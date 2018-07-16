Günlük burç yorumları: 16 Temmuz Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları (16-22 Temmuz haftalık burç yorumları)

16 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 16-22 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, hem sorumluluk hem ciddi çalışmanın hem de başarılı işlerin göstergesidir. Görünen o ki, Koçlar artık bir hayli azimli ve kararlılar. Bunu size sağlayan Satürn gücüdür. Bu güç zorlasa da, sizi zirveye taşıyacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Ay-Venüs kavuşumu, aşk hayatınızla ilgili konularda seçici ve oldukça titiz davranmanızı sağlıyor. Ancak hiç kimsenin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Onu olduğu haliyle kabul etmeye hazır değilseniz, bu ilişki üzerinde bir daha düşününüz.Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, evinizin ihtiyaçlarını karşılama, ödemelerin yapılması amaçlı düzenlemelerin göstergesidir. Bunların ekonomik şekilde halledilmesi, bütçenin aşılmaması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Ay-Venüs kavuşumu, kişinin hem çevresiyle hem de yakınlarıyla olan ilişkisine dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi toplum içinde yaşıyoruz. Bizimle aynı görüşe sahip olmayan bir çok insanla karşı karşıya gelebiliriz. Bu kişiler yakınlarımız da olabilir. Günü huzurlu geçirmek istiyorsak özverili davranmanın sınırlarını iyi belirlemeli ayrıca eleştirel yaklaşımlardan kaçınmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, sağlığımızla ilgili konularda yapılacak tetkiklerin işaretçisidir. Ayrıca bir işin en doğru, en verimli şekilde halledilmesi için gösterilen çabanın göstergesidir. Parasal anlamda gelir getiren işlere yönelirsiniz. Dişlerinizi mutlaka doktora gösteriniz. Bakım, tamirat getiren araç ve gereçlerinizi kontrol ettiriniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, çocuk sahibi olma veya çocuklarımızla ilgili konulara ciddiyetle yaklaşırsınız. Olgun ve kendinizden emin şekilde hareket edersiniz. Aşkta ne istediğinizin bilincindesiniz. Doğru seçimlerde bulunabilir, ilişkide aradığınız güveni yakalarsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, ailenizin üstünüzdeki etkisini işaret ediyor. Bir büyüğünüzün sorumluluğu sizi zorlayabilir. Bugün onunla ilgilenmeniz gerekebilir. Ev içinde tamirat bakım gibi işleriniz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, ciddiyetle hareket etmenin, sorumluluk almanın ve başarılı olmanın işaretçisidir. Bu saatlerde yapılan işler verimli şekilde gelişir. Başkaları tarafından beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay-Venüs kavuşum etkisi sizin gibi özgür kişileri biraz sıkabilir. Ancak duygularımızın bizi yönetmesine izin vermeyecek kadar mantıklıyız. Günlük aktivitemizde etrafımızdaki insanlar dahil olmak üzere aşina olduğumuz kişilerin de hafiften bizi eleştirdiklerine şahit olabiliriz. Bunlar ister geri planda yapılsın isterse direkt olarak bize söylensin fark etmez, bizi sinirlendirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, sizin için olumlu bir enerjidir. Söyledikleriniz, yaptıklarınız diğerleri tarafından başarılı bulunur. Kararlı ve dikkatli şekilde işlerinizi yoluna koyarsınız. Ciddi ve oldukça tutarlı davranırsınız. İnsanlar size saygı duyarlar. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, en ufak bir zorlukta çabucak yorulmanıza veya bir işi yaparken isteksiz olmanıza yol açabilir. Bu enerji ciddiyetin ve aynı zamanda titizliğin göstergesidir. Mecburen şartlara göre hareket etmemiz, ona göre işlerimizi yoluna koymamız gerekir.Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 03:55 Ay-Satürn görünümü, duygularınızı ciddileştirir. Özellikle ilişkide kontrolü elinde tutan kişi siz olursunuz. Yapmacık tavırlardan hoşlanmazsınız. Gözlem gücünüz yüksektir. Sizden yaşça büyük insanlardan destek görürsünüz. Ayrıca olgun ve ne yaptığını bilen kişilerden fikir almayı tercih edersiniz. Siz de başkalarına yol gösterici olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız
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