Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

14 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında aşk evinizde Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs, hayatın eğlenceli yönüyle buluşmanın, göz önünde olmanın, canlı ve hayat dolu bir şekilde ilişkide bulunmanın işaretçisidir. Bu süreçte lüks ve göz alıcı olana yönelme, güzel ve çekici görünme arzumuz bir hayli yoğundur.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, sosyal hayatınızı canlandırıcı, hayattan zevk almanızı sağlayıcı, yeni ortamlara girmenizde yardımcıdır. Sahne ışıkları, göz önünde olma, herkesin dikkatini çekebilme yönünde bir hayli şanslısınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyredecek Venüs, hem çevre hem de kariyer evlerinizin yöneticisi olması sebebiyle dışa karşı kendinizi güçlü bir şekilde gösterme arzunuzun işaretçisidir. Bu dönemde göz önünde olma arzunuz bir hayli yoğundur.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, hem maddi hem ilişki hem de yaşamınızı ilgilendiren konular üzerinde yapılacak bir değerlendirmenin işaretçisidir. Şu andaki mevcut durumun gözden geçirilmesinde yarar vardır.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Kendimizi dünyanın merkezine koyduğumuz bu dönemde ilgiyi üzerimize çekebileceğimiz ilişkiler yaşamaktan zevk alırız. Sürpriz aşklar, yoğun tutkulu maceralar bu sürecin etkili yansımaları arasında yer alır. Gösterişli olan her ne varsa onun peşinden koşarız. Kendimizde fiziki anlamda değişiklerde bulunuruz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrine başlayacak aşk evinizin yöneticisi Venüs, her anlamda güçlü bir partnere duyulan ihtiyacın göstergesidir. Sözgelimi cinsel yaşamlarında bu tarih aralığında eş veya sevgilinin tutkulu davranması, sevgisini ifade etmesi, sıcaklığıyla sizi sarıp sarmalaması bir hayli hoşunuza gider.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında partner evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyri karşı cinsle olan her türlü temasınızda dengelerin yerli yerine oturtulması anlamında bir test dönemidir. Venüs bu alanda gayet etkili ve yönetici bir güçtür. Ancak Aslan burcunda ilerlemesi nedeniyle ilişki anlamında karşı tarafın ilgi ve takdir görme arzusu, pohpohlanma isteği, beraberlikte ipleri elinde tutma arzusu, sizin hayata bakış açınızla örtüşmeyebilir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında çalışma evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu geçişi, doğası gereği her ne kadar akla hep aşk ilişkilerini getirse de, bir önemli özelliği de, hayatımızın huzurlu ve güven dolu geçmesi için gerekli olan parayı temsil etmesidir. Şöyle bir düşünürsek, yaşamdan zevk alabilmenin en önemli şartlarından biri de maddi güvencemiz değil midir?
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