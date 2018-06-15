Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

15 Haziran Cuma günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, hayatın dayatmaları, maddi-manevi sıkıntılarından uzaklaşmak ihtiyacımızın göstergesidir. Değişim ihtiyacı öylesine yoğundur ki, olumsuz gelişen en ufak bir olay dahi bizi rahatsız eder. Bir iki gün boyunca etkili olacak bu enerji, alışverişlere dikkat etmek bütçeyi aşmamak gerekiyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, aile içinde baskın bir eş veya zorluk çıkartan kişilere karşı tepkili davranmamıza neden olabilir. Daha iyi şartlarda yaşamak arzumuz yükselir. Eğer şu anda bir sıkışıklık varsa, birde ailevi ilişkilerde sorun yaşanıyorsa, en ufak bir mesele büyür, gereksiz tartışmalara, inatlaşmalara neden olur. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, bir yandan eğlenmek, canlanmak, farklı bir şeyler yaşamak arzumuzu işaret ederken, diğer taraftan elde olmadan en ufak bir terslik canımızı sıkıyor. Özgür olmamızın önüne geçen maddi-manevi sıkıntılar bizi rahatsız ediyor. Aslında uyum sağlamaya, sevgi sunmaya, etrafımızı kucaklamaya, umut etmeye açığız.

11-17 Haziran haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca etkili olup, farklı bir şeyler yaşamak, kendimizi iyi hissetmek arzumuzu vurguluyor. Belki bu nedenle harcamalar artabilir. Bütçemizi aşmayalım. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, heyecanlı ve farklı bir şeyler yaşama dürtümüzü yükseltiyor. İnsan canlanmak, hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan yana. Ancak yaşadığımız toplum, maddi-manevi durumlar bunun önüne geçebilir. Hevesimizi azaltabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, farklı bir ilişki ve hayat yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Sorunları, sıkıntıları çekemiyoruz. Özgürlük ihtiyacı oldukça yüksek. Fakat şartlar gereği istediğimiz gibi bir adım atamıyoruz. Bunlar bizi yoruyor, tepkisel davranmaya neden oluyor. 2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, farklı güzellikler yaşama isteğimizin, değişime hevesli oluşumuzun, kendimizi ispatlama ve gösterme arzumuzun işaretçisidir. Maddi-manevi anlamdaki sorunlarımızı bir an önce halletmek isteriz. Kimsenin üstümüzde baskı kurmasına iznimiz yoktur.

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca etkili olacak. Biraz dış dünyanın baskısı biraz da kendi içimizdeki sıkıntılar keyifsizliğe neden olabilir. Bulunduğunuz ortamdaki tuhaflıklar veya insanların davranışları canımızı sıkabilir. Mecbur olduğumuz için uyum sağlamaya çalışırız. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, iki gün boyunca etkili olacak. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim. Enerjimizi doğru kullanmak istiyorsak, bizi rahatsız edebilecek kişi ve ortamlardan uzak duralım. Bu görünüm, görüş farklılığı nedeniyle bazı kişilerle anlaşmazlığa yol açabilir. Malum Bayram. Gittiğimiz yerde gördüğümüz aksaklıklar canımızı sıkabilir. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, uygun olmayan koşullar nedeniyle tepkisel davranmaya yol açabilir. Başkalarının söyledikleri, tavırları, tuhaflıkları canımızı kolayca sıkabilir. Mümkün olduğu kadar bütçemizi aşabilecek harcamalardan kaçınmalıyız. Kısa süreli flörtleri işaret eden bu görünüm, çabuk kaptırmamıza neden olabilir.