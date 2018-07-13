Günlük burç yorumları: 13 Temmuz Cuma Güneş tutulmasının burçlara etkisi (İrem Su'dan burç yorumları)

13 Temmuz Cuma günü oluşacak kısmi Güneş tutulmasının burçlara etkisi ve İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 13 Temmuz'a dikkat! Güneş tutulması bakın burcunuzu nasıl etkileyecek... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması önümüzdeki bir yıllık süreçte ailevi, yuvanız, çocuk sahibi olma veya çocuklarınızla ilgili konularda etkilidir. Şu andaki şartlar güvence-sorumluluk olgularını bir hayli vurguluyor. Ev sahibi olmak, ailelere yönelik işlerde çalışmak, yuva kurmak, aile olmak, ailenin büyümesi gibi. Bütün bu gelişmelerin ardında yatan gerçek, güvence arzusu olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıl içinde çevre değişikliği yoluyla bilginizi, tecrübenizi uygun iş ve alanlarda gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Sizi farklı bir gelişme ile ödüllendirecek bu Tutulma, sosyal çevrenin değişimi anlamına geliyor. Yakınlarınız da bundan fayda görebilir. Yaşam şekliniz ve yaşınıza göre, bu değişimler eğitim görmek, eğitim vermek, bilgilenmek, bilginizi ifade etmek, ailelere, kadınlara yönelik işlerde başarılı olmak şeklinde hayat bulur. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, finansal konularda önümüzdeki bir yıllık güvence elde etmek amaçlı gelişim anlamı taşıyor. En rahat olanınız bile, parayı önemseyecek. Paranın gücünün ne kadar çok kapıyı açtığını bilerek hayatını garanti etmek isteyecek. Tutumluluk ikizler için otomatik olarak kıymetli olgu haline gelecek. Bir iş kurmak, işinizi geliştirmek, para kazanmak, yarınları sağlam bir temel üzerine oturtmak arzusu, daha fazla kazanma isteği verecek. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 13 Temmuz saat 06:01 burcunuzda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıla yayılan ve yavaş yavaş hayatınızda yerli yerine oturan bir gelişim yoludur. Bundan ilişkiniz veya ilişkiyle alakalı kararlarınız da nasiplenecektir. Onun için yorumunuzdaki olasılıkları geniş bir sürece yayarak bakınız. Öncelikle kişiliğinizde meydana gelecek olumlu yöndeki değişimler, gelişmeler hayata bakışınızı, ideallerinizi, yaşam görüşünüzü, hedeflerinizi yeniden şekillendirmede etkili olacak. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıllık sürecin, sağlık-çalışma hayatı-güvence ve doğru kararların tespitinde önem taşıyacak. Sizi belli bir sınır içinde yaşatan veya yaşamaya mecbur kılan koşulları aşmak için mücadele edeceksiniz. Fiziksel ve ruhsal anlamda pes etmek yerine, ayakta duracak şekilde hayatınızı ele alacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önünüzdeki bir yıl içinde yaşanacak gelişim ve değişimlerin göstergesidir. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevre, aileye dönük plan ve projeler, hedef belirleme, güvence dolu geleceğin kurulması yönünde etkilidir. Toplum hayatında yer almak, başkalarına ışık olacak çalışmalara imza atmak, ailenin büyümesi, gelişmesi yönünde kararlar vermek bu Tutulmanın özünde yer alıyor. Başaklar çok yoruldu biliyorum. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, toplum hayatınızdaki yerinizi ve saygınlığınızı belirlemeniz yolunda bir gelişim basamağının çıkılmasıdır. Önümüzdeki bir yıllık süreçte ailenizin ve kendinizin hedeflerini, rotasını tespit edeceksiniz. Sizin varlığınız, idealleriniz, güvenceniz her şeyden önemli olacak. Öyle bir gelişme yaşanır ki, hem işinizde hem yuvanızda dengeler yerli yerine oturur. Sizin için artık bundan böyle duygular değil, gerçekler ve idealler önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıllık süreçte size, yeni bir çevrede yaşamak, iş sahibi olmak, kendinizi kabul ettirmek yönünde kuvvet kazandırıyor. Yaşam şeklinize ve yaşınıza göre, bir proje hazırlamak, ailelere rehberlik etmek, yüksek lisans yapmak, üniversiteye başlamak, tez hazırlamak, uluslar arası projede yer almak gibi olumlu gelişmeler yaşatır. Kendinizi yepyeni bir hayata hazırlarsınız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 13 Temmuz saat 06:01 Yengeç burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, önümüzdeki bir yıla yayılan gayet önemli gelişmelerin işaretçisidir. Bunlar sırasıyla finansal ortak paylaşımlar (aileye, eşe ait) ilişkide sadakat ve güvence, aileyi ilgilendiren meseleler, partnerin ailesiyle ilişkisi, bankalarla ilgili kredi ve yatırım mevzuları, ev sahibi olmak gibi konularda güvence olgularını kapsıyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu