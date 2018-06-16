HABER

Günlük burç yorumları: 16 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 07:41 | Son Güncelleme

16 Haziran Cumartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 16 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

16 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Haziran ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 HAZİRAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Bir yandan ailemizin sorumluluğu, onların korunup kollanması, geleceğin teminat altına alınması gibi önemli konular zihnimizi kurcalıyor. Çalışmak, mücadele etmek gerekiyor. Sabır önemli. Olumsuz veya hassas düşünmeye açığız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar bayramın ikinci günü, saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde başlıyor. Çevremize karşı duyarlılık, sevdiklerimize düşkünlük zihnimizde baş sıraya oturuyor. Yazarak, konuşarak duygularımızı dile getireceğiz. Her şeyi ciddiye alacağız. Yaşça küçüklerimizi koruyup kollayacağız, büyüklerimizi geleneksel değerlerimize uygun şekilde saygıyla anacağız. Hayatı ciddiye alacağız.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci gününe adım atıyoruz. Maddi-manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ayaklarımızın üzerinde durmamız ve geleceğimizi garanti altına almamız gerektiğini biliyoruz. Şu sıralarda mali destekler ve kazanımlar anlamında güçsüzlüğümüz bizi yoruyor, tedirgin ediyor. Yalnız olduğumuzu düşünüyoruz.

11-17 Haziran haftalık burç yorumları11-17 Haziran haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci gününe merhaba diyoruz. Özellikle ilişkimizde yaşadığımız sorunların bizde yarattığı kaygıları tetikleyen bu görünüm zorlayıcıdır. İster istemez her şeyi mercek altına alırız. Bir türlü konuşamamak, iletişimde sorunlar, görüş farklılığı öylesine etkilidir ki, birkaç gün boyunca kendimizi pek iyi hissetmeyiz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Duyarlılık o kadar yoğun ki, bizi kimsenin anlamadığını düşünebiliriz. Zihnimiz geçmiş anılarla dolu. Sevdiklerimizi özlüyoruz. İlgi görmek istiyoruz ancak bunu söylemekten kaçınıyoruz. Hayat şartları öylesine zorluyor ki bizi. Derin derin düşünüyoruz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Toplumsal konularda duyarlıyız. Ülkümüz bir hayli yüksek. Sevdiklerimizi koruma ve kollama çabamız ön planda. Elden geldiğince olumsuz düşünmemek istesek de, yaşadığımız dünyada kötülükler, kısıtlamalar, kurallar bizi endişelendiriyor. Çocuklarımız varsa onların üzerine titriyoruz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlığı günün en önemli görünümüdür. Ailemizin güvenliği ve sorumluluklarımız bir hayli etkilidir. Ciddi ciddi düşünürüz. bardağın dolu tarafından ziyade boş tarafını görmeye meyilliyiz. Güvence arıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak için çabalıyoruz. Olumsuz haberler duymak istemiyoruz. Hassasiyetimiz yüksek olunca, dış etkenler üzerimizde baskın oluyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Geçmişten söz etmek, eski günleri anmak, güvendiğimiz kişilerle konuşmak bu görünümle doruğa çıkıyor. Hassasız. Özellikle gurbette isek, bu hassasiyet çok daha yoğun olabilir. Bayram dolayısıyla vatana dönenler birkaç gün olsa da, sevdikleriyle bir arada olmanın hüzün ve coşkusu aynı anda yaşarlar.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Finansal tüm alışverişlerde dikkatli olunmasını gerektiren bir görünümdür. Hesap dışı harcamalar, karar ve imzalardan kaçınmak gerekir. Malum bayramdayız. Ancak çalışan kesim ve şirketler var. Alım-satım yapmak zorunda olanlar var.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar bayramın ikinci gününe saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde başlıyoruz. İster özel ister diğer kişilerle olsun, ilişkilerimizde hassasız. Bizimle aynı duyarlılığa sahip, koruyucu kollayıcı sahiplenici olan insanları seviyoruz. Partnerimizden sorumlu davranışlar ve ciddiyet bekliyoruz. Bu görünüm etkisinde sadece kişisel değil, yaşadığımız dünyadaki haksızlıklar, kötülükler bizde olumsuz tepkilere neden oluyor.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Hayatın zorlukları, sorumluluklarını bir yana bırakıp zihnimizi bedenimizi toparlamamız gerekiyor. Bu görünümün özünde olumsuz düşünme, konuşmaktan çekinme, eskiye dalma, hüzünlenme, kısaca depresyon vardır. içimizdekileri kimseye açmayız. Bizi asla anlamayacaklarını düşünürüz. bardağın dolu değil boş tarafının daha fazla görüldüğü zamandayız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Çevremizde bulunan kişilerin hassasiyetleri bizi de etkiliyor. Değer verdiğimiz her şeyi koruma ve kollama duygumuz yüksek. Vatanımız, ülkümüz, toprağımız kıymetli. Sevdiklerimize düşkünüz ve onların kılına zarar gelsin istemiyoruz. Malum Bayram olunca bu duygular tabii ki doğaldır.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ağır yaralıD-100 Karayolu'nda kaza: 1 ağır yaralı
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyorBaşbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları astroloji irem su

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!

Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Yollar kana bulandı! Bayram tatilinin ilk iki gün bilançosu: 32 ölü, 259 yaralı

Yollar kana bulandı! Bayram tatilinin ilk iki gün bilançosu: 32 ölü, 259 yaralı

Fethullah Gülen’in yeğeni Fatma Nur Gülen, 100 FETÖ'cüyü deşifre etti!

Fethullah Gülen’in yeğeni Fatma Nur Gülen, 100 FETÖ'cüyü deşifre etti!

Bolu'da korkutan yangın!

Bolu'da korkutan yangın!

Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!

Resmi açıklama geldi! PKK'ya vurulmuş en büyük darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.