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Günlük burç yorumları: 14 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 07:04 | Son Güncelleme

14 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 14 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

14 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda geleceğe dönük yeni kararların işaretçisidir. Yaşamın güzellikleri, keyifli yönleri merkez alınır. Başkalarına uymak yerine, kendi arzu ve isteklerinizi daha fazla ön planda tutarsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, aile hayatınız ve evinizle ilgili konularda geleceğe dönük düşünürsünüz. İş-ev arasındaki meseleleri kendi arzularınız çerçevesinde ele alırsınız. Evinizde konfor duygunuz yüksektir. Sanatsal çalışmalar, çocuklarınızla ilgili konular sizin için önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, güven duygunuzu yükselticidir. Etrafınızda güzellik, zenginlik, konfor ararsınız. Gelişimi önemsersiniz. Kendinize yeni bir düzen, keyifli bir ortam, kaliteli bir hayat hazırlamak adına planlar yaparsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşum etkisinde paranın rahat bir yaşam sürmedeki önemini bilerek geleceğe dönük düşünürsünüz. Finansal açıdan güçlü olmak ve bu gücü elde etmek adına hareket edersiniz. Sizin için kazanmak, kazandığınızla güzel bir hayat yaşamak önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, güven duygunuzu yükselticidir. Hayata farklı bir pencereden bakarsınız. Kendinizi merkeze alarak, herkesin dikkatini çekebilecek adımlar atmayı, başarılı olmayı hedeflersiniz. Bu kavuşum size güç vericidir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Ay-Mars karşıtlık etkisinde, içimizden geldiği gibi hareket etmemize engel olan ne varsa ondan kurtulmak arzumuzdur. Sanki her şey üstümüze geliyor gibidir. Tahammül edemediğimiz insanlar, olaylar bizi bir hayli yorar. Bu saatlerde kendimizi hiçbir yere ait hissetmeyiz. Mesafeli davranırız. Bu kendimizi korumak içindir. Kaçmak kurtulmak, özgür olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Ay-Mars karşıtlık etkisi, toplumsal olaylara karşı duyarlılığımızı yükseltiyor. Bizimle aynı düşünmeyen veya üzerimizde baskı kurarak yönlendirmeye çalışan kişilere baş kaldırırız. Sosyal ilişkilerimizde bireyliğimizi öne süreriz. Aşk ve yaşamın güzelliklerinin keyfine varmaktan hoşlanırız. Dışa karşı mesafe koyabilir, kendi zevklerimize ağırlık verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, kendimize güvenerek, inanarak bir yol ve bir hedef belirlememizde etkili oluyor. Tabii ki zorluklar hayata dairdir. Ancak kişi, cesaretle ilerlediğinde her türlü engelin üstesinden gelerek başarılı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, eğitim-iş-yolculuk-aşk hayatınız ve sizi ilgilendiren tüm konularda etkilidir. Yeni yollar, keşifler ve geleceğe dönük düşünülmelidir. Kişi alıştığı düzen yerine, şimdi farklı alanlarda kendini geliştirmeyi, cesaretli olmayı öğrenecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, başkalarına değil, kendimize güvenerek ilerlemenin, mutluluğun sadece birilerine bağlı olmadığını bilerek cesaretle ilerlemenin işaretçisidir. Biz böyle gördüğümüz zaman, destekler de gelir, maddi açıdan rahatlatıcı gelişmeler de olur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, ilişki ve iş ortaklığı gibi konularda sadece mantığımızı değil, yüreğimizin sesini de duymamız gerektiğini vurguluyor. Gerçekten sevdiğiniz, birlikte olmaktan mutluluk duyduğunuz, bireysel olarak kendinizi ifade edebildiğiniz bir ilişkiyi tercih etmeniz gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, sağlıklı bir yaşamın, kendine güvenmenin, inandığınız bir yolda ilerlemenin önemini vurguluyor. Bedeninize, zihninize önem veriniz. Yaratıcı yönlerinizi keşfedeceğiniz işlere yöneliniz. Bu size başarı ve mutluluk getirecektir. Devamını okumak için tıklayınız

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