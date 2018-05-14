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Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 06:52 | Son Güncelleme

Yeni haftanın ilk günü, 14 Mayıs Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde hafta sonu öncesi sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

14 Mayıs Pazartesi için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 MAYIS PAZARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar yeni haftamız, Ay-Boğa burcu seyriyle başlıyor. Maddi açıdan güvende olmak, manevi anlamda huzuru bulmaktan yanayız. Düşüncelerimizi onaylamalarını ve kararlarımızı kabul etmelerini bekleriz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar yeni haftamız, burcunuzda ilerleyen Ay etkisi altında başlıyor. Bu enerji, dikkatli ve amaca yönelik hareket etmenin, sıcak ve şefkat dolu davranmanın işaretidir. Ağzınızın tadı yerine gelir desem beni gayet iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Ay-Boğa burcu seyriyle yeni haftamızı selamlıyoruz. Günlük aktivitemizde, fiziksel ve ruhsal açıdan huzur veren kişilere, durumlara ve aktivitelere yöneleceğiz. Zevklerimize düşkünlüğümüz artarken, rahatımızı bozmadan günü geçirmekten yanayız.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler yeni haftamız Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Sakinlik, güvence, huzur ve kazançlı çıkma arzumuz yüksek olur. Yanlışlardan, karmaşık olandan, huzursuzluk verenden uzak durmak isteriz. Dostlarımızla ilişkimizde, hayata bakış açımızda sağlamlık ve güvenlik arzumuz ön plandadır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar yeni haftamız, Ay-Boğa burcu geçişiyle başlıyor. Maddi konularda sakince düşünmek gerekiyor. Genel olarak üzerimize sorumluluk yüklenmesinden pek hoşlanmayız. Rahat etmek, huzur bulmak ihtiyacımız gayet yoğundur. Geleceğimiz veya şu anki durumumuzla alakalı düşündüğümüzde, güvence olgusu ister istemez öne çıkar.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar yeni haftaya, Ay-Boğa burcu seyriyle uyanıyoruz. Hayata güven duymak, ve huzur bulmak isteyeceğiz. Bizi yanıltan hiçbir şeyin yaşantımızda yer almasını istemeyeceğiz. Bu enerji altında, etrafımızdaki insanların ne kadar güvenilir olduklarını sorgulama gereği duyabiliriz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Ay-Boğa burcu etkisi altında yeni haftamız başlıyor. Huzurumuz ve güvenliğimiz son derece kıymetli hale geliyor. Bizim için kıymetli olanı koruyacağız ve dışa karşı savunacağız. Hiç kimseye taviz vermekten yana değiliz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler yeni haftamız Ay-Boğa burcu seyriyle başlıyor. Huzur ve güvenin bir ilişkide ne kadar önemli olduğunu düşündürüyor. Çünkü insan bu sayede kendini her alanda başarılı hisseder ve sorunların üstesinden daha çabuk gelir. Dengesiz bir ilişkide zaman kaybetmekten yana değiliz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar yeni haftanın ilk gününü, Ay-Boğa burcu geçişiyle karşılıyoruz. Bu enerji bize inandığımız bir şeyden vazgeçmememiz, değerlerimize sahip çıkmamız, kazancımıza göre hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Huzurumuz kıymetli ve bunu kimsenin bozmasına müsaademiz yok.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar yeni haftamız, Ay-Boğa burcu seyir etkinliği altında başlıyor. Bu enerjinin özündeki sağlamlık her alanda hissedilir. Aşka ve hayata bakış açımız sağlamlık ve uzun vadelilik esasına göredir. Bu enerji rahatlatır, sakinleştirir, huzuru bilhassa önemsememizi sağlar.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar yeni haftanın ilk gününe, Ay-Boğa burcu seyir etkinliği altında uyanıyoruz ve huzurumuzu kaçırabilecek her şeye karşı dikkatliyiz. Dışa karşı güçlü görünmeye çalışacağız. Toplum içindeki konumumuz, insanların bizi takdir edip etmediği, ailemizle olan ilişkimiz tümüyle baş planda yer alabilir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Ay-Boğa burcu seyri ile yeni haftaya merhaba diyoruz. Bu enerji, bizi güven, huzur ve uzun ömürlü olana yöneltiyor. Sevdiklerimizi, değerlerimizi önemsiyoruz ve kolumuzun kanadımızın altına almak istiyoruz Boğa burcu günlerinde sınırları aşmak pek mümkün değildir. Kişi içinde bulunduğu her durumun kendisine güven vermesi taraftarıdır.

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