Günlük burç yorumları 15 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

15 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 Şubat Perşembe Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu İlişkilerimizde, proje ve planlarımızda mantığın sesinden ziyade duygularımıza kulak vereceğiz. Ailemizin bize ihtiyacı varsa, sevgilimiz veya çocuğumuzun bizden beklentisi varsa, bunu görmezden gelmeyeceğiz. Bu yüzden hassasız. Boğa Günlük Burç Yorumu Zihnimiz, geleceğe dönük hayallerimiz, vizyon sahibi olmak için verilecek mücadelemiz son derece önemli. Hem çevremizle duygudaşlık yapacağız hem hedefimize odaklanıp başarılı olmaya çalışacağız. Eğitim, iş, çevre ilişkileri bu Tutulmaya damgasını vuruyor. İkizler Günlük Burç Yorumu Tek başına işin içinden çıkamadığımız meselelere farklı bir açıdan bakmamızı sağlayacak insanlara ihtiyacımız var. İnanç bu Tutulmada etkili. Kendimize ve hayata negatif açıdan bakmak, bardağın boş tarafını görmek vakti değil.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 15 Şubat saat 23:52 Kova burcunda oluşacak Kısmi Güneş Tutulması eş veya ortakla ilgili parasal konuları gündemimize taşıyor. Bekar Yengeçler için hali vakti yerinde biriyle tanışırlar. Evli Yengeçler eşlerinin parasından yararlanırlar. Aslan Günlük Burç Yorumu Kime güveneceğimize, kiminle hayatımızı sürdüreceğimize, mevcut durumumuza mantıklı değil duygusal bakıyoruz. Tamam belki güvenmek istiyoruz. Fakat yanlış olduğunu bile bile devam ediyoruz. Gizli bir ilişki yaşıyorsak, hem şikayetçiyiz hem de sürdürüyoruz. Başak Günlük Burç Yorumu İki hafta önceki Tam Ay tutulmasında kendimizi merkeze koymuştuk. Şimdi başkaları hayatımıza dahil oluyor. Onların varlığını önemsiyoruz. Zaten bu tutulma aşkta güven ve sevginin, paylaşım ve empatinin artmasıyla daha verimli çalışacağınızı ve zorlukları kolaylıkla aşacağınızı gösteriyor. Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri

Terazi Günlük Burç Yorumu Sıradan bir hayat yerine istediğimiz gibi yaşamak özlemi bir hayli vurgulanıyor. Yeni bir aşk, iş ve dostluklar gündemimizde yer almaya başlıyor. Bu tabii ki moralimizi yükselticidir. Tutulmanın görünümleri ailevi konularda size sorumluluk yükleyecektir. Ancak siz bunun altında ezilmeyeceksiniz.