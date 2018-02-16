Günlük burç yorumları 16 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

16 Şubat Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 14 Şubat sevgililer günü için burçlara göre hediye önerileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 Şubat Cuma Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:41 itibariyle sevgi, şefkat hisleriyle bizi rahatlatacak Ay-Balık burcu geçişi başlayacak. Hayatın zorlu yanlarına karşın, yaşam sevincimiz yükseltici bu enerjiye ihtiyacımız var. Maddi-manevi açıdan sizleri destekliyor. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:41 Ay-Balık burcu seyrinin rahatlatıcı etkisiyle Cuma gününe adım atıyoruz. Bu enerji, sevgi, şefkat ve ruhsallığın ön plana gelmesi açısından gayet etkilidir. Sizin gibi tutku yönü güçlü, cinselliği yüksek ve dönüşümde bulunma kabiliyeti ile donatılmış kişiler aşk son derece önemlidir. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu seyrinin huzur verici, sakinleştirici, dinlendirici etkisi altında başlıyor. Hani hep yollardasınızdır ya, keşfetmenin tadına varmak için yüreğiniz çarpar ya, bu enerji sayesinde huzur en kıymetli olgudur.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:41 Ay- Balık burcu geçişiyle güne uyanıyoruz. Bu enerji, çevrenizdeki her insanın özel, nefes aldığınız her günün ne kadar güzel olduğunu hissedebilirsiniz. Merhamet duygunuzun yükselmesi, içinizdeki inancın büyümesi sonucu kendinizi dış dünyada gayet olumlu bir şekilde ifade edebilirsiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:41 Cuma günümüz, Ay-Balık burcu geçişiyle başlıyor. Huzur ve güven duygusunun, insanın kendi derinliklerinde oluşmasını sağlayan bu enerji, kişinin inancı ve yaşam stiline göre farklı şekillerde yorumlansa da, dinginleştirici bir etki olduğu şüphesizdir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:41 rahatlatıcı, huzurlandırıcı ve sakinleştirici olan Ay-Balık burcu etkisi altında Cuma günümüz başlıyor. Bu enerji, sizlerin hayata bakış açınızı, her burç üzerinde hissettiricidir. Güne başlarken hayatı daha sakin bir pencereden ele alarak çözümlemekten yanayız. Burçlara göre Sevgililer Günü hediyeleri

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:41 Cuma günümüz saat 07:29 itibariyle Balık burcunda ilerleyecek Ay etkisi altında başlıyor. İç dünyamızı keşif yolunda tek ihtiyacımız olan aşkı, tenimizde, yüreğimizde hissetmekten yanayız.