Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

14 Nisan Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 16 Nisan'da koç burcunda doğacak olan yeniayın burçlara etkisi haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 14 NİSAN CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Jüpiter-Pluto görünümü, finansal açıdan destekleyici bir işaret olup, sıkıntılarınıza çözüm bulmanızı sağlayan manevi bir kuvvettir. Miras, kredi, yatırım yoluyla elde edilecek para veya partneriniz, işveren veya diğerlerinin size olan yardımıdır. İnanç ve güven sağlar. Bir değişim ve dönüşüm fırsatıdır. Boğa Günlük Burç Yorumu Ay-Merkür kavuşumu, aşk hayatınızla ilgili konuları tekrar bir gözden geçirme anlamında önem taşır. Biraz sinirli tepkilerde bulunmanız mümkündür. Oysaki sakince konuşulsa problemler bir şekilde düzene konulabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Finansal bir ortaklık kurulabilir. Miras, yatırım, hukukla ilgili bir mesele olumlu yönde sonuçlanır. Bir sağlık probleminiz şifa bulur. Bir proje teklifi gelebilir. Performansınız yükselir. Daha sağlıklı, kendinizden emin şekilde ilerlersiniz. 16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek? 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, başkalarının fikirlerine, isteklerine tahammül edemeyiz. Bazen sınırlarımızı aşan hatta yetkimiz dahilinde olmayan işlere karışabiliriz veya başkaları bizim üzerimizde hiçbir hakkı olmadığı halde söz sahibi olabilir. Şunu şöyle yap diyerek ikazda bulunabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, harekete geçirici, isteklerinizi elde etmek amacıyla heveslendirici bir zamanı işaret eder. Yolculuk kararı bu saatlerde verilebilir. Eylemlerde bulunma arzunuz yüksektir. Kendinizi hangi konuda öne sürmek, başarıyla ifade etmek istiyorsanız bu zaman size yardımcıdır. Başak Günlük Burç Yorumu Jüpiter-Pluto görünümü, gayet olumlu bir büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. Başkalarının hukuk, para, çevre, aşk, çocuklar gibi konularda verimli ilerlemeniz için size sunduğu bir kuvvettir. Karşınıza çıkan fırsatlar sayesinde hem maddi hem de manevi anlamda rahatlarsınız. 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 06:26 Ay-Koç burcu geçişi, hırs ve rekabetin insanlarla olan ilişkilerde zorlayıcı yanlarını işaret ediyor. Tabii ki insan, öncelikle kendinden yana düşünebilir. Fakat adil olmak sizin burcunuza has bir özellikse, eğriyi doğruyu iyice tartıp hareket etmekte yarar vardır. Özellikle partnerinizle aranızdaki sorunları bu bakış açısıyla ele almamız yerinde olacaktır.