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Günlük burç yorumları: 13 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

13 Mayıs Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

13 Mayıs Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MAYIS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, maddi güvence, sağlamlık, üretime dönük düşünme yönünde olumludur. Kıymetli olanı isteriz. Ancak bir o kadar da güvenmek ve uzun vadeli kılmaktan yanayızdır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Merkür-burcunuzda ilerleyecek. Kişisel özelliklerimiz, hayatı ele alış biçimimiz, yeteneklerimiz, sağlığımız, fiziksel rahatlığımız gibi konular üzerinde zihnimiz sağlamlığı, uzun vadeliliği önemseyecek. Bu zaten Boğalar için her zaman geçerli olgulardır. Yaş tahtaya ayak basmaktan hoşlanmadığı için dikkatli ve tedbirli düşünmeye çalışırlar.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Merkür-Boğa burcunda ilerleyecek. Parasal konular üzerinde düşünmek, zihninizi rahatlatmak, ilişkinizle alakalı konular üzerinde yoğunlaşmak, gerekirse konuşmak için uygun günlerdesiniz. İşe yarar ve kazandırıcı olan bilgiye ulaşma arzunuz kendi içinizde bir hayli yükselir. Bir şeyleri anlamaya, algılamaya, bundan ne yarar elde edebileceğimizi düşünmeye başlarız. Çoğunlukla uygulanabilir, pratik olan işleri tercih edersiniz.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Merkür-Boğa burcunda ilerleyecek. Maddi güvence sağlayan hedef ve işlere yönelerek, dikkatlice düşünüp karar verebilirler. Eşiniz, iş ortağınız veya başkalarıyla sağlamlık olgusunu merkez alarak bağlantılarda bulunabilir, görüşebilirsiniz. Emniyet ve huzur duygusu bir Yengeç için her zaman önemlidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, iş hayatımız, maddi kazanç, hedeflerimiz üzerinde sakince ve aklımız başında düşünmenin önemini vurguluyor. Biraz yavaşlıyoruz. Zihnimiz koşturmaca içinde gözden kaçırdığı noktaları fark ediyor. Bunlar tabii ki önemli. Doğru bir yol ve yön belirlemek için, işlerimizi sağlama almaktan yanayız. Bu tespitler sonucunda her şey yolundaysa, tabii ki girişimde bulunabilir, uygulayabiliriz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 13 Mayıs saat:15:40-30 Mayıs saat:02:49 tarihleri arasında Boğa burcunda ilerleyecek Merkür, maddi güvence, teminat, uzun vadelilik, farklı bir yere yerleşim, sakin, kaliteli, huzurlu bir yaşam düşüncemizin yükselişidir. Her zaman olduğu gibi Merkür-Boğa burcunda iken, garanti olgusunu şimdiden önemseyip meseleleri ölçüp tartalım. İyi bir analize ihtiyacımız olduğu kuşkusuz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Şu andaki mevcut sorunlarımızdan bir şekilde kurtulma arzumuzun ve güce yeniden kavuşma ihtiyacının göstergesi. Kişi ister ailevi ister özel anlamda olsun sağlıklı ve güvenli yaşamaktan yana. Yeni bir düzen kurduysa başarılı bir şekilde onun devamını isteyebilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Gayet faydalıdır. Güneş-Boğa burcunda ilerlediği için, ilişkideki sorunların düzeltilmesi anlamında bir güç birliğinin oluşmasını sağlıyor. Enerjimiz şu aralar özellikle beraberlik anlamında zayıf. Karşı tarafın inatçı tavırları veya kendinden yana oluşu bizi rahatsız ediyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Güneş-Pluto görünümü, saat 02:10 itibariyle etkilidir. Son zamanlarda finansal anlamda çözüm yolu arayan Yaylar bir hayli zorlanıyorlar. Kazanç anlamında ileriye dönük düşünüyoruz. Şu andaki mevcut durumun düzelmesi veya iyileştirilmesi şart. Çalıştığınızın karşılığını almak veya en azından güven içinde yaşamak isterken, koşullar gereği katlanıyoruz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Balık burcunda ilerlemekte olan Ay, yalnız olmadığımızı, hayatın zorlukları varsa güzellikleri de var diyerek moralimizi güçlendiriyor. Önemli karar ve işlerin saat 12:02 olana dek gözden geçirilmesi, uygulanması yerinde olur.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Cumartesi günümüz, Balık burcunda ilerlemekte olan Ay etkisinde başlıyor. Bu enerji çevrenizle olan bağınızı güçlendirir. Manevi zenginliğimiz yükseltir. Empati gücümüzü arttır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Cumartesi günümüz, burcunuz üzerinde ilerleyecek Ay geçişiyle başlıyor. Çevrenizdeki her insanın ve nefes aldığınız her anın ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksiniz.

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