Günlük burç yorumları 16 Mart Cuma - İrem Su'dan burç yorumları (12-18 haftalık burç yorumları)

16 Mart Cuma günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Huzurlu kılan enerjisiyle işlerimizi daha iyi takip etmemizi, sorumluluk almamızı, hedefimize uygun şekilde ilerlememizde güçlendiriyor.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Cuma günümüz, saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle başlayacak. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz her şeye karşı ılımlı bir duruşun işaretçisidir. Hayattan zevk alırız, başarıyı önemseriz ve hayatın güzel yanlarının keyfine varırız.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:07 Ay-Satürn etkisinde, Cuma gününe adım atarken, inançlı, kararlı ve başarılı şekilde işlerimizi organize edebilecek güce sahibiz. Belki karşımıza engeller çıkıyor, belki birileri canımızı sıkıyor.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 05:07 Ay-Satürn görünümü, Cuma gününün ilk etkili enerjisi olup, İlişkide anlaşmanın, ılımlı şekilde birbirinize yaklaşmanın, şefkat ve sevecenliğin işaretçisidir. Çiftler anlaşmaya gönüllü olurlar. Sorunlar bu sayede kolayca çözümlenir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji, zorlukların aşılmasında kuvvet verir. Karışmış, bozulmuş ne varsa, bunların düzene kavuşmasını sağlar. Sorumluluk ve güvenilirlik olguları önemsenir. Buna göre hareket edilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma gününe merhaba diyoruz. Bu enerji, ilişkide sorumluluk ve güven olgusunun önemini hatırlatıyor. Ne istediğimizi biliyoruz. Eğer çelişkide kaldığımız bir mesele varsa, bunu kafamızın içinde oturtuyoruz. Bu bize rahatlık sağlıyor.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji, özverili çalışmamızın karşılığını görme arzumuzun işaretçisidir. Empati yapabilen, yükümüzü hafifleten, sorumlu ve güvenilir olan insanlara ihtiyacımız var.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Cuma günümüz, saat 05:07 Ay-Satürn görünüm etkisinde başlıyor ve önemli konularda karar vermemizi sağlıyor. Çevremizle bağımızı güçlendiriyor. Bize yönelen güzel yaklaşımların işaretçisi oluyor.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji iç huzuru ve maddi güvencenin bir insanın hayatında ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Birlik, beraberlik, sevgi ve şefkatle örülü bir dünya özlemi duyuyoruz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Destekleyici, güven duygunuzu yükseltici ve sizi rahatlatıcı bir enerjidir. Hedefinizi bilirsiniz. Sorumluluk sahibi ve güvenilir bir kişi olarak takdir edilirsiniz. Bu size haz verir, mutlu eder, rahatlatır.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Cuma günümüz, saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle başlıyor ve sorunlardan uzak kalma arzumuzun işaretçisi oluyor. Bize bir şeylerin hatırlatılması veya bazı konuların tekrar gündeme gelmesi canımızı sıkar. Fakat bunlarla yüzleşmemiz gerektiğinin farkına varırız.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 05:07 Ay-Satürn görünümüyle Cuma günümüz başlıyor. Sabır ve kararlılıkla her zorluğun üstesinden gelmemizi sağlıyor. Güvenilir oluşunuz, başkalarının gözünde sizi yüceltir. Ne istediğinizi bilirsiniz ve ona göre kararlar verirsiniz.
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