HABER

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:33 | Son Güncelleme

15 Haziran Cuma günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

15 Haziran Cuma günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, hayatın dayatmaları, maddi-manevi sıkıntılarından uzaklaşmak ihtiyacımızın göstergesidir. Değişim ihtiyacı öylesine yoğundur ki, olumsuz gelişen en ufak bir olay dahi bizi rahatsız eder. Bir iki gün boyunca etkili olacak bu enerji, alışverişlere dikkat etmek bütçeyi aşmamak gerekiyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, aile içinde baskın bir eş veya zorluk çıkartan kişilere karşı tepkili davranmamıza neden olabilir. Daha iyi şartlarda yaşamak arzumuz yükselir. Eğer şu anda bir sıkışıklık varsa, birde ailevi ilişkilerde sorun yaşanıyorsa, en ufak bir mesele büyür, gereksiz tartışmalara, inatlaşmalara neden olur.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, bir yandan eğlenmek, canlanmak, farklı bir şeyler yaşamak arzumuzu işaret ederken, diğer taraftan elde olmadan en ufak bir terslik canımızı sıkıyor. Özgür olmamızın önüne geçen maddi-manevi sıkıntılar bizi rahatsız ediyor. Aslında uyum sağlamaya, sevgi sunmaya, etrafımızı kucaklamaya, umut etmeye açığız.

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca etkili olup, farklı bir şeyler yaşamak, kendimizi iyi hissetmek arzumuzu vurguluyor. Belki bu nedenle harcamalar artabilir. Bütçemizi aşmayalım.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, heyecanlı ve farklı bir şeyler yaşama dürtümüzü yükseltiyor. İnsan canlanmak, hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan yana. Ancak yaşadığımız toplum, maddi-manevi durumlar bunun önüne geçebilir. Hevesimizi azaltabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, farklı bir ilişki ve hayat yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Sorunları, sıkıntıları çekemiyoruz. Özgürlük ihtiyacı oldukça yüksek. Fakat şartlar gereği istediğimiz gibi bir adım atamıyoruz. Bunlar bizi yoruyor, tepkisel davranmaya neden oluyor.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, farklı güzellikler yaşama isteğimizin, değişime hevesli oluşumuzun, kendimizi ispatlama ve gösterme arzumuzun işaretçisidir. Maddi-manevi anlamdaki sorunlarımızı bir an önce halletmek isteriz. Kimsenin üstümüzde baskı kurmasına iznimiz yoktur.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca etkili olacak. Biraz dış dünyanın baskısı biraz da kendi içimizdeki sıkıntılar keyifsizliğe neden olabilir. Bulunduğunuz ortamdaki tuhaflıklar veya insanların davranışları canımızı sıkabilir. Mecbur olduğumuz için uyum sağlamaya çalışırız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, iki gün boyunca etkili olacak. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim. Enerjimizi doğru kullanmak istiyorsak, bizi rahatsız edebilecek kişi ve ortamlardan uzak duralım. Bu görünüm, görüş farklılığı nedeniyle bazı kişilerle anlaşmazlığa yol açabilir. Malum Bayram. Gittiğimiz yerde gördüğümüz aksaklıklar canımızı sıkabilir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, uygun olmayan koşullar nedeniyle tepkisel davranmaya yol açabilir. Başkalarının söyledikleri, tavırları, tuhaflıkları canımızı kolayca sıkabilir. Mümkün olduğu kadar bütçemizi aşabilecek harcamalardan kaçınmalıyız. Kısa süreli flörtleri işaret eden bu görünüm, çabuk kaptırmamıza neden olabilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca özellikle ilişkide kopuşlara neden olabilir. Gereksiz tartışmalar, inatlaşmalar, tuhaflıklar yüzünden keyfimiz kaçabilir. Eğer sorunlar varsa en azından bugünlerde birbirinizin üzerine gitmeyin. Bekar Kovalar bu görünüm sayesinde çabuk ilişkiye girebilirler.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:33 Venüs-Uranüs görünümü, önümüzdeki iki gün boyunca kendimizi stresten uzak tutmanın, dinlendirmenin, kimseyle tartışmaya girmemenin önemini vurguluyor. Kimsenin nazını niyazını çekecek halde değiliz.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Edirne'de tehlikeli gerginlikEdirne'de tehlikeli gerginlik
Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulunduBaşbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları astroloji irem su

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı için Üsküdar'da

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.