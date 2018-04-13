Günlük burç yorumları - 13 Nisan Cuma İrem Su'dan burç yorumları

13 Nisan Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. Bu enerji rahatlatıcı, güven verici, zorlukları güce dönüştürücü bir enerjidir. Kişi dış dünyada güçlü olmak istediği gibi, huzur bulmaktan da yanadır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atacağız. Sosyal ilişkilerinizi güçlendiren bu enerji, hem güzellikleri hem başarıyı önemsemenin işaretçisidir. İşimde, evimde huzur bulayım, mutlu olayım diye düşünürsünüz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay-Neptün kavuşumunda, hayatı kendi akışına bırakacağız. Hiçbir şeyi zorlamadan, insanlarla ılımlı paylaşımda bulunabiliriz. Hayatın güzelliğini, anlam ve önemini ruhsal anlamda hissetmemizi sağlayan bu enerji, ruhsal anlamda huzur verir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay-Pluto görünümü, ilişkiyi güçlendirici, neyi istediğinizi tam olarak tespitinizde yardımcıdır. Karar verdiğiniz yoldan geri dönmeyecek, olumlu tecrübeler yaşayarak kendinizi yeniden keşfedeceksiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay-Neptün kavuşumu, kendinizi hayatın kendi doğal ritmine bırakmanızı sağlıyor. Önemli olan iç huzurunuzdur. Bunu korumak için, dışarıya değil, kendi içinizdeki güzelliklere yöneliniz. Böylece enerjinizi çok daha olumlu şekilde kullanarak rahatlamış olursunuz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay-Venüs görünümü, gayet olumlu, rahatlatıcı ve sağlam kararlar vermemizi sağlayıcıdır. Maddi anlamda kazanç getirici olana yöneliriz. Dinlenmek, huzur bulmak, kaliteli ortamlarda olmak isteriz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. İş, aile, sağlık konuları yine önemini koruyor. Bunlar üzerinde dikkatlice durabilir, ne yapmanız gerektiğini gözden geçirebilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler güne, saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde adım atıyoruz. Bu enerji aşkı vurguluyor. Duygularınız ılımlı bir şekilde akıyor. Sizin için en önemli konu, ilişkinizde fikirsel ve hedefsel anlamda ortaklaşa hareket etmek. Bu olduğunda kafanızın içinde soru işareti kalmayacak.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. Bu enerji, v içinde sağlık, bakım, düzenleme, rahatlama, olumlu düşünme, yarım kalan işlerinizi bitirme, ruhunuzu dinlendirme arzunuzun göstergesidir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay-Neptün kavuşumunda, davranışlarımız etrafımızdaki kişileri de rahatlatıcıdır. Bu enerjinin etkisi altında huzursuzluktan uzak, kendimizle ve dünya ile barışık, hayatı güzel yanlarıyla ele alarak günü karşılayabiliriz. Şefkat ve yardım severliğiniz bir çok insan için şifalandırıcıdır.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 01:28 Ay-Mars görünüm etkisinde güne merhaba diyoruz. Bu enerji, para kazanmak, kazandığınızla huzurlu bir yaşam sürmek hevesinizin işaretçisidir. İç huzurunuzu bozabilecek her şeyden uzak durmaya çalışırsınız. Sakin ortamları, olumlu yaklaşımları seversiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Neptün kavuşumu, huzursuzluk, olumsuzluk, eleştiri gibi sıkıntı verici olgulardan uzak durmamızı sağlıyor. Çevremizdeki insanlara yardımcı olacağız ve düşüncelerimizi yazıya, söze dökebileceğiz.
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