Günlük burç yorumları: 15 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

15 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde başlıyor. Sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalırsanız olan biteni tekrar gözden geçiriniz. Önerileriniz kabul görmeyebilir veya uygulanması zor olabilir. Üzerinde biraz daha düşünmeniz gerekebilir. Boşluk dilimi içinde, aşk hayatınız, çocuklarınız, spekülasyon, eğlence kısaca hayatı güzel algılamanızı sağlayan konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Beceri gerektiren sanatsal çalışmalar için olumludur. Ancak yeni bir karar vermeden önce her türlü konuda iyice düşünmekte yarar var. Duygularınızı açık ve net bir dille ifade edebilmeniz kolay olmayabilir. Bir iş, bir karar veya fırsatı tüm olasılıklarıyla ele alınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar günümüz saat 02:12-17:31 Ay-Boşluk etkisinde başlıyor. İnce eleyip sık dokuma halindeyiz. Neden böyle oldu diye, hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara yüklenebiliriz. Her şey mükemmel olmalı diye düşünürüz ve bizi haklı bulmalarını isteriz. Evimiz, ailemiz, iç dünyamızda ve her konuda baskın tavırlı oluruz. Tabii ki bu halimiz önce bizi, sonra da etrafımızda bulunan kişilerle ilişkimizde sorun yaratabilir. Boşluk süresince isteklerimizle bir hayli meşgulüzdür. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz 02:12-17:31 saatleri arasında Ay-Boşluk etkisinde geçecek. Kardeşlerimizle olan bağlantımızda baskın kişi rolü üstlenebiliriz. Bir hatalarını gördüğümüzde baskınlı kurarız. Bu zaman dilimi içinde, düşünceleriniz ve çevrenizle alakalı her türlü girişim konusunda mantıklı davranmanız ve kendinizi ifade edebilmeniz zor olabilir. Sizi birilerinin farklı algılaması veya sizin başkalarını yanlış algılamanız mümkündür. Sözlü ve yazılı ifadeniz kısıtlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar gününe 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde adım atıyoruz. Şu şöyle olmalı, bu böyle yapılmalı diye kurallar belirleriz. İşler yolunda gitmezse sıkılırız. Para ve kazanç sağlayıcı her şeyi önemseriz. Ay-Boşluk etkisi altında, moral bozukluğu veya umutsuzluk insanın kendi kendini engellenmesi demektir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-boşluk etkisinde başlıyor. Bazı kişilere anlayış göstermekte zorlanırız. Kendimizden yana düşünebilir, başkalarına veya haksızlıklara karşı tepkili davranabiliriz. Bir meseleyi inatçı bir şekilde savunabiliriz. Esnek düşünmediğimiz için, farklı görüşlere tahammül göstermeyiz. Ben boşluk etkisi altında kişisel bakımınızla ilgili işlemleri uygun görüyorum. Ancak yenilik, değişim anlamındaki kararlar için uygun görmemekteyim. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar gününe 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde adım atıyoruz. Şartlar bizi zorluyorsa ve bir de hayal kırıklığı yaşatıyorsa dışa karşı gardımızı alırız. En hoşumuza gitmeyen şey de, belirsizliktir. Beklemek, ne olup bittiğini bilmemek bu saatlerde bizi rahatsız edebilir. Ancak bunun hayrımıza olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız