Günlük burç yorumları: 15 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

15 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde başlıyor. Sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kalırsanız olan biteni tekrar gözden geçiriniz. Önerileriniz kabul görmeyebilir veya uygulanması zor olabilir. Üzerinde biraz daha düşünmeniz gerekebilir. Boşluk dilimi içinde, aşk hayatınız, çocuklarınız, spekülasyon, eğlence kısaca hayatı güzel algılamanızı sağlayan konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Beceri gerektiren sanatsal çalışmalar için olumludur. Ancak yeni bir karar vermeden önce her türlü konuda iyice düşünmekte yarar var. Duygularınızı açık ve net bir dille ifade edebilmeniz kolay olmayabilir. Bir iş, bir karar veya fırsatı tüm olasılıklarıyla ele alınız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Pazar günümüz saat 02:12-17:31 Ay-Boşluk etkisinde başlıyor. İnce eleyip sık dokuma halindeyiz. Neden böyle oldu diye, hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara yüklenebiliriz. Her şey mükemmel olmalı diye düşünürüz ve bizi haklı bulmalarını isteriz. Evimiz, ailemiz, iç dünyamızda ve her konuda baskın tavırlı oluruz. Tabii ki bu halimiz önce bizi, sonra da etrafımızda bulunan kişilerle ilişkimizde sorun yaratabilir. Boşluk süresince isteklerimizle bir hayli meşgulüzdür. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Pazar günümüz 02:12-17:31 saatleri arasında Ay-Boşluk etkisinde geçecek. Kardeşlerimizle olan bağlantımızda baskın kişi rolü üstlenebiliriz. Bir hatalarını gördüğümüzde baskınlı kurarız. Bu zaman dilimi içinde, düşünceleriniz ve çevrenizle alakalı her türlü girişim konusunda mantıklı davranmanız ve kendinizi ifade edebilmeniz zor olabilir. Sizi birilerinin farklı algılaması veya sizin başkalarını yanlış algılamanız mümkündür. Sözlü ve yazılı ifadeniz kısıtlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Pazar gününe 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde adım atıyoruz. Şu şöyle olmalı, bu böyle yapılmalı diye kurallar belirleriz. İşler yolunda gitmezse sıkılırız. Para ve kazanç sağlayıcı her şeyi önemseriz. Ay-Boşluk etkisi altında, moral bozukluğu veya umutsuzluk insanın kendi kendini engellenmesi demektir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-boşluk etkisinde başlıyor. Bazı kişilere anlayış göstermekte zorlanırız. Kendimizden yana düşünebilir, başkalarına veya haksızlıklara karşı tepkili davranabiliriz. Bir meseleyi inatçı bir şekilde savunabiliriz. Esnek düşünmediğimiz için, farklı görüşlere tahammül göstermeyiz. Ben boşluk etkisi altında kişisel bakımınızla ilgili işlemleri uygun görüyorum. Ancak yenilik, değişim anlamındaki kararlar için uygun görmemekteyim. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Pazar gününe 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde adım atıyoruz. Şartlar bizi zorluyorsa ve bir de hayal kırıklığı yaşatıyorsa dışa karşı gardımızı alırız. En hoşumuza gitmeyen şey de, belirsizliktir. Beklemek, ne olup bittiğini bilmemek bu saatlerde bizi rahatsız edebilir. Ancak bunun hayrımıza olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Pazar günümüz 02:12-17:31 arasında Ay-Boşluk etkisinde başlıyor. Aşk hayatınızda, sosyal ilişkilerinizde ve sizi birebir ilgilendiren konularda ılımlı olunuz. Eğer sıkıntılı bir durum varsa, bunu mutlaka çözmeliyim diye düşünmeyiniz, akışta kalınız. Bu sizin zayıf olduğunuz anlamına gelmez. Sadece zamanı olumlu değerlendirmek için yapılması gereken budur. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:12-17:31 arasındaki Ay-boşluk etkisi, geçmişe ait meseleler üzerinde düşünmenizi sağlıyor. olayları, kişileri anlamaya çalışırsınız. Fakat diyelim ki, canınızı sıkan bir şeyi fark ettiniz ve bunu çözmek istiyorsunuz. Ani bir karar verdiniz ve uygulamaktan yanasınız. İşte tam bu noktada ben durup tekrar gözden geçirmenizden yanayım. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-boşluk etkisinde başlıyor. Bütçenizi aşmayacak şekilde alışveriş yapınız. Ailenizle iletişimi güçlü tutunuz. Özellikle gençlerin bu konularda sorunları olması doğaldır. Büyüklerinizle ılımlı bir şekilde konuşmanız, size ihtiyaç duydukları konularda yanlarında olmanız birbirinizi daha iyi anlamanızda destekleyici olabilir. Henüz yeni tanıştığımız kişilere de dikkat edeceğiz. Kimdir, neyin nesidir diye incelememizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz 02:12-17:31 arasındaki Ay-boşluk etkisinde başlıyor. Ne olup bittiğini anlamak istediğimiz bu zaman diliminde hiçbir şey bizi tam olarak memnun etmez. Eğer bir konuda karar vermemiz gerekiyorsa mutlaka iyi düşünmelisiniz. Çünkü gözden kaçan bir detay sonradan problem çıkartabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 07:00 Ay-Kuzey düğüm kavuşumu, ilişki ve iş ortaklığı gibi konularda sadece mantığımızı değil, yüreğimizin sesini de duymamız gerektiğini vurguluyor. Gerçekten sevdiğiniz, birlikte olmaktan mutluluk duyduğunuz, bireysel olarak kendinizi ifade edebildiğiniz bir ilişkiyi tercih etmeniz gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:12-17:31 arasındaki Ay-Boşluk etkisinde başlayacak. Sanatsal faaliyetler, dostça ilişkiler olumlu yürür. Kişisel güzelliğiniz ve bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Gıdanıza, diyetinize önem veriniz. Ulaşım, haberleşme veya başka sebeplerle çıkabilecek terslikleri göz önüne almalı, güvenliğinize özel önem vermeli, yabancı ortamlarda bulunmanız gerektiğinde iki misli dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
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