Günlük burç yorumları 16 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

16 Ocak Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeni ayın burçlara etkileri haberimizde. İşte 16 Ocak Salı günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Saat 13:54 Ay-Pluto kavuşumu kariyer hayatınız ve genel olarak sorumluluklarınızla alakalı konular üzerinde sizi yoğunlaştırıcıdır. Dönüşümde bulunmak için, derinlikli düşünmekte yarar vardır.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bir evlilik kararının, uzun seyirli bir ilişkinin, verimli bir iş ortaklığının kurulmasında, karşılıklı çıkarların korunup kollanmasında önemli bir zamandır. Öyle gelişmeler yaşanır ki, kendinizi bir ilişkide nereye koyduğunuzu, ne istediğinizi bilerek hareket ederiz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Birileri size yol gösterir, sıkıntılarınızı giderir, olanaklar sunabilir. Finansal bir ortaklık kurulabilir. Miras, yatırım, hukukla ilgili bir mesele olumlu yönde sonuçlanır. Bir sağlık probleminiz şifa bulur. Bir proje teklifi gelebilir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Saat 13:54 Ay-Pluto kavuşumu ilişkinizin hayatınızdaki baskınlığını, sevgilinizden destek görmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bazı engelleri birlikte aşmak durumundasınız.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 07:13 Jüpiter-Pluto görünümü, başkaları tarafından anlaşılma, desteklenme ve sevilme olgularını yeniden ele almamızı sağlayan bir enerjidir. Olumlu yönde gelişme arzumuzdur.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 07:13 Jüpiter-Pluto görünümü gayet olumlu bir büyümenin, gelişmenin işaretçisidir. Başkalarının hukuk, para, çevre, aşk, çocuklar gibi konularda verimli ilerlemeniz için size sunduğu bir kuvvettir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 07:13 Jüpiter-Pluto görünümü, maddi yönde olanakların, bir desteğin, bir önemli adımın ve oluşumun işaretçisidir. Bir teklif alabilirsiniz. Size ait bir mal ve mülkle ilgili bir karar verebilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Saat 13:54 Ay-Pluto kavuşumu gayet olumlu bir yansımadır. Size gücünüzü hatırlatır. Düşüncelerinizi dışa karşı pek belli etmeseniz de, aslında ne yapmanız gerektiğini gayet iyi bilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Saat 23:27 Ay-Mars görünümü, ailevi, fiziksel ve ruhsal anlamda hedeflerinizi gerçekleştirme arzunuzu yüreğinizde büyütüyor. Bir yol olmalı ve hayat artık yüzüme gülmeli diye düşünebilirsiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Saat 13:54 Ay-Pluto kavuşumu gayet olumlu bir yansımadır. Kendinizi her konuda lider, güçlü ve derin düşünebilen bir kişi olarak hissedersiniz. Algılarınız gayet açıktır ve gerekli olduğunda her türlü duruma müdahalede bulunabilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 13:57 Ay-Jüpiter görünümü, iş ve özel sıkıntıların çözümleneceğine dair bir umut yaratır. Bir proje hazırlığının göstergesidir. Yarım kalan işlerin bitirilmesi kolaylaşır.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 07:13 Jüpiter-Pluto görünümü, size arzu ettiğiniz başarıyı getirir. Maddi-manevi açıdan sizi tatmin edici olanak ve fırsatların göstergesidir. Tayin ve terfi etmek, uzun yıllardır mücadele ettiğiniz bir alanda rahata kavuşmak halidir.
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