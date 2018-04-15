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Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde nisan ayının ikinci haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları günlük yorumlar... İşte 9-15 nisan tarihleri arası haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları haberimizde...

Günlük burç yorumları - 15 Nisan Pazar İrem Su'dan burç yorumları

15 Nisan Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 16 Nisan'da koç burcunda doğacak olan yeniayın burçlara etkisi haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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15 NİSAN PAZAR İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, dışa yansıyan duyguların doğal akışını sağlıyor. Kişi kendini aşkta ve hayatın genelinde doyumlu hissediyor. Neysem oyum, ne hissedersem onu yaşarım diyerek kişisel anlamda gelişiyor, canlanıyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ailevi konulardaki sorunları aşabilme arzumuzun işaretçisidir. Bir şeyleri saklamadan, net ve açık şekilde ifade etmeye çalışırız. Çünkü böyle yaptığımızda kendimizi mutlu hissedeceğimizi biliriz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, toplumsal hayatta kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmemizi, duygularımızı net bir şekilde ortaya koymamızı, haksızlıklarla mücadele etmemizi sağlıyor. Çevremizle bağımız gayet güçlü. İşlerimizi yoluna koyarak, planladığımız şekilde hareket ederek ilerleyebiliriz. Her konuda gelişimden yanayız.

16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek?
9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları9 - 15 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, kazanmak, başarılı olmak ve dilediğimiz şekilde ilerlemekten yanayız. Kimsenin işimize karışmasına, bizi hafife almasına izin vermeyeceğiz. Para kazanmak ve işimize sahip çıkmak bizim için son derece önemli olacak.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, bildiklerimizi açık ve net bir dille ortaya koymamızı sağlıyor. Tecrübelerimizi önemseyeceğiz. Fikirlerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Kişisel anlamda gelişimimize önem vereceğiz. Arzu ettiğimiz bir yolda ilerlemeyi, özgür olmayı, seçimlerde bulunmayı tercih edeceğiz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişki veya finansal anlamdaki sıkıntılara çözüm bulma arzumuzu işaret ediyor. Tabii ki kimseye eğilmeden, çıkarlarımızın farkında olarak hareket edeceğiz. Bunun tersi bir durum işimize gelmeyecek. Çünkü biliyoruz ki, bizi bizden başka kimse düşünmez. Onun için her şeye dikkat edeceğiz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişkide bencil davranmayan, ortaklaşa hareket edebilen, uyumlu ve dürüst birisiyle yaşama arzumuzu işaret ediyor. Ancak böyle biriyle yarınlarda mutlu olabiliriz. Buna göre ilişkimizi veya ilişki seçeneklerimizi gözden geçireceğiz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, hangi konunda olursa olsun istek ve arzularımızı kısıtlanmadan, mecbur olmadan ifade edebilme isteğimizi işaret ediyor. Hayat bazen bizi test ediyor, sınıyor. Biz kendimiz gibi olmadığımız bir yerde, bir işte, bir ilişkide asla doyuma ulaşamayacağımızın farkındayız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, gönlümüzden geldiği gibi düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlıyor. Kişisel gelişimimize katkıda bulunan iş ve projelerden yanayız. Aşkta özgürlüğü, yeniliği, değişimi seviyoruz. Sıradan, belli belirsiz, soru işaretleri uyandıran, rutinleşen her şeye karşıyız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ailevi hayatımız ve finansal konularda fayda-zarar hesabı yapacağız. Bizi sinirlendiren, yoran, bencil davranan kişilere tolerans göstermeyiz. Fikrimizi açıkça söyleriz. Çıkarımızı önemseriz. Buna uymayan kişileri uyarmayı biliriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, açık ve net bir şekilde fikrimizi söylemenin işaretçisidir. Hangi konuda olursa olsun kişisel gelişimimize katkıda bulunmayan kişi ve durumlardan uzak dururuz. Bu görünüm etkisinde ilişkimiz hakkında ilerisi adına doğru bir karar verebiliriz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:04 Ay-Kuzey düğüm görünümü, maddi yönden tatmin edici bir iş arayışımızı işaret ediyor. Sağlığımızı ilgilendiren bir tedaviye başlanabilir. Önemli bir konuda karar verebiliriz. Bunun için parasal durumumuz uygun mu diye bakılmasında yarar var. Harcamaların belli ölçüde yapılması uygundur.

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