancak bu değişimin tabii ki çok iyi planlanması ve üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Ben biraz temkinli hareketten yanayım. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü olumlu bir enerjidir. Değişim arzusu ve yeniliktir. Canlılık getirir, farkındalık yaratır. Plan yapmak, projelendirmek, insanlara bilgi ve tecrübenizle yol göstermek, tercihte bulunmak, yön belirlemekte faydalıdır. Titizlikle her detay gözden geçirilir. Sorun yaratan ne varsa çözüm bulmak amaçlı ele alınır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, finansal konularda dikkatli hareket etmemizi gerektiriyor. Kredi ödemeleri, özellikle yabancı parayla yapılan işler, geciken faturalar zorlayıcı olabilir. Yeni bir çözüm bulmak için, sakin olmak gerekiyor. Bu görünüm aslında bize şunu söylüyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 06:26 Venüs-Uranüs görünümü, ilişkimizde yeni bir değişimin göstergesidir. Ancak Mars gerilediği için, evlilik veya boşanma gibi konuların, iş ortaklığı kurulması gibi meselelerin tekrar gözden geçilmesi gerekiyor. Bu görünüm sayesinde eskiye bir sünger çekip yeni bir adım atmak istiyoruz. Bekar Balıklar yeni birisiyle tanışabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

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