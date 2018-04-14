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Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde nisan ayının ikinci haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları günlük yorumlar... İşte 9-15 nisan tarihleri arası haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları haberimizde...

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

14 Nisan Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 16 Nisan'da koç burcunda doğacak olan yeniayın burçlara etkisi haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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14 NİSAN CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Pluto görünümü, finansal açıdan destekleyici bir işaret olup, sıkıntılarınıza çözüm bulmanızı sağlayan manevi bir kuvvettir. Miras, kredi, yatırım yoluyla elde edilecek para veya partneriniz, işveren veya diğerlerinin size olan yardımıdır. İnanç ve güven sağlar. Bir değişim ve dönüşüm fırsatıdır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay-Merkür kavuşumu, aşk hayatınızla ilgili konuları tekrar bir gözden geçirme anlamında önem taşır. Biraz sinirli tepkilerde bulunmanız mümkündür. Oysaki sakince konuşulsa problemler bir şekilde düzene konulabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Finansal bir ortaklık kurulabilir. Miras, yatırım, hukukla ilgili bir mesele olumlu yönde sonuçlanır. Bir sağlık probleminiz şifa bulur. Bir proje teklifi gelebilir. Performansınız yükselir. Daha sağlıklı, kendinizden emin şekilde ilerlersiniz.

16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?
9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, başkalarının fikirlerine, isteklerine tahammül edemeyiz. Bazen sınırlarımızı aşan hatta yetkimiz dahilinde olmayan işlere karışabiliriz veya başkaları bizim üzerimizde hiçbir hakkı olmadığı halde söz sahibi olabilir. Şunu şöyle yap diyerek ikazda bulunabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, harekete geçirici, isteklerinizi elde etmek amacıyla heveslendirici bir zamanı işaret eder. Yolculuk kararı bu saatlerde verilebilir. Eylemlerde bulunma arzunuz yüksektir. Kendinizi hangi konuda öne sürmek, başarıyla ifade etmek istiyorsanız bu zaman size yardımcıdır.

Başak Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Pluto görünümü, gayet olumlu bir büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. Başkalarının hukuk, para, çevre, aşk, çocuklar gibi konularda verimli ilerlemeniz için size sunduğu bir kuvvettir. Karşınıza çıkan fırsatlar sayesinde hem maddi hem de manevi anlamda rahatlarsınız.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, hırs ve rekabetin insanlarla olan ilişkilerde zorlayıcı yanlarını işaret ediyor. Tabii ki insan, öncelikle kendinden yana düşünebilir. Fakat adil olmak sizin burcunuza has bir özellikse, eğriyi doğruyu iyice tartıp hareket etmekte yarar vardır. Özellikle partnerinizle aranızdaki sorunları bu bakış açısıyla ele almamız yerinde olacaktır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay-Koç burcu geçişi etkinliğinde, sağlığımıza önem verelim. Çabuk sinirlenmek, anlayışsız davranmak, bize uymayan bir durumla karşılaştığımızda tepki göstermek mümkündür. Kendi kendimize kararlar almaya kalkışmayalım.

Yay Günlük Burç Yorumu

Jüpiter-Pluto görünümü, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi güçlendiren, mevcut sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayan maddi ve manevi anlamda kuvvettir. Bir şeyler değişir, dönüşür, yenilenir ve hayatınıza dahil olur. Olgunlaşmadır, verimliliktir, insanın potansiyel gücünün açığa çıkışıdır.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişinde, savaşçı kesilirsiniz. Kimsenin sizin hakkınızı yemesine, yaptıklarınızı hafife almasına müsaade etmezsiniz. Sert konuşabilirsiniz veya tepkisel davranabilirsiniz. Hatta bunda da kendinizi haklı görebilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

üpiter-Pluto görünümü, iş hayatınızla ilgili olumlu bir değişim ve dönüşümün anahtarını sizlere sunuyor. Verimsiz olandan işlerliği olana yönelme gücüdür bu. Yeni bir yolun önünüzde açılışıdır. Sizin için gayet faydalıdır. Güçlü insanlardan görülen desteğin göstergesidir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, gelir-gider dengenizi korumanız gerekir. Bütçeyi aşabilecek harcamalardan kaçınalım. İş hayatımızdan elde ettiğimiz gelir bizi tatmin etmiyorsa, ek kazanç yolları araştırabiliriz. İlişkimizde lafımızı sözümüzü sakınmayız.

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