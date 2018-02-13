Günlük burç yorumları 13 Şubat Salı - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

12 Şubat Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte 13 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 Şubat Salı Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde günü karşılıyoruz. Adım atılacak işlerde gecikmeler olabilir. Bu durum keyifsizlik yaratabilir. Güven duygunuzu ayakta tutunuz. Yeni işlerinizi beklemeye alınız. Bu saatlerde eksiklerinizi tamamlamak, rutin işlerinizle uğraşmak gayet yararlıdır. Etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanız zorlaşabilir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde güne adım atıyoruz. İş yaşamınız, ticari girişimler, ailevi konularda gözden geçirmelerde bulunacağız. Yurtdışı bağlantılı işler ve yolculuklarla ilgili konularda vize işlemlerinizi gözden geçirebilir, döviz kurlarıyla ilgili son bilgileri alabilirsiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde Salı günümüz başlıyor. Ciddiyetin ön planda olduğu bugün, gecikmelerin meydana gelebileceğini, parasal konularda disiplinli hareket etmek zorunda olduğumuzu bilelim. Vergiler, bankalarla alakalı başvurularda zorluklar, aksaklıklar yaşanabilir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:43-18:11 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. İlişkinizle alakalı konularda bir problem varsa, sakin olmalıyız. Birbirinizin fikirlerine ve isteklerine saygı duymak yerine, bencilce hareket etmek son derece yanlıştır. Böyle bir bakış açısı altında, hiçbir konuda karar almanız mümkün değildir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde güne adım atıyoruz. Dinlenme arzunuz yoğundur. Hani içinizden çalışmak gelmediği günler vardır ya, sizin de haliniz buna benzerdir. Bir keyifsizlik hali, çalışmanın önünde engeldir. Kimileri izin alarak eve dönebilir bazıları yarım kalmış işlerini bitirebilir. Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Salı gününe, saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde adım atıyoruz. Aşk konusunda ciddiyet ve durgunluk hali söz konusu olmaya başlar. Hayatın keyifli ve zevkli yanlarını hissetmeniz zor olabilir. Her şeyi köşelersiniz. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalıydı diye düşünürsünüz. Bu halin yanlış bir tarafı yoktur. Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Salı gününe saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde uyanıyoruz. Gerek iş, gerek özel yaşamınızla alakalı mevzularda tam bir güvenlik içinde olmayışınız doğal olarak kafanızın içindeki soruların da cevapsız kalmasına neden olmaktadır. Kök salmak istediğiniz halde sıradan bir yaşam sürmek sizi kaygılandırır. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler günümüz saat 08:43-18:11 arasındaki Ay-boşluk etkisinde başlıyor. Önemli kararlar almak yerine eksiklerinizi tamamlamanız, sağ duyulu davranmanız gayet yararlıdır. Sıradan günlerde, tespit edilmesi mümkün olmayan bir çok detay boşluk etkisi altında göze çarpabilir. Hatta bu yüzden de yanlışlarınızı düzeltmek gayet kolaydır.