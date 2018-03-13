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Günlük burç yorumları 13 Mart Salı - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:00 | Son Güncelleme

13 Mart Salı günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 13 Mart Salı - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

13 Mart Salı günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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13 MART SALI İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Birilerinin yoldaşı olmak, birilerine yol gösteren biri olmak hoşumuza gidebilir. Ancak bu sanılmasın ki, bizi onaylasın veya takdir etsin derdindeyiz. Hayır bilakis, dostlarımızla çevrelenmek ve insani duygularımızı paylaşmak amacındayız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, duygularımızı göstermekten kaçınmaya, ciddi duruşumuzla tavır almaya işarettir. Olgun ve anlayışlı kişi olmaktan yorulduğumuz için böyle davranmayı tercih ederiz. Her ne kadar dışa karşı bir şeyler belli etmesek de bizi rahatsız eden meseleler vardır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Duygularımızı göstermekte, çevremizle bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. Bu bir yorgunluk, keyifsizlik, isteksizlik halidir. Her ne kadar aktif bir kişi olsanız da, bu saatlerde yavaşlarız, durgunlaşırız, hatta gerginleşebiliriz. Kimsenin sizi zorlamasına tahammülünüz yoktur.

12 - 18 Mart haftalık burç yorumları12 - 18 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Başkaları bizi agresif, mesafeli biri olarak görebilirler. İş hayatında olanlar üst konumdaki kişilerle çatışabilirler. İşler umduğumuz gibi gelişmeyebilir. Planlanan her türlü işin gözden geçirilmesi, ne kadar doğru veya yanlış olacağı hesap edilmelidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, beraberliğinizle ilgili meselelerde partnerinizin mağrur halleri, sürekli kendinden yana olan tavırları canınızı sıksa da, bu itişmenin tutkularınızın yoğunlaşmasında etkili olduğunu fark edebilirsiniz. Hatta bazen sırf nasıl davranacağını görmek için onu çileden çıkaracak şekilde hareket edebilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, çıkarlarımıza ters düşen durum ve ilişkilerin işaretçisidir. Bizim penceremizden bakmazlar duruma. Bu da bizi rahatsız eder, kaygılandırır. Çok sevmenin, tutkuyla bir şeyleri istemenin ancak elde edememenin göstergesi de olabilir. Doğal olarak gerginleşiriz, mesafe koyarız ve duruma tarafsız bakmakta zorlanırız.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Yakın veya uzak bir geçmişte yaşanmış, üstü kapatılan, bastırılan ne varsa önünüze gelir. Sağlam olmayan, öylesine bir arada olan çiftlerin kopmasına neden olur. Ailevi meseleler, güvensizlik, sadakat gibi sorunlar tatsız saatler yaşanmasına sebep olur.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Hayatta gerçekten değerim verdiğim en önemli şey ne? İşte bu soruya cevap vermenin günü. Bazılarınız aşk, kimileri para veya iş hayatı diyebilir. Burada önemli olan arzu ve isteklerimizi elde etme çabanız ve kendinize olan güveninizdir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, parasal konularda yaşanan keyifsizliğin, gerginliğin işaretçisidir. İnsanız, güzel bir şeyler yaşamak istiyoruz. Belli bir bütçeyle veya tümüyle zorlandığımızda doğaldır ki sıkılıyoruz. Bu görünüm olumsuz duyguları körüklüyor.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Elimizde olmadan biz veya birileri canımızı sıkabilir. Anlaşmak, anlamak kolay olmaz. Herkes kendine göre yorumlar, kendini haklı bulur. Biz de buna tepki gösteririz. Risk içeren bu görünüm yüzünden meseleler çözülmediği gibi birbirimizden kopmaya da neden olur.

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, hayatın tadına varmamız gerektiğini söylüyor gibi. Aşk konusunda -Sonsuza dek beraber olmalıyız demek yerine gittiği yere kadar diyerek tadına varmayı bunu da ruhunuzu rahatlatmak için yapmayı en azından bugünlük deneyiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, parasal konulardaki işlerimizi dikkatlice yapmalıyız. Kime güveneceğimizi bilelim. Araştıralım. Aceleye getirmeyelim. Riskli yatırım ve girişimlerden uzak duralım. Sağlam ve uzun vadeli düşünelim.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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