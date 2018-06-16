Günlük burç yorumları: 16 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

16 Haziran Cumartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11-17 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Haziran ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Bir yandan ailemizin sorumluluğu, onların korunup kollanması, geleceğin teminat altına alınması gibi önemli konular zihnimizi kurcalıyor. Çalışmak, mücadele etmek gerekiyor. Sabır önemli. Olumsuz veya hassas düşünmeye açığız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar bayramın ikinci günü, saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde başlıyor. Çevremize karşı duyarlılık, sevdiklerimize düşkünlük zihnimizde baş sıraya oturuyor. Yazarak, konuşarak duygularımızı dile getireceğiz. Her şeyi ciddiye alacağız. Yaşça küçüklerimizi koruyup kollayacağız, büyüklerimizi geleneksel değerlerimize uygun şekilde saygıyla anacağız. Hayatı ciddiye alacağız. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci gününe adım atıyoruz. Maddi-manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ayaklarımızın üzerinde durmamız ve geleceğimizi garanti altına almamız gerektiğini biliyoruz. Şu sıralarda mali destekler ve kazanımlar anlamında güçsüzlüğümüz bizi yoruyor, tedirgin ediyor. Yalnız olduğumuzu düşünüyoruz.

11-17 Haziran haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci gününe merhaba diyoruz. Özellikle ilişkimizde yaşadığımız sorunların bizde yarattığı kaygıları tetikleyen bu görünüm zorlayıcıdır. İster istemez her şeyi mercek altına alırız. Bir türlü konuşamamak, iletişimde sorunlar, görüş farklılığı öylesine etkilidir ki, birkaç gün boyunca kendimizi pek iyi hissetmeyiz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Duyarlılık o kadar yoğun ki, bizi kimsenin anlamadığını düşünebiliriz. Zihnimiz geçmiş anılarla dolu. Sevdiklerimizi özlüyoruz. İlgi görmek istiyoruz ancak bunu söylemekten kaçınıyoruz. Hayat şartları öylesine zorluyor ki bizi. Derin derin düşünüyoruz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Toplumsal konularda duyarlıyız. Ülkümüz bir hayli yüksek. Sevdiklerimizi koruma ve kollama çabamız ön planda. Elden geldiğince olumsuz düşünmemek istesek de, yaşadığımız dünyada kötülükler, kısıtlamalar, kurallar bizi endişelendiriyor. Çocuklarımız varsa onların üzerine titriyoruz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlığı günün en önemli görünümüdür. Ailemizin güvenliği ve sorumluluklarımız bir hayli etkilidir. Ciddi ciddi düşünürüz. bardağın dolu tarafından ziyade boş tarafını görmeye meyilliyiz. Güvence arıyoruz. Geleceğimizi garanti altına almak için çabalıyoruz. Olumsuz haberler duymak istemiyoruz. Hassasiyetimiz yüksek olunca, dış etkenler üzerimizde baskın oluyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Geçmişten söz etmek, eski günleri anmak, güvendiğimiz kişilerle konuşmak bu görünümle doruğa çıkıyor. Hassasız. Özellikle gurbette isek, bu hassasiyet çok daha yoğun olabilir. Bayram dolayısıyla vatana dönenler birkaç gün olsa da, sevdikleriyle bir arada olmanın hüzün ve coşkusu aynı anda yaşarlar. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 04:47 Merkür-Satürn karşıtlık etkisinde bayramın ikinci günü başlıyor. Finansal tüm alışverişlerde dikkatli olunmasını gerektiren bir görünümdür. Hesap dışı harcamalar, karar ve imzalardan kaçınmak gerekir. Malum bayramdayız. Ancak çalışan kesim ve şirketler var. Alım-satım yapmak zorunda olanlar var.