Günlük burç yorumları 14 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Sevgililer Günü özel burç yorumları

14 Şubat Çarşamba Sevgililer günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte 14 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Merkür-Jüpiter görünümü, vergiler, kredi ödemeleri, faturalar, beyanname, miras ve hisseli paralar gibi finansal işlerimize dikkat edeceğiz. Önümüzü görmediğimiz yollara girmeyeceğiz. İleriye dönük düşünmeli, disiplinli hareket etmeliyiz. İşimizi şansa bırakmamalıyız.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, yapmak istediklerimizi bilinçli bir şekilde ele almalıyız. Sözgelimi bir projemiz mi var, iş hayatımızda bir yenilik mi düşünüyoruz, bir toplulukta mı görev alacağız, biz hangi alanda ilerlemek niyetindeyiz bunlar üzerinde bir düşünelim.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, başka bir şehir veya ülkeyle alakalı işlerimizi dikkatli bir şekilde gözden geçirelim. Planlarımızı yaparken, bugünden ziyade geleceği önemseyelim. Vereceğimiz kararlar iyi analiz edilmelidir. Ayrıntılar önemlidir. Gözden kaçırılmamalıdır.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, eğer beraberliğinde anlaşmazlık yaşıyorsa bunları çözümlemek rahatlamak niyetinde olabilirsiniz. Belki çok önemli bir karar vererek işinizden ayrılmayı, başka bir işle uğraşmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bütün bunlar olasılık dahilinde gözükmektedir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Güneş-Uranüs görünümü, karşımıza yeni bir kişiyi özel anlamda çıkartabilir veya ilişkimize bakış açımızı yenileştirebilir. Bunlar olasılık dahilindedir. Ancak bu enerji bize, farklı bir açıdan hayatımızı ele almamızı, arkadaşlıklarımızı yeniden gözden geçirmemizi işaret etmektedir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, saat 23:14 Ay-Kuzey düğüm görünümü, duygusallık, bağımlılık gibi duyguların etkenliğini, ancak sizin ilerisi adına bilinçli şekilde hareket etmenizin de önemli olduğunu söylüyor.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, saat 05:23 Güneş-Uranüs görünümü, aşk hayatınızı canlandırıcı bir etki yaratabilir. Ancak arkadaşça paylaşımda bulunarak hayatın güzelliklerinin keyfini çıkarmak biraz da partnerinizin kişiliğine bağlı.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, bireysel olarak ihtiyaçlarımızı önemseyeceğiz bu günde parasal anlamda güvende yaşamak arzumuz yükseliyor. Bizi destekleyen, fikirlerimizi önemseyen, değer veren kişilerle konuşmaktan hoşlanacağız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Ay-Mars görünümü, moralimizi yükseltiyor. Aktif, güven dolu, iletişimde başarılı ve çevremizle olan ilişkimiz gayet başarılıyız. Bu enerjinin gücü sayesinde kısa gezi, görüşme, planlarımızı uygulayabiliriz. Özgürce hareket edebiliriz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, gelir-gider dengesinin iyi sağlanması şart. Tabii ki ihtiyaçlarımız var. Öncelikli olanlarına önem verirsek, gereksiz harcamalardan kaçınmış oluruz. Zamanı gelen faturaların ödenmesi, işlerin organize edilmesi ve ayrıntılı şekilde düzenlenmesi gerekebilir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 01:39 Merkür-Jüpiter görünümü, iş organizasyonları, görüşmeler, sunumda bulunmak, planlama yapmak adına gayet olumludur. Daha fazla çalışmanın, ayrıntılara dikkat etmenin önemi büyüktür. Hiçbir şeyi hafife almamalıyız.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 01:39 Merkür-Jüpiter görünümü, iyi niyetli düşünmenin sınırlarını belirliyor. Kendimiz için neyin gerekli ve gereksiz olduğunun farkındayız. Kimlerle ilişkimizi güçlü tutmamız ve kimlerle yol ayrımına gelmiş olduğumuzu anlıyoruz.
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