Günlük burç yorumları: 13 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımız ve toplumsal alanda düşünmeden bir hamlede bulunmak yerine, beklentilerinizi yeniden ele almamız gereken zamandır. Hedefimize bir daha bakarız. Hangi yol, yöntem izleyeceğimizi tespit ederiz. Şimdi içe yönelen enerji, gerginlik yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna geri dönecek. İki ayrı burçta gerçekleşen bu geri hareketler, her ne kadar yolculuk, girişim, eğitim, iş gibi konularda plan dışı gelişmelere neden olsa da, aslında bu konulara bir daha dikkatli şekilde bakmamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. Birilerine güvenip, maddi konularda planlamada bulunmak yanlış olabilir. Kredi kartlarımıza yüklenmeyelim. Hızlı geri dönüşler bekleyemeyiz. Bir kredi başvurusu şimdilik kaydıyla geri çevrilebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. İlişkide eşin tavırları, arzuladığımız gibi davranmayışı, her şeyin yavaşlaması, aranızdaki mesafenin artışı canımızı sıkabilir. Sanki karşımızdaki kişiyi, o da bizi hiç tanımamış gibi hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Kova burcundan Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımızla ilgili konular başta olmak üzere, farklı işler, projeler ve durumlar üzerinde bir gözden geçiriş anlamı taşıyor. Mars-Oğlak burcunda oldukça güçlü. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aşk ve cinsel hayatın, çocuk mevzularının, yakın çevremiz ve yolculukların, finansal konuların istenilen şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Bir şeyler umduğumuz gibi gitmiyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aileyi ilgilendiren bir meselenin, yerleşim yerinizle ilgili bir değişimin, iş hayatınızla ilgili bir gelişimin planladığımız şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, çevre değişikliği, iş girişimi, yakınlarımızla ilgili plan ve projelerimizi yürürlüğe koymada önümüze bir takım engeller çıkartıyor. Bizim düşündüğümüz şekilde gelişmiyor. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, finansal konularda beklentilerimizi ve bu konudaki plan ve projelerimizi şimdilik kaydıyla yavaşlatıyor. Doğal olarak bizler de harcamalara dikkat etmeliyiz. Bizi sınırlandırıyor çünkü tutumlu olmayı, tedbirli davranmayı öğretiyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Mars, kişisel kararlara, ailevi konulara, uzun vadeli hedeflere, önemli bazı plan ve projelere tekrar bir göz atmamızı gerektiriyor. Belki şu sıralarda bir hamlede bulunamayacağız. Ancak doğru ve yanlış olanları tekrar ele alıp, tespitte bulunacağız. Devamını okumak için tıklayınız