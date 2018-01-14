Günlük burç yorumları 14 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 11 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 07:47 |11 saat önce

Ocak ayının ikinci haftası sona eriyor. 14 Ocak Pazar günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte yeni hafta öncesi son günlük burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ikinci haftasının son günü yani 14 Ocak Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeni ayın burçlara etkileri haberimizde. İşte 14 Ocak günlük burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 OCAK PAZAR Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü hem mesleki durumumuzu gözden geçirmemizde, hem iş ilişkilerimizi güçlendirmemizde hem de problemimizin ne olduğunu tespit edebilmemizde bize yardımcıdır. Ne de olsa çetin yollar, güçlü savaşçılar gerektirir. Yollardaki taşlar, engeller sizi yıldırmasın. Onlar, gücümüzü anlamamız için uyarıcıdırlar. Böylece mücadele ederek ne kadar kuvvetli olduğumuzu ve zorlukları yenebileceğimizi anlarız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü hem mali hem de ilişkiler anlamında kazandırıcı ve uzun vadeli olana yönelmenizi sağlarken, dostluklarınızı, hedeflerinizi tekrar gözden geçirmeniz yönünde yardımcı oluyor. Eğer iş, eğitim veya özel anlamda kazanmak istiyorsak geleceğimiz düşünmek zorundayız.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü, her türlü ilişkinin yararlı ve zararlı olup olmadığını, size kazandırıcı yanlarını, kaybettirici taraflarını tümüyle gözden geçirmeniz adına uyarıcıdır. Buradaki uyarıcı sözcüğü aslında şifalandırıcı olarak da ele alınabilir. Çünkü bazen insan yanlış kişilerle ilişki kurabilir, güvendiği insanlara parasını, sırlarını emanet edebilir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü, bizden farklı düşünen eşimiz, iş ortağımız veya kim olursa olsun bu kişilerle alakalı her türlü meseleyi ciddiyetle gözden geçirmemizi vurguluyor. Bu vurgulama aslında, problemleri daha net görebilmemizi sağlayacaktır. Bazen aşırı fedakarlık veyahut yanlış bir seçim nedeniyle beraberliklerde oldukça zorlanırız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü işimize göre bütçemizi, hayatımıza göre günlük düzenimizi, ilişkilerimize göre kriterlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor ve bizleri de uyarıyor.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü, aşk hayatımızı, iş durumumuzu, çocuklarımızla ilgili meseleleri, mali konuları, kurduğumuz ilişkileri, hayatı ele alış biçimimizi, sosyal ilişkilerimizi gözden geçirmemiz anlamında hem uyarıcı hem düzenleyici hem de ciddiyete teşvik edicidir. Bu teşvik aslında problemlerimizin özüne inmemiz ve sağlam kararlar alabilmemizde yardımcı olur. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü geleceğimizi ciddi anlamda ve her konuda gözden geçirmemiz yönünde bizi teşvik ediyor. Bu teşvik aslında birçok meselenin köküne inilerek detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlayacaktır. Böylece üstünde durmadığımız, dikkat etmediğimiz problemler mercek altına alınarak çözüme kavuşturulabilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü sizi öncelikle başkalarıyla güç birliğinde bulunmanız yönünde teşvik ederken, ilişkilerinizi her anlamda düzenlemenizde yardımcı oluyor. Siz kimlerle nasıl iletişimde bulunduğunuzu, şöyle bir gözden geçirerek daha dikkatli olmaya çalışabilirsiniz. Bu görünüm, sizi ciddiyet taşıyan beraberliklere, bulunduğunuz ortamda sorumluluk alarak hayatınızı kazanmaya çağırıyor.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü hayatımızı garanti altına alacağımız iş ve ilişki tercihlerinde bulunmamız gerektiğini vurguluyor. Aslında bu vurgulama, birçok meselenin farkına varılmasını sağlıyor. Çünkü geleceğimiz söz konusu. Geçinmemiz, kendimizi garanti altına alabilmemiz şart. İşte bu görünüm, elimize geçenleri, geçmesi gerekenleri, bütçemizi, yuvamızın ihtiyaçlarını gözden geçirerek buna göre tercihlerimizi yapmamızda yardımcı oluyor. Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü, hayata bakış açımızı ciddileştirirken aslında ilişkilerimizi tekrar düzenlememizi, iş hayatımızla ilgili konuları gözlem altına almamızı seçimlerimizi daha düzgün şekilde yapabilmemizi sağlıyor. Temkinli yaklaştığımız konularda bizi rahatlatıyor. Soru işareti uyandıran meseleleri aydınlatıyor. Sosyal ilişkilerde itibarımızı yükseltiyor. Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar Saat 05:52 Venüs-Chiron olumlu görünümü, her insanla dost, arkadaş olmaya çalışan Kovaların ilişkilerini gayet ciddi biçimde gözden geçirerek hareket etmelerini teşvik ediyor. Fedakarlığın bir sınırı olması gerektiğini hatırlatıyor. Aslında sizi hem maddi hem iş hem de ruhsal anlamda şifalandırıyor diyebiliriz. Maddi güvence, parasal konular, kendinize gösterdiğiniz önem, paylaşımlarınızın hepsi tümüyle mercek altına alınıyor.​