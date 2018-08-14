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Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

14 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 14 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:57 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkide dengeyi korumak, saygı ve sevgi birliğini muhafaza etmek için her iki tarafın da özen göstermesi şart. Böylece sorunların üstesinden gelebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:57 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Huzur ve güvenlik önemli. Çevreniz size, siz de onlara nazik davranabilirsiniz. Her şeyde uyum ve kalite arayacaksınız. Nasıl göründüğünüz sizi fazlasıyla ilgilendirir. İş yaptığınız kişiler veya size yardımcı olan insanlara iltifatlarda bulunabilir, gönüllerini okşayabilirsiniz. Eğer bir işinizin veya bir girişiminizin bugün düzgün bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsanız bu tarz davranmayı mutlaka deneyin. Sonucun gayet olumlu olduğunu fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde girişken, zevkli, karşıtları uzlaştırıcı, hoşgörülü olursunuz. Kazanç sağlamanız mümkündür. Estetik duygularınız bugün ön plandadır. Duygularınızı ister istemez kibar ve nazik bir şekilde ifade edebilir, karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili meselelerde bugün karşınızdaki kişiyi etkilemenin yolu, tatlı dilli ve arkadaş canlısı olmanızla birebir alakalıdır. Zevklerinize fazlaca düşkün olacağınız bugün, ilgi uyandırmanız gayet kolaydır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:57 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Evinizle ilgili yenilikleri uygulama fırsatı bulabilirsiniz. Estetik duygunuz bugün oldukça yüksektir. Alışveriş yapmak, bulunduğunuz ortamı derleyip toparlamak, başkalarının dikkatini çekmek hoşunuza gidebilir. Kararsızlık gösterebilirsiniz. Bunun nedeni, iyinin daha iyisi olabilir düşüncenizden dolayıdır. Sizin amacınız değişiklikleri yavaş fakat mantıklı bir şekilde uygulamaktır. Aceleye getirmek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. Huzur ve güvenlik arzunuz, işlerinizi düzgün ve uygun bir şekilde gerçekleştirme güdünüz bugün oldukça yüksektir. Özellikle yaratıcılık gerektiren konularda estetik duygularınız yoğundur. Elinizi dokundurduğunuz her şeyde güzellik ve uyum arayabilirsiniz. İnsanların size karşı nazik ve ölçülü bir tarzda yaklaşmaları hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 07:57 Ay-Terazi burcu geçişi, paraya olan ihtiyacınızın göstergesidir. Genellikle popülerlik gücünüze fazlasıyla ihtiyaç vardır. Eğer bir işin düzgün bir şekilde gelişmesini istiyorsanız arkadaşlarınızla veya otoritelerle olan ilişkinize gereken önemi göstermeniz lazımdır. Bu önem maddi konulardaki işlerinizin düzgün bir şekilde gelişmesi adına size yarar sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 07:57 Ay, burcunuza geçiş yapacak. Güzellik, huzur ve uyum sizin her halinize yansıyor. Bu ışık size özel ve sizi farklı şekilde aydınlatmakta. Bu farklılık mesleki konularda ve dış dünyada gayet açık bir şekilde görülebilir. Girdiğiniz ortamda ilgi uyandırırsınız. Eğer iş görüşmeniz bugün ise, özgüveniniz, çekiciliğiniz, sizin tercih edilmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkinizi gözden geçirme adına gayet olumludur. Tarafsız olmayı sağlar. Her ikinizin de bugün gönül birliği ve uyum içinde olmanız yararlıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 07:57 Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsak, çevremizdeki pozitif düşüncede olan insanlarla temas etmek gerekiyor. Uyum, denge, sevgi gibi güzel duygulara bugünlerde ihtiyacımız var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. Uyum, huzur, estetik duyguları yüksek bir güne adım atmaktayız. İlişki ve ortaklık evimizin yöneticisi olan Ay bugün başkalarıyla paylaşımın sizi rahatlatacağını gösteriyor. Toplum içinde tanınma, statü kazanma, otorite figürleriyle anlaşabilmek için politik tarzda davranmak iyi bir yöntem olabilir. Sanat, estetik, süsleme, giyim, tasarımla uğraşanlar için olumlu enerjiler mevcut. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. Çalışma hayatında veya günlük yaşamda uyumluluk bir hayli ön planda olacak. Görüşleri size uymasa da insanları dostça karşılaşırsınız. İnsana hizmet ön plandadır. Bunu o kadar nazik bir şekilde yaparsınız ki, insanlar size hayran kalırlar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 07:57 Ay-Terazi burcuna geçiş yapacak. İlişkilerde uyum çok önemli. Paylaşmayı, destek olmayı, huzuru ve nezaketi önemseyeceğiz. Saat 12:56 Ay-Satürn görünümü, bizi zorlayan kişi ve durumlardan kaçma arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

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