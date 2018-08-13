Günlük burç yorumları: 13 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımız ve toplumsal alanda düşünmeden bir hamlede bulunmak yerine, beklentilerinizi yeniden ele almamız gereken zamandır. Hedefimize bir daha bakarız. Hangi yol, yöntem izleyeceğimizi tespit ederiz. Şimdi içe yönelen enerji, gerginlik yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna geri dönecek. İki ayrı burçta gerçekleşen bu geri hareketler, her ne kadar yolculuk, girişim, eğitim, iş gibi konularda plan dışı gelişmelere neden olsa da, aslında bu konulara bir daha dikkatli şekilde bakmamızı sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihlerinde Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. Birilerine güvenip, maddi konularda planlamada bulunmak yanlış olabilir. Kredi kartlarımıza yüklenmeyelim. Hızlı geri dönüşler bekleyemeyiz. Bir kredi başvurusu şimdilik kaydıyla geri çevrilebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Mars-Oğlak burcuna gerileyecek. İlişkide eşin tavırları, arzuladığımız gibi davranmayışı, her şeyin yavaşlaması, aranızdaki mesafenin artışı canımızı sıkabilir. Sanki karşımızdaki kişiyi, o da bizi hiç tanımamış gibi hissederiz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Kova burcundan Oğlak burcuna gerileyecek Mars, iş hayatımızla ilgili konular başta olmak üzere, farklı işler, projeler ve durumlar üzerinde bir gözden geçiriş anlamı taşıyor. Mars-Oğlak burcunda oldukça güçlü. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aşk ve cinsel hayatın, çocuk mevzularının, yakın çevremiz ve yolculukların, finansal konuların istenilen şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Bir şeyler umduğumuz gibi gitmiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, aileyi ilgilendiren bir meselenin, yerleşim yerinizle ilgili bir değişimin, iş hayatınızla ilgili bir gelişimin planladığımız şekilde yürümesinin önüne geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, çevre değişikliği, iş girişimi, yakınlarımızla ilgili plan ve projelerimizi yürürlüğe koymada önümüze bir takım engeller çıkartıyor. Bizim düşündüğümüz şekilde gelişmiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, finansal konularda beklentilerimizi ve bu konudaki plan ve projelerimizi şimdilik kaydıyla yavaşlatıyor. Doğal olarak bizler de harcamalara dikkat etmeliyiz. Bizi sınırlandırıyor çünkü tutumlu olmayı, tedbirli davranmayı öğretiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Mars, kişisel kararlara, ailevi konulara, uzun vadeli hedeflere, önemli bazı plan ve projelere tekrar bir göz atmamızı gerektiriyor. Belki şu sıralarda bir hamlede bulunamayacağız. Ancak doğru ve yanlış olanları tekrar ele alıp, tespitte bulunacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, kendi kendimizi engellememize, planlarımız ve projelerimiz yönünde cesaretimizin sınanmasına neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 13 Ağustos saat:05:14-27 Ağustos saat:17:05 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek Mars, hedef olarak belirlenen işlerimizde yetersiz imkanlar nedeniyle yaşanan durgunluğun işaretçisidir. Bazen de adım atmak isterken, bir nedenle mücadele etmek yerine beklemede kalmak halidir. Devamını okumak için tıklayınız
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler
Ekonomiyle ilgili yalan haber yayanlarla ilgili inceleme başlatıldı
ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi
İbadi’nin İran ziyareti iptal edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu’na 40 yeni isim katıldı! Sürpriz değişim
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum