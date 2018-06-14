HABER

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

14 Haziran Perşembe günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 14 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

14 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında aşk evinizde Aslan burcunda seyrini sürdürecek Venüs, hayatın eğlenceli yönüyle buluşmanın, göz önünde olmanın, canlı ve hayat dolu bir şekilde ilişkide bulunmanın işaretçisidir. Bu süreçte lüks ve göz alıcı olana yönelme, güzel ve çekici görünme arzumuz bir hayli yoğundur.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla, iç dünyanızda sevgiyi ifade edişiniz ve ev alanı içindeki aktivitelerin simgesi. Bu dönemde övgüye oldukça ihtiyaç duyabilir, elinizdekilere daha fazla sahip çıkabilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, sosyal hayatınızı canlandırıcı, hayattan zevk almanızı sağlayıcı, yeni ortamlara girmenizde yardımcıdır. Sahne ışıkları, göz önünde olma, herkesin dikkatini çekebilme yönünde bir hayli şanslısınız.

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında kazanç evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyrini mercek altına aldığımızda görüyoruz ki, maddi açıdan güven içinde yaşama, kendinizi güçlü bir kişi olarak görme ve gösterme anlamında etkili bir dönem.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında burcunuz üzerinde seyredecek Venüs, hem çevre hem de kariyer evlerinizin yöneticisi olması sebebiyle dışa karşı kendinizi güçlü bir şekilde gösterme arzunuzun işaretçisidir. Bu dönemde göz önünde olma arzunuz bir hayli yoğundur.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, hem maddi hem ilişki hem de yaşamınızı ilgilendiren konular üzerinde yapılacak bir değerlendirmenin işaretçisidir. Şu andaki mevcut durumun gözden geçirilmesinde yarar vardır.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda ilerleyecek Venüs, genel anlamıyla sosyal hayatın canlanması, ilişkide bulunma, yeni arkadaşlar edinme, kendinizle gurur duyma, elit ortamlarda bulunma arzunuzun simgesidir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Yeni tanışmalar, dostluk ilişkilerinizin güçlenmesi, arkadaşlıkla başlayan ve daha sonra aşka dönüşen ilişkiler, sizinle aynı doğrultuda düşünen kişilerle ortak bir birlik oluşturmak bu dönemin yansımaları arasında sayılabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Kendimizi dünyanın merkezine koyduğumuz bu dönemde ilgiyi üzerimize çekebileceğimiz ilişkiler yaşamaktan zevk alırız. Sürpriz aşklar, yoğun tutkulu maceralar bu sürecin etkili yansımaları arasında yer alır. Gösterişli olan her ne varsa onun peşinden koşarız. Kendimizde fiziki anlamda değişiklerde bulunuruz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında Aslan burcunda seyrine başlayacak aşk evinizin yöneticisi Venüs, her anlamda güçlü bir partnere duyulan ihtiyacın göstergesidir. Sözgelimi cinsel yaşamlarında bu tarih aralığında eş veya sevgilinin tutkulu davranması, sevgisini ifade etmesi, sıcaklığıyla sizi sarıp sarmalaması bir hayli hoşunuza gider.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında partner evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu seyri karşı cinsle olan her türlü temasınızda dengelerin yerli yerine oturtulması anlamında bir test dönemidir. Venüs bu alanda gayet etkili ve yönetici bir güçtür. Ancak Aslan burcunda ilerlemesi nedeniyle ilişki anlamında karşı tarafın ilgi ve takdir görme arzusu, pohpohlanma isteği, beraberlikte ipleri elinde tutma arzusu, sizin hayata bakış açınızla örtüşmeyebilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 14 Haziran saat:00:54-10 Temmuz saat:05:32 tarihleri arasında çalışma evinizde etkili olacak Venüs-Aslan burcu geçişi, doğası gereği her ne kadar akla hep aşk ilişkilerini getirse de, bir önemli özelliği de, hayatımızın huzurlu ve güven dolu geçmesi için gerekli olan parayı temsil etmesidir. Şöyle bir düşünürsek, yaşamdan zevk alabilmenin en önemli şartlarından biri de maddi güvencemiz değil midir?

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)
Çocuklardan “doğayı koruyun, dünya çöl olmasın” çağrısıÇocuklardan “doğayı koruyun, dünya çöl olmasın” çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

İstanbul bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Zonguldak bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Zonguldak bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yozgat bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yozgat bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yalova bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

Yalova bayram namazı saati 2018 (İlçe ilçe bayram namazı vakti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.