Günlük burç yorumları: 16 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Temmuz haftalık burç yorumları)

16 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, hem sorumluluk hem ciddi çalışmanın hem de başarılı işlerin göstergesidir. Görünen o ki, Koçlar artık bir hayli azimli ve kararlılar. Bunu size sağlayan Satürn gücüdür. Bu güç zorlasa da, sizi zirveye taşıyacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Ay-Venüs kavuşumu, aşk hayatınızla ilgili konularda seçici ve oldukça titiz davranmanızı sağlıyor. Ancak hiç kimsenin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Onu olduğu haliyle kabul etmeye hazır değilseniz, bu ilişki üzerinde bir daha düşününüz.Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, evinizin ihtiyaçlarını karşılama, ödemelerin yapılması amaçlı düzenlemelerin göstergesidir. Bunların ekonomik şekilde halledilmesi, bütçenin aşılmaması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, Ay-Venüs kavuşumu, kişinin hem çevresiyle hem de yakınlarıyla olan ilişkisine dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi toplum içinde yaşıyoruz. Bizimle aynı görüşe sahip olmayan bir çok insanla karşı karşıya gelebiliriz. Bu kişiler yakınlarımız da olabilir. Günü huzurlu geçirmek istiyorsak özverili davranmanın sınırlarını iyi belirlemeli ayrıca eleştirel yaklaşımlardan kaçınmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, sağlığımızla ilgili konularda yapılacak tetkiklerin işaretçisidir. Ayrıca bir işin en doğru, en verimli şekilde halledilmesi için gösterilen çabanın göstergesidir. Parasal anlamda gelir getiren işlere yönelirsiniz. Dişlerinizi mutlaka doktora gösteriniz. Bakım, tamirat getiren araç ve gereçlerinizi kontrol ettiriniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, çocuk sahibi olma veya çocuklarımızla ilgili konulara ciddiyetle yaklaşırsınız. Olgun ve kendinizden emin şekilde hareket edersiniz. Aşkta ne istediğinizin bilincindesiniz. Doğru seçimlerde bulunabilir, ilişkide aradığınız güveni yakalarsınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, ailenizin üstünüzdeki etkisini işaret ediyor. Bir büyüğünüzün sorumluluğu sizi zorlayabilir. Bugün onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Ev içinde tamirat bakım gibi işleriniz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, ciddiyetle hareket etmenin, sorumluluk almanın ve başarılı olmanın işaretçisidir. Bu saatlerde yapılan işler verimli şekilde gelişir. Başkaları tarafından beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay-Venüs kavuşum etkisi sizin gibi özgür kişileri biraz sıkabilir. Ancak duygularımızın bizi yönetmesine izin vermeyecek kadar mantıklıyız. Günlük aktivitemizde etrafımızdaki insanlar dahil olmak üzere aşina olduğumuz kişilerin de hafiften bizi eleştirdiklerine şahit olabiliriz. Bunlar ister geri planda yapılsın isterse direkt olarak bize söylensin fark etmez, bizi sinirlendirebilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, sizin için olumlu bir enerjidir. Söyledikleriniz, yaptıklarınız diğerleri tarafından başarılı bulunur. Kararlı ve dikkatli şekilde işlerinizi yoluna koyarsınız. Ciddi ve oldukça tutarlı davranırsınız. İnsanlar size saygı duyarlar. Devamını okumak için tıklayınız