Günlük burç yorumları: 16 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

16 Mayıs Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 14-20 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MAYIS ÇARŞAMBA Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars Kova burcunda seyrini sürdürecek. Özgürce hareket etmek, yeni hedefler belirlemek, bir grubun içinde kendinizi göstermek, sosyal aktiviteler arkadaşlık ilişkileri ön planda olacak. Toplumsal ilişkileriniz, amacınıza giden yolda size rehber olacak. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Projeleriniz uygulanabilir, yenilikçi, birçok kişiyi harekete geçirici ve yararlı olmalı. Ekip halinde çalışmalara önem verin. İşiniz ufak bir sermayede kurulsa bile, aynı ortamda diğer kişilerin de görüşleri alınmalıdır. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, İkizler için son derece olumludur. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, gezmek, yerinde görmek, keşfetmek anlamında bu enerjiden yararlanırız. Girişimde bulunuruz. Dünyayı tanırız. Trendleri takip ederiz.

14-20 Mayıs haftalık burç yorumları Uranüs-Boğa burcunda! Ekonomik yapısal reformlar Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Eş veya iş ortağınızın parasal konularda özgür hareket ve karar almak ister. Kendi bildiği şekilde ve kurallara uymayan tarzdaki davranışları sizi rahatsız edebilir. Bu dönemde finansal konularda siz de rahat davranabilirsiniz. Kredi çekimlerinde ve kredi kartı harcamalarında ölçüyü kaçırmamak lazım. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Farklı ve genelde kurallara uymayan tarzda ilişkiler yaşanır. Böyle bir hayatınıza girebilir veya siz özgür hareket etmeyi tercih edersiniz. Kolayca aşık olan partner, ilişkinin sorumluluğu yüklenmek istemeyebilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreçte, özgür olmak isteriz. Dokuz altı işlerle günün sınırlanmasından hoşlanmayız. Ekip halinde bir proje çalışmasına girebiliriz. Gönüllü çalışmalar da bu süreçte ön plandadır.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Bu süreç bir yanıyla aktif bir şekilde aşkı yaşama arzumuzu diğer yanıyla özgürlük ihtiyacımızı simgeliyor. Bu durumda kolayca aşka kapılarımızı açarız ancak baskı altında kaldığımızda hoşça kal deriz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Aile içinde özellikle birbirinizin özgürlüğüne, fikirlerine, hedeflerine saygılı olmanız gerekir. Eş veya anne-baba fark etmez. Bu dönemde kimsenin kimseyi denetlemeye, baskı altına almaya hakkı yoktur. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 16 Mayıs saat:07:55-27 Haziran saat:00:04 tarihleri arasında Mars-Kova burcunda ilerleyecek. Aşk hayatınız bir hayli aktif hale gelir. Tanışmalar bu tarihte daha yoğundur. Grup faaliyetleri, kültürel etkinliklerde bulunmak hoşunuza gider. Aktiviteler genelde yakın çevrenizle ve belli bir grup içinde daha yoğundur.