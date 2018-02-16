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Günlük burç yorumları 16 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 06:55 | Son Güncelleme

16 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumlar yorumları.

Günlük burç yorumları 16 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

16 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 Şubat Cuma

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 05:41 itibariyle sevgi, şefkat hisleriyle bizi rahatlatacak Ay-Balık burcu geçişi başlayacak. Hayatın zorlu yanlarına karşın, yaşam sevincimiz yükseltici bu enerjiye ihtiyacımız var. Maddi-manevi açıdan sizleri destekliyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 05:41 Ay-Balık burcu seyrinin rahatlatıcı etkisiyle Cuma gününe adım atıyoruz. Bu enerji, sevgi, şefkat ve ruhsallığın ön plana gelmesi açısından gayet etkilidir. Sizin gibi tutku yönü güçlü, cinselliği yüksek ve dönüşümde bulunma kabiliyeti ile donatılmış kişiler aşk son derece önemlidir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu seyrinin huzur verici, sakinleştirici, dinlendirici etkisi altında başlıyor. Hani hep yollardasınızdır ya, keşfetmenin tadına varmak için yüreğiniz çarpar ya, bu enerji sayesinde huzur en kıymetli olgudur.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 05:41 Ay- Balık burcu geçişiyle güne uyanıyoruz. Bu enerji, çevrenizdeki her insanın özel, nefes aldığınız her günün ne kadar güzel olduğunu hissedebilirsiniz. Merhamet duygunuzun yükselmesi, içinizdeki inancın büyümesi sonucu kendinizi dış dünyada gayet olumlu bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu geçişiyle başlıyor. Huzur ve güven duygusunun, insanın kendi derinliklerinde oluşmasını sağlayan bu enerji, kişinin inancı ve yaşam stiline göre farklı şekillerde yorumlansa da, dinginleştirici bir etki olduğu şüphesizdir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 05:41 rahatlatıcı, huzurlandırıcı ve sakinleştirici olan Ay-Balık burcu etkisi altında Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji, sizlerin hayata bakış açınızı, her burç üzerinde hissettiricidir. Güne başlarken hayatı daha sakin bir pencereden ele alarak çözümlemekten yanayız.

Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleriBurçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri


Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:41 Cuma günümüz saat 07:29 itibariyle Balık burcunda ilerleyecek Ay etkisi altında başlıyor. İç dünyamızı keşif yolunda tek ihtiyacımız olan aşkı, tenimizde, yüreğimizde hissetmekten yanayız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 05:41 Cumartesi günümüz, Balık burcunda ilerleyen Ayın yumuşacık sevgi dolu ışığı altında başlıyor. Hoşgörü ve barış, güzellik ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bu enerji, yüreğimizin içindeki çocuğu uyandırıyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu geçişinin rahatlatıcı yansıması altında başlıyoruz. Neptün yönetiminde olan Ay, büyüklerinizle olan ilişkiniz, yavrularınızla olan temasınız, hayatın güzel taraflarıyla olan irtibatınız açısından son derece yararlıdır.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu geçişiyle başlıyor. Yüreğimizin içinde sanki bir nehir sakınca akıp gidiyor. Hayatı hem olumlu yanlarıyla hem de bu enerjinin moral desteğiyle hoş bir şekilde ele alabiliriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 05:41 Neptün yönetimindeki Ayın güçlü ışığıyla güne uyanıyoruz. Gün boyu Balık burcunda ilerleyecek Ay, özel hayatınızı ilgilendiren konularda ve aşkı yüreğinizin içinde değerlendirme biçiminizde çok daha ılımlı hissettirebilecek bu enerjiye ruhunuzu açınız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 05:41 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ayın güçlü yansımaları altında güne uyanmaktasınız. Böyle bir günde, iyimserlik oldukça yüksektir. Bazen şefkat hisleri içinde hareket ederken bazen de her durumu gözden geçirmek istersiniz.

12-18 Şubat haftalık burç yorumları12-18 Şubat haftalık burç yorumları


1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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