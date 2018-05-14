Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

14 Mayıs Pazartesi için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 MAYIS PAZARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar yeni haftamız, Ay-Boğa burcu seyriyle başlıyor. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmaktan yanayız. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yeni haftamız, burcunuzda ilerleyen Ay etkisi altında başlıyor. Bu enerji, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Ağzınızın tadı yerine gelir desem beni gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Boğa burcu seyriyle yeni haftamızı selamlıyoruz. Günlük aktivitemizde, fiziksel ve ruhsal açıdan huzur veren kişilere, durumlara ve aktivitelere yöneleceğiz. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız. 7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yeni haftamız Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yeni haftamız, Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Geleceğimiz veya şu anki durumumuzla alakalı düşündüğümüzde, güvence olgusu ister istemez öne çıkar. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni haftaya, Ay-Boğa burcu seyriyle uyanıyoruz. Hayata güven duymak, ve huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Ay-Boğa burcu etkisi altında yeni haftamız başlıyor. Huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yeni haftamız Ay-Boğa burcu seyriyle başlıyor. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Dengesiz bir ilişkide zaman kaybetmekten yana değiliz.