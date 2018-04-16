Günlük burç yorumları - 16 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Nisan Haftalık burç yorumları)

16 Nisan Pazartesş günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz yorumları, tavsiyeleri ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 16 Nisan'da koç burcunda doğacak olan yeniayın burçlara etkisi haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 16 NİSAN PAZARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 16 Nisan saat 04:57 burcunuzda doğacak Yeniay, ailenizi ilgilendiren konularda yapılacak yenilik, üzerinde düşünülmüş planların yürürlüğe konulması, sizi siz yapan cesaret ve doğallığınızla ilerlemenizde kuvvettir. Aşk hayatında aşırı güvenle sizi dolduran, canlandıran, renklendiren bu Yeniay, bir yanıyla da güven, saygı ve sevginin önemini vurguluyor. Diyebiliriz ki, sadece aşk yetmiyor. İş hayatıyla ilgili konularda da etkili olacak bu Yeniay, disiplinli çalışmanın, işinize dört elle sarılmanın ve işverenlerle olan güçlü temasın da önemini vurguluyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, yakın çevrenizle alakalı ilişkiniz, eğitim-iş-seyahatleriniz, ailevi ve yuvanızla ilgili düşündüğünüz tüm yeniliklerin tekrar gözden geçirilmesini gerektirir. Sağlamlık ve güvence önemli. Sizler zaten eğreti duran hiçbir şeyin içinde yer almazsınız. Son zamanlarda gerginlik, stres veya sizi rahatsız eden durumlar olmuştu. İşin içinden çıkamadığınız için sıkılmıştınız.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, kazancınız, çevreniz, sosyal yaşamınız, plan ve projelerinizle ilgili yapılacak yeniliklerin işaretçisidir. Size cesaret, güven kazandırıcı ve başkalarından destek görmenizi sağlayıcıdır. Yürürlüğe koymayı düşündüğünüz fakat bir türlü karar veremediğiniz işlerinizi hızlı bir şekilde yapabilmenizde bu Yeniay size yoldaşlık eder. Acaba olur mu, yoksa başarısız mı sonuçlanır diye merak ettiğiniz soruların cevabını bulmanızda yardımcıdır. Bir ürün veya bir projeniz mi var şimdi kolları sıvama vaktidir. 16 Nisan Koç burcunda doğacak Yeniay burcunuzu nasıl etkileyecek? 16 - 22 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, mesleki-ailevi-finansal konuları gündeminizde baş sıraya oturtur. Kazançlı bir iş, aktif bir görev, sorumluluk almak ve başarmak istersiniz. Zaten verdiğiniz mücadele hep bu alanlarda sesinizi duyurmak ve kendinizi daha fazla göstermek ihtiyacınızdır. Sorumluluklar ağır gelse de, sizi yorsa da, bu Yeniayda yılmadan ilerlemek, bir şeyler yapmak arzusu yükselecektir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, iletişim ve haberleşmenin, aktif şekilde girişimde bulunmanın, benzetme yerindeyse karanlıktan aydınlığa doğru bir ilerlemenin işaretçisidir. Şimdi atak zamanı, harekete geçme zamanı ve girişimde bulunma zamandır. Merkür geri hareketini sona erdiği için, bu Yeniay geçtiğimiz Mart ayı itibariyle yürürlüğe koymak istediğimiz işlerimizi şimdi hızla uygulamanın, yolculukların, görüşmelerin işaretçisidir. Uzun zamandır düşünülen işleri şimdi dışarıya sunacaksınız. Sürpriz haberler, gelişmeler yaşanır. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, dostluklar, hedef, duyarlı olduğunuz her konuda başkaları tarafından destekleneceğinizi işaret ediyor. Öyle becerikli ve öylesine aktif şekilde çıkarlarınızı kollarsınız ki, elinize kimse su dökemez bu konuda. Geçtiğimiz aydan beri yöneticiniz Merkür geriliyordu. Şimdi düz seyirle ilerleyecek ve sürüncemede kalan finansal işleri yoluna koyacak. Zaten siz de, bunun için var gücünüzle girişimde bulunacaksınız. Belki evlisiniz veya bir ilişkiniz var.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sizin ilişkide kartlarınızı açık oynamanızı sağlar. Duygularınız neyse o dur. Kimseden gizliniz saklınız yoktur. İlkeleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Merkür geri hareketi sona erdiği için, ilişkide sorunlar açıkça konuşulur, öfke birikmez, ne varsa ortaya konarak bir çözüm bulunur. Bekar Teraziler için bu Yeniay, daha önce tanıştığınız ancak karar veremediğiniz kişiyi çekici bulmanızı sağlar. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sağlıklı yaşam için verilen kararları, iş hayatında yenilikleri, plan ve projelerin organize edilmesini sağlayıcıdır. Öncelikle fiziksel yönden size canlılık katacak egzersiz programına başlanabilir. Baş ağrısı, yüksek tansiyon veya stres nedeniyle yaşanan şikayetler için tedavi uygulanır. Zaten kendinize daha fazla dikkat edeceğiniz için, şifa da kendiliğinden gelecektir. Koç Yeniaylarının özünde sabırsızlık vardır. Ancak bu Yeniay böyle değil.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, sizin bir proje üzerinde çalışmanız, onu herkesin beğenmesini sağlayacak şekilde düzenlemeniz, sunmanız yönünde olumludur. Belki de daha önce başlamıştınız veya üzerinde düşünmüştünüz. Ancak yavaşlamıştınız. Şimdi hızlanma vaktidir. Eksikleri tamamlanır ve ne zaman sunulacağına karar verilir. Bu Yeniay, aşkta cinselliği ateşlendirir, canlandırır. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda yeni kararlar verilir. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 16 Nisan saat 04:57 Koç burcunda doğacak Yeniay, ailevi konularda ve yuvanızda bir canlanma getirir ve enerjinin güçlü akışını sağlar. Finansal konularda da hakkınızı korumanız, isteklerinizi elde etmeniz adına fırsat verir. Bir yere taşınmak, daha önce taşınmışsanız yerleşmek ve alışmak dönemidir. Her şey kontrol edilir, eksikler tamamlanır. Tabii ki başkalarının desteğine de ihtiyacımız olan zamandır. Maddi-manevi anlamda yardımcı olunsun isteriz. Bu Yeniay, Merkürün uzun süredir devam eden geri hareketinin sona ermesiyle size daha önce başlanmış işlerde hız kazandırır. Tekrar bakılan her şey başarılı şekilde yürür.