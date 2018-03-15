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Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 06:55 | Son Güncelleme

15 Mart Çarşamba günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 15 Mart Çarşamba - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

15 Mart Çarşamba günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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15 MART ÇARŞAMBA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm görünümü, iletişim gücünüzü yükseltici, insanları ikna edebilmenizi sağlayıcı, doğru karar ve planlamaların işaretçisidir. Aşk hayatınızı, çocuklarınızla olan paylaşımı, keyifli aktiviteleri destekleyen bu görünüm geleceği şekillendirmenizde yardımcıdır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Perşembe günümüz saat 06:34 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Bir yanıyla yenilik hevesi veriyor, diğer taraftan dış dünyada bir çok şeyin sizin istediğiniz gibi olmayışı nedeniyle gerginlik yaratıyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Perşembe gününün ilk etkili enerjisi saat 06:34 Ay-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Her insanla gayet rahatlıkla iletişimde ve bağlantılarda bulunmanızı sağlayıcıdır. Eğitim ve çalışma hayatınız, organize işler ve toplumsal konularda yenilikçi fikirlerinizle adınızdan söz ettirebilirsiniz.

12 - 18 Mart haftalık burç yorumları12 - 18 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm görünümü, iş hayatı ve finansal konuların bilinçli şekilde gözden geçirilmesini ve doğru kararın verilmesini sağlayıcıdır. Yararlı ve bizim için gerekli olanı tespitte bulunuruz. İş sorunlarımızı çözmek, kazanç elde etmek adına arayışta bulunuruz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 06:34 Ay-Uranüs görünümü, Perşembe gününün ilk etkili enerjisidir. İlişkilerde yenilikçi düşünmenin ve partnerinizle arkadaşlık çerçevesi içinde bağlantı kurmanın işaretçisidir. Bir tanışmanın da göstergesi olabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 06:34 Ay-Uranüs görünüm etkisinde güne adım atıyoruz. Danışmanlık, hava yolları, halkla ilişkiler, organizasyon, moda, tasarım ve astroloji gibi alanlarda çalışmanın, kendinizi geliştirmenin ve yenilikçi düşünmenin göstergesidir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Perşembe günümüz saat 06:34 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Toplumsal konularda, çocuğunuzla ilgili meselelerde ve aşkta özgürce kararlarınızı vermenizi sağlar. Ancak partnerinizin bakış açısı sizden farklı olabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm görünümü, zihnimizin hızlı çalışmasını, pratik çözümler bulmamızı, aklımıza koyduğumuzu yapabilmemizi sağlıyor. Her işin altından kalkabilmek mümkün.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Perşembe gününün ilk etkili enerjisi saat 06:34 Ay-Uranüs görünümüdür. Sizi harekete geçiricidir. Düşüncelerinizi ifade etmek, yazışmak, sohbet etmek, farklı bir şeyler yapmak istersiniz.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Perşembe gününün ilk etkili enerjisi saat 06:34 Ay-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Hangi konuda olursa olsun kısıtlanmaktan pek hoşlanmadığınızın göstergesidir. Bir yandan güvenli olanı elde tutmak diğer yandan farklı bir şeyler yaparak hayatınızı renklendirme ihtiyacınız yoğundur.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Perşembe gününün ilk etkili enerjisi saat 06:34 Ay-Uranüs görünümüdür. Bulunduğunuz ortamda ilgiyi üzerinize çekecek tarzda konuşmanızı, fikirlerinizi iletmenizde yardımcı olur.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Perşembe gününün ilk etkili enerjisi saat 06:34 Ay-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Maddi konularda yeni çözüm arayışlarının ve özgür hareket etme arzumuzun işaret eder.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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