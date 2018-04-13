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Günlük burç yorumları - 13 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 06:53 | Son Güncelleme

13 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde nisan ayının ikinci haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları günlük yorumlar... İşte 9-15 nisan tarihleri arası haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları haberimizde...

Günlük burç yorumları - 13 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

13 Nisan Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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13 NİSAN CUMA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. Bu enerji rahatlatıcı, güven verici, zorlukları güce dönüştürücü bir enerjidir. Kişi dış dünyada güçlü olmak istediği gibi, huzur bulmaktan da yanadır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atacağız. Sosyal ilişkilerinizi güçlendiren bu enerji, hem güzellikleri hem başarıyı önemsemenin işaretçisidir. İşimde, evimde huzur bulayım, mutlu olayım diye düşünürsünüz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumunda, hayatı kendi akışına bırakacağız. Hiçbir şeyi zorlamadan, insanlarla ılımlı paylaşımda bulunabiliriz. Hayatın güzelliğini, anlam ve önemini ruhsal anlamda hissetmemizi sağlayan bu enerji, ruhsal anlamda huzur verir.

9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay-Pluto görünümü, ilişkiyi güçlendirici, neyi istediğinizi tam olarak tespitinizde yardımcıdır. Karar verdiğiniz yoldan geri dönmeyecek, olumlu tecrübeler yaşayarak kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumu, kendinizi hayatın kendi doğal ritmine bırakmanızı sağlıyor. Önemli olan iç huzurunuzdur. Bunu korumak için, dışarıya değil, kendi içinizdeki güzelliklere yöneliniz. Böylece enerjinizi çok daha olumlu şekilde kullanarak rahatlamış olursunuz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, gayet olumlu, rahatlatıcı ve sağlam kararlar vermemizi sağlayıcıdır. Maddi anlamda kazanç getirici olana yöneliriz. Dinlenmek, huzur bulmak, kaliteli ortamlarda olmak isteriz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. İş, aile, sağlık konuları yine önemini koruyor. Bunlar üzerinde dikkatlice durabilir, ne yapmanız gerektiğini gözden geçirebilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler güne, saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde adım atıyoruz. Bu enerji aşkı vurguluyor. Duygularınız ılımlı bir şekilde akıyor. Sizin için en önemli konu, ilişkinizde fikirsel ve hedefsel anlamda ortaklaşa hareket etmek. Bu olduğunda kafanızın içinde soru işareti kalmayacak.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. Bu enerji, v içinde sağlık, bakım, düzenleme, rahatlama, olumlu düşünme, yarım kalan işlerinizi bitirme, ruhunuzu dinlendirme arzunuzun göstergesidir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumunda, davranışlarımız etrafımızdaki kişileri de rahatlatıcıdır. Bu enerjinin etkisi altında huzursuzluktan uzak, kendimizle ve dünya ile barışık, hayatı güzel yanlarıyla ele alarak günü karşılayabiliriz. Şefkat ve yardım severliğiniz bir çok insan için şifalandırıcıdır.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne merhaba diyoruz. Bu enerji, para kazanmak, kazandığınızla huzurlu bir yaşam sürmek hevesinizin işaretçisidir. İç huzurunuzu bozabilecek her şeyden uzak durmaya çalışırsınız. Sakin ortamları, olumlu yaklaşımları seversiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumu, huzursuzluk, olumsuzluk, eleştiri gibi sıkıntı verici olgulardan uzak durmamızı sağlıyor. Çevremizdeki insanlara yardımcı olacağız ve düşüncelerimizi yazıya, söze dökebileceğiz.

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