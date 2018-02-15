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Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 07:05 | Son Güncelleme

15 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumlar yorumları.

Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

15 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 Şubat Perşembe

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

İlişkilerimizde, proje ve planlarımızda mantığın sesinden ziyade duygularımıza kulak vereceğiz. Ailemizin bize ihtiyacı varsa, sevgilimiz veya çocuğumuzun bizden beklentisi varsa, bunu görmezden gelmeyeceğiz. Bu yüzden hassasız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Zihnimiz, geleceğe dönük hayallerimiz, vizyon sahibi olmak için verilecek mücadelemiz son derece önemli. Hem çevremizle duygudaşlık yapacağız hem hedefimize odaklanıp başarılı olmaya çalışacağız. Eğitim, iş, çevre ilişkileri bu Tutulmaya damgasını vuruyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Tek başına işin içinden çıkamadığımız meselelere farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak insanlara ihtiyacımız var. İnanç bu Tutulmada etkili. Kendimize ve hayata negatif açıdan bakmak, bardağın boş tarafını görmek vakti değil.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması eş veya ortakla ilgili parasal konuları gündemimize taşıyor. Bekar Yengeçler için hali vakti yerinde biriyle tanışırlar. Evli Yengeçler eşlerinin parasından yararlanırlar.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Kime güveneceğimize, kiminle hayatımızı sürdüreceğimize, mevcut durumumuza mantıklı değil duygusal bakıyoruz. Tamam belki güvenmek istiyoruz. Fakat yanlış olduğunu bile bile devam ediyoruz. Gizli bir ilişki yaşıyorsak, hem şikayetçiyiz hem de sürdürüyoruz.

Başak Günlük Burç Yorumu

İki hafta önceki Tam Ay tutulmasında kendimizi merkeze koymuştuk. Şimdi başkaları hayatımıza dahil oluyor. Onların varlığını önemsiyoruz. Zaten bu tutulma aşkta güven ve sevginin, paylaşım ve empatinin artmasıyla daha verimli çalışacağınızı ve zorlukları kolaylıkla aşacağınızı gösteriyor.

Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleriBurçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sıradan bir hayat yerine istediğimiz gibi yaşamak özlemi bir hayli vurgulanıyor. Yeni bir aşk, iş ve dostluklar gündemimizde yer almaya başlıyor. Bu tabii ki moralimizi yükselticidir. Tutulmanın görünümleri ailevi konularda size sorumluluk yükleyecektir. Ancak siz bunun altında ezilmeyeceksiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Bekar Akrepler için yeni bir aşkı müjdeler. Bir girişimin olumlu yönde sonuçlanmasına destek verir. Yaşça büyük kişilerin yanınızda olmasını sağlar. Başarılı iş ve gelişmelerin moral duygunuz üzerindeki iyileştirici gücünü yükseltir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Tutulmanın görünümlerine baktığımızda, ailemizin desteği, ilgisi, sevgisi ve aramızdaki empati çok önemli. Bunlar bizi besleyen, büyüten olgular. Yeni bir yere taşınmak, aileyi bir araya getirmek veya uzun zamandır düşündüğümüz bir değişimi gerçekleştirmek adına fırsatlar karşımıza çıkacak.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, bir değişimin işaretçisidir. Bu değişim maddi harcamaları işaret etmesi doğaldır ancak bu size gayet iyi gelecek ve moralinizi güçlendirecektir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sağlıklı yaşam, iş koşulları, özel hayatınızla ilgili meselelere gerçekçi bakmalısınız. Olur, halledilir demek ne kadar yanlışsa, aşırı endişeli ve sanki her şey ters gidecekmiş gibi düşünmek de yanlış olur. İlişkilerinizi sağlam temeller üzerinde inşa etmelisiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması, sizin kendinizi yeniden toparlamanızı sağlayacak. Hani bittim yandım dediğiniz bir anda yeniden bir doğuş anlamı taşıyor.

12-18 Şubat haftalık burç yorumları12-18 Şubat haftalık burç yorumları


1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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